 Спецпрокурор США Мюллер завершив розслідування щодо Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.03.2019

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Новини

Спецпрокурор США Мюллер завершив розслідування щодо Росії

Спецпрокурор Роберт Мюллер передав доповідь про ймовірне втручання Кремля в президентські вибори у США американському генпрокурору Вільяму Барру.

Роберт Мюллер

Роберт Мюллер

Спецпрокурор США Роберт Мюллер завершив своє тривале від 2017 року розслідування ймовірного втручання Москви у вибори американського президента в 2016 році. Про це в п'ятницю, 22 березня, повідомили в міністерстві юстиції США. Мюллер передав доповідь за підсумками роботи слідчої групи американському генеральному прокурору Вільяму Барру, котрий має ухвалити рішення щодо того, в якому обсязі донести зміст документів до громадськості, інформує агенція AP.

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Офіційна процедура не вимагає обов'язкового звіту по результатам розслідування перед Конгресом США. Водночас Вільям Барр заявив, що може узагальнити свої висновки з доповіді до основних тех і поінформувати конгресменів "вже цими вихідними". Американський генпрокурор вже повідомив низку законодавців у Конгресі США про отримання документів від Мюллера. Зокрема, повідомлення спрямоване впливовому американському сенаторові Ліндсі Грему (республіканець від Південної Кароліни), голові комітету палати представників у судових справах, демократу Джеррольду Надлеру, сенаторці-демократці від штату Каліфорнія Даєн Файнстайн і республіканцеві (від штату Джорджія) Дугласу Коллінзу.

Речниця Білого дому Сара Сандерс відреагувала на завершення розслідування, вказавши, що всі наступні кроки - за генеральним прокурором Барром. "Ми очікуємо подальшого розвитку", - написала вона в Twitter, зазначивши також, що Білий дім не отримав тексту самого звіту.

Лідери демократів Палаті представників і Сенаті Ненсі Пелосі і Чак Шумер заявили про необхідність донести зміст доповіді до широкої громадськості. "У американського народу є право на правду", - підкреслили вони у спільній заяві. Політики вказали, що Вільям Барр не має попередньо повідомляти президента США Дональда Трампа, а також його юристів або співробітників адміністрації про висновки звіту. "Не можна допустити, щоб Білий дім втручався в рішення про те, яка частина цих висновків або доказів буде оприлюднена", - переконані демократи.

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