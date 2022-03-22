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Сочі

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сочі".

Сочі – місто в Росії, розташоване на чорноморському узбережжі Західного Кавказу. У Сочі проживає близько 389 тисяч осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Команда Навального пов'язала з Путіним 140-метрову яхту Шехерезада

Команда Навального пов'язала з Путіним 140-метрову яхту "Шехерезада" 22.03.2022

У складі екіпажу яхти є співробітники Федеральної служби охорони, запевняють соратники російського опозиціонера. Справжній власник "Шехерезади" невідомий.
Лукашенко поскаржився Путіну на тиск Заходу, пообіцяв деякі документи

Лукашенко поскаржився Путіну на тиск Заходу, пообіцяв "деякі документи" 28.05.2021

Захід покарав санкціями авіакомпанію "Белавіа", хоч та не мала жодного стосунку до посадки літака Ryanair, каже Лукашенко. Він також пообіцяв показати Путіну "деякі документи" щодо дій Заходу в Білорусі.
Туризм в Криму: чи справді там відпочили понад мільйон українців (відео)

Туризм в Криму: чи справді там відпочили понад мільйон українців (відео) 09.01.2020

Мільйон українців відпочили в анексованому Криму минулого року, стверджує "глава Криму" Сергій Аксьонов. На його думку, це свідчить про визнання українцями російського статусу Криму. DW перевірила, чи справді це так.

Фактчек DW: чи справді в Криму відпочили понад мільйон українців? (09.01.2020) 09.01.2020

Понад мільйон українців відпочили в анексованому Криму минулого року, стверджує так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов. На його думку, це свідчить про визнання українцями російського статусу Криму, бо "до окупантів у гості не їдуть". DW перевірила, чи справді це так.
У Мінську опозиціонери мітингують проти об'єднання з Росією

У Мінську опозиціонери мітингують проти об'єднання з Росією 07.12.2019

У центрі Мінська проходить опозиційна акція проти поглибленої інтеграції з Росією. Учасники скандують гасла з вимогою відставки Олександра Лукашенка. Він, тим часом, полетів у Сочі на зустріч з Володимиром Путіним.
Росія розпочала поставки газу в Китай газопроводом Сила Сибіру

Росія розпочала поставки газу в Китай газопроводом "Сила Сибіру" 02.12.2019

Попри величезну вартість газопроводу, на перших етапах кількість транспортованого ним газу буде відносно незначною - на 15 мільярдів кубометрів у рік планують вийти 2022 року.
Путін та Ердоган зустрінуться в Сочі й обговорять операцію Туреччини в Сирії

Путін та Ердоган зустрінуться в Сочі й обговорять операцію Туреччини в Сирії 22.10.2019

Предмет переговорів президентів РФ Володимира Путіна та Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана - турецька операція в Сирії. Тим часом держсекретар США заявив, що Трамп готовий застосувати військову силу щодо Анкари.
Коментар: Близькосхідна конференція в Польщі - суперечливий сигнал із Варшави

Коментар: Близькосхідна конференція в Польщі - суперечливий сигнал із Варшави 15.02.2019

Неоднозначна конференція у Варшаві, присвячена Близькому Сходу, показала, із яким тиском Вашингтона незабаром доведеться рахуватися Євросоюзу. Це загрожує поглибленню розколу Європи, вважає Розалія Романець.
Зустріч у Сочі щодо Сирії: РФ, Туреччина та Іран хочуть виведення військ США

Зустріч у Сочі щодо Сирії: РФ, Туреччина та Іран хочуть виведення військ США 14.02.2019

Під час тристоронньої зустрічі щодо врегулювання в Сирії президенти РФ, Туреччини та Ірану підтримали намір Трампа вивести війська США з цієї країни. Путін наполягає на контролі Дамаска над звільненими територіями.
Лідери Росії, Туреччини та Ірану зустрінуться в лютому в Сочі

Лідери Росії, Туреччини та Ірану зустрінуться в лютому в Сочі 03.02.2019

У російському Сочі 14 лютого відбудуться переговори лідерів Росії, Туреччини та Ірану, повідомили у Кремлі. Сторони намагаються домовитися про створення зон деескалації в Сирії.
У Сочі літак при посадці зазнав аварії та загорівся: є постраждалі

У Сочі літак при посадці зазнав аварії та загорівся: є постраждалі 01.09.2018

Літак Boeing 737 авіакомпанії Utair в аеропорту Сочі викотився за межі злітно-посадкової смуги, зіткнувся з огорожею і загорівся. Постраждали 18 осіб.

Зустрічі Меркель і Путіна - фоторепортаж

Зустрічі Меркель і Путіна - фоторепортаж 17.08.2018

Лише кілька політиків світового масштабу знайомі так довго, як Анґела Меркель та Володимир Путін. Але на початку багатообіцяючі відносини за довгі роки суттєво похолоднішали.
ЧС-2018: Уругвай здолав чинного чемпіона Європи Португалію і вийшов у чвертьфінал

ЧС-2018: Уругвай здолав чинного чемпіона Європи Португалію і вийшов у чвертьфінал 30.06.2018

Збірна Уругваю в 1/8 фіналу ЧС-2018 обіграла чинного чемпіона Європи з футболу збірну Португалії з рахунком 2:1. Два голи у переможців забив Едісон Кавані.

Коментар: Збірну Німеччини не впізнати

Коментар: Збірну Німеччини не впізнати 24.06.2018

Хоча збірна Німеччини й перемогла шведів, але те, як це відбулось, свідчить, що бундестім перетворився на зовсім незвичну команду. Коментар Джонатана Гардінга з Сочі.

Аркадій Бабченко. Інсценування смерті у другий день народження

Аркадій Бабченко. Інсценування смерті у "другий день народження" 30.05.2018

Чим займався і чому був змушений залишити Москву російський журналіст Аркадій Бабченко, вбивство якого у Києві інсценувала СБУ?
Меркель розповіла Порошенку про результати розмови з Путіним

Меркель розповіла Порошенку про результати розмови з Путіним 21.05.2018

Під час телефонної розмови канцлерка ФРН Анґела Меркель розповіла президенту України Петру Порошенку підсумки нещодавніх переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним у Сочі.
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