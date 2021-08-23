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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "спека".
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Аномальна спека ще більше загострила екологічні проблеми Дніпра. Стан головної водної артерії України, з якої споживають воду до 80% населення країни, називають катастрофічним. І це може нести загрозу національній безпеці України. Це вже не "страшилки" активістів, а реальна перспектива. Що необхідно терміново зробити, аби врятувати головне джерело питної води в Україні?