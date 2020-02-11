Спецслужби США та ФРН мали доступ до секретної інформації понад 100 країн - ЗМІ

Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND) та Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) США, за даними ЗМІ, протягом десятиліть спільно володіли швейцарською фірмою Crypto AG, яка продавала обладнання для шифрування комунікацій урядам понад 100 країнам. Про це у вівторок, 11 лютого, повідомив німецький телеканал ZDF з посиланням на внутрішні документи спецслужб.

Американське видання Washington Post, яка займалося аналізом зазначених документів спільно з ZDF та швейцарським телебаченням, зазначає, що уряди країн усього світу довіряли шифрування своїх комунікацій обладнанню фірми Crypto, не знаючи, що цією компанією володіють ЦРУ та BND, і що спецслужби маніпулювали технологією, щоб зламати шифрування та отримати доступ до секретної інформації.

Ця спецоперація секретних служб спочатку була відома під кодовою назвою "Тезаурус", а потім була перейменована на "Рубікон".

Посилаючись на документи, Washington Post вказує, що з 1950-их по 2000-ні роки понад 120 країн використовували шифрувальну техніку швейцарської фірми, у тому числі, Іран, Індія, Пакистан, країни Латинської Америки і навіть Ватикан. Утім, основних суперників США у часи "холодної війни" - Радянського Союзу та Китаю - серед них не було. За даними ZDF, з 1970 року фірмою Crypto порівну володіли BND та ЦРУ.

Спецоперація заради "світової безпеки"

Колишній урядовий статссекретар Бернд Шмідбауер (Bernd Schmidbauer), який координував роботу німецьких спецслужб, підтвердив, що така спецоперація мала місце. За його словами, співпраця ЦРУ та BND була припинена в 1993 році. "Операція "Рубікон", безумовно, посприяла тому, що світ залишався трохи безпечнішим", - заявив Шмідбауер.

Тим часом уряд Швейцарії вже розпорядився провести розслідування та перевірити опубліковану інформацію. "Події, що обговорюються, розпочалися близько 1945 року, і їх важко реконструювати та інтерпретувати сьогодні", - заявили в міністерстві оборони Швейцарії в коментарі агенції новин dpa. За даними швейцарського міноборони, воно поінформувало уряд країни про справу фірми Crypto 5 листопада 2019 року після початку відповідних розслідувань у ЗМІ.

Сама фірма Crypto, технікою якої досі користуються у понад десяти країнах світу, була ліквідована в 2018 році. Дві компанії, які придбали більшу частину її активів, заявляють, що не підтримують контакти з жодними розвідувальними службами.