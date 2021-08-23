Стан води в Дніпрі загрожує національній безпеці України? (27.07.2021)

Аномальна спека ще більше загострила екологічні проблеми Дніпра. Стан головної водної артерії України, з якої споживають воду до 80% населення країни, називають катастрофічним. І це може нести загрозу національній безпеці України. Це вже не "страшилки" активістів, а реальна перспектива. Що необхідно терміново зробити, аби врятувати головне джерело питної води в Україні?