Спецслужби ФРН запобігли масштабному теракту

Служби безпеки попередили в Німеччині масштабний теракт, вчинення якого запланувало екстремістське угруповання "Ісламська держава" (ІД). Це стало результатом більш ніж річної операції, повідомляють у четвер, 18 жовтня, телеканали NDR і WDR, а також газети Süddeutsche Zeitung та Die Zeit. Для вчинення теракту в Німеччину мали в'їхати три групи злочинців. Напад повинен був бути здійснений на один з музичних фестивалів. Федеральна прокуратура Німеччини підтвердила існування терористичних планів.

"Ми завчасно дізналися про планування терактів і вже у жовтні 2016 року могли відкрити кримінальну справу", - заявив генпрокурор Петер Франк (Peter Frank). За його словами, отримані відомості були "конкретними" і "достовірними". При цьому деякі з потенційних злочинців ще розшукуються. Головну роль повинна була зіграти подружня пара з Німеччини, яка в 2015 році відправилася до Сирії, де долучилася до ІД.

З сирійської Ракки німкеня, яка прийняла іслам, намагалась, за інформацією ЗМІ, знайти на півночі Німеччини жінок, які були б готові вийти заміж за потенційних терористів, що відкрило б останнім шлях до ФРН. Однак одна з жінок, з якою вона контактувала, працювала на Федеральне відомство з охорони конституції.

Планам терористів завадили як дії слідчих, так і послаблення самого угруповання ІД. Газета Die Zeit уточнює, що згадана подружня пара в жовтні 2017 року здалася курдській владі, і з того часу знаходиться в різних місцях позбавлення волі на півночі Сирії. Як заявив підозрюваний чоловік в інтерв'ю ЗМІ, він намагався "вийти зі справи" після того, як дізнався подробиці плану терористів. Слідство також вважає, що в терактах замішаний високопоставлений функціонер ІД, відомий як Абу Муссаб аль-Альмані.