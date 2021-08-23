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Спека

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "спека".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як у Польщі знищують незалежні ЗМІ (відео)

Як у Польщі знищують незалежні ЗМІ (відео) 23.08.2021

Польща: як уряд хоче поставити на коліна критичний телеканал. Росія: чи бореться ще хтось з корупцією без Навального. Іспанія: аномальна спека і до чого тут німці.

Як у Польщі знищують незалежні ЗМІ - "Європа у фокусі" (23.08.2021) 23.08.2021

Польща: як уряд хоче поставити на коліна критичний телеканал. Іспанія: аномальна спека і до чого тут німці. Росія: чи бореться ще хтось з корупцією без Навального.
Італія потерпає від рекордно високої температури

Італія потерпає від рекордно високої температури 12.08.2021

Спека в південній Європі сягає апогею. У Римі та Тоскані температура повітря досягла 40 градусів, поблизу Сиракуз на Сицилії зафіксували рекорд у 48,8 градуса за Цельсієм.
В Італії застерігають щодо ще однієї хвилі спеки і нових пожеж

В Італії застерігають щодо ще однієї хвилі спеки і нових пожеж 08.08.2021

На Сицилії та Сардинії температура повітря сягатиме 45 градусів, повідомило управління цивільного захисту країни. В управлінні закликали уникати будь-яких дій, що можуть викликати нові пожежі.
Масштабні пожежі у Греції досі не вдається взяти під контроль

Масштабні пожежі у Греції досі не вдається взяти під контроль 07.08.2021

Пожежі у Греції допомагають гасити вогнеборці з інших країн, зокрема, і з України. Ситуацію ускладнює спека і сильний вітер.

Туреччина отримає допомогу ЄС для боротьби з лісовими пожежами

Туреччина отримає допомогу ЄС для боротьби з лісовими пожежами 02.08.2021

Для боротьби з лісовими пожежами з ЄС до Туреччини перекидають три протипожежні літаки. Гасіння вогню ускладнюють спека та сильний вітер.
У Греції, Туреччині та Італії триває боротьба із лісовими пожежами

У Греції, Туреччині та Італії триває боротьба із лісовими пожежами 01.08.2021

У Греції, Туреччині та Італії триває боротьба з лісовими пожежами. Тим часом температура повітря підвищується все більше.
Країни Середземномор'я потерпають від спеки і лісових пожеж

Країни Середземномор'я потерпають від спеки і лісових пожеж 31.07.2021

Кількість загиблих в результаті лісових пожеж в Туреччині зросла до п'яти. Найближчими днями в Італії, Туреччині, Греції та інших країнах очікується спека понад 40 градусів.
Греція потерпає від спеки: температура сягне 46 градусів

Греція потерпає від спеки: температура сягне 46 градусів 31.07.2021

У Греції в минулі три дні реєстрували температуру до 43 градусів. Наступного тижня температура подекуди має зрости до 46 градусів.
Від Німеччини до Канади та Китаю - екстремальна погода у світі (фото)

Від Німеччини до Канади та Китаю - екстремальна погода у світі (фото) 27.07.2021

Останніми тижнями у новинних заголовках домінують наслідки екстремальної погоди - від Німеччини до Канади та Китаю. Науковці пояснюють такий розвиток зміною клімату.

Стан води в Дніпрі загрожує національній безпеці України? (27.07.2021) 27.07.2021

Аномальна спека ще більше загострила екологічні проблеми Дніпра. Стан головної водної артерії України, з якої споживають воду до 80% населення країни, називають катастрофічним. І це може нести загрозу національній безпеці України. Це вже не "страшилки" активістів, а реальна перспектива. Що необхідно терміново зробити, аби врятувати головне джерело питної води в Україні?

Екстремальна погода, яка несе смерть і спустошення

Екстремальна погода, яка несе смерть і спустошення 27.07.2021

Від Німеччини до Канади та Китаю - в останні тижні у новинних заголовках домінують наслідки екстремальної погоди. Науковці пояснюють такий розвиток зміною клімату.

Захід Північної Америки та Сибір охопили сильні лісові пожежі

Захід Північної Америки та Сибір охопили сильні лісові пожежі 19.07.2021

Вогонь охопив майже 120 тисяч гектарів лісових угідь у штаті Орегон в США. Потужні лісові пожежі також вирують у Якутії в Росії.
Катастрофічні повені та спека: до чого тут глобальне потепління та Місяць

Катастрофічні повені та спека: до чого тут глобальне потепління та Місяць 17.07.2021

Глобальне потепління сприяє тому, що погодні умови в Європі ставатимуть дедалі екстремальнішими - від аномальної спеки до повеней. А очікувані коливання орбіти Місяця змушують хвилюватися ще більше.
Коментар: Спека, повені, урагани - кліматична криза змушує нас пристосовуватися

Коментар: Спека, повені, урагани - кліматична криза змушує нас пристосовуватися 16.07.2021

У 2021 році багато людей зрозуміли, що зміна клімату вже давно перетворилась на кліматичну кризу. Про захист клімату вже говорять, водночас про захист від клімату - поки що ні, вважає Давід Ель.
На Заході США вирують потужні лісові пожежі

На Заході США вирують потужні лісові пожежі 16.07.2021

Загалом у західних штатах США зафіксували понад 70 масштабних лісових пожеж. Площа охоплених полум'ям угідь дорівнює площі Нью-Йорка. Від вогню в Аризоні загинули двоє пожежників.

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