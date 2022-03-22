Фактчек DW: чи справді в Криму відпочили понад мільйон українців? (09.01.2020)

Понад мільйон українців відпочили в анексованому Криму минулого року, стверджує так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов. На його думку, це свідчить про визнання українцями російського статусу Криму, бо "до окупантів у гості не їдуть". DW перевірила, чи справді це так.