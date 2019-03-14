Спецпрокурор США Мюллер завершив розслідування щодо Росії

Спецпрокурор США Роберт Мюллер завершив своє тривале від 2017 року розслідування ймовірного втручання Москви у вибори американського президента в 2016 році. Про це в п'ятницю, 22 березня, повідомили в міністерстві юстиції США. Мюллер передав доповідь за підсумками роботи слідчої групи американському генеральному прокурору Вільяму Барру, котрий має ухвалити рішення щодо того, в якому обсязі донести зміст документів до громадськості, інформує агенція AP.

Офіційна процедура не вимагає обов'язкового звіту по результатам розслідування перед Конгресом США. Водночас Вільям Барр заявив, що може узагальнити свої висновки з доповіді до основних тех і поінформувати конгресменів "вже цими вихідними". Американський генпрокурор вже повідомив низку законодавців у Конгресі США про отримання документів від Мюллера. Зокрема, повідомлення спрямоване впливовому американському сенаторові Ліндсі Грему (республіканець від Південної Кароліни), голові комітету палати представників у судових справах, демократу Джеррольду Надлеру, сенаторці-демократці від штату Каліфорнія Даєн Файнстайн і республіканцеві (від штату Джорджія) Дугласу Коллінзу.

Речниця Білого дому Сара Сандерс відреагувала на завершення розслідування, вказавши, що всі наступні кроки - за генеральним прокурором Барром. "Ми очікуємо подальшого розвитку", - написала вона в Twitter, зазначивши також, що Білий дім не отримав тексту самого звіту.

Лідери демократів Палаті представників і Сенаті Ненсі Пелосі і Чак Шумер заявили про необхідність донести зміст доповіді до широкої громадськості. "У американського народу є право на правду", - підкреслили вони у спільній заяві. Політики вказали, що Вільям Барр не має попередньо повідомляти президента США Дональда Трампа, а також його юристів або співробітників адміністрації про висновки звіту. "Не можна допустити, щоб Білий дім втручався в рішення про те, яка частина цих висновків або доказів буде оприлюднена", - переконані демократи.