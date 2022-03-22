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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сочі".
Сочі – місто в Росії, розташоване на чорноморському узбережжі Західного Кавказу. У Сочі проживає близько 389 тисяч осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Мільйон українців відпочили в анексованому Криму минулого року, стверджує "глава Криму" Сергій Аксьонов. На його думку, це свідчить про визнання українцями російського статусу Криму. DW перевірила, чи справді це так.
Понад мільйон українців відпочили в анексованому Криму минулого року, стверджує так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов. На його думку, це свідчить про визнання українцями російського статусу Криму, бо "до окупантів у гості не їдуть". DW перевірила, чи справді це так.
Під час тристоронньої зустрічі щодо врегулювання в Сирії президенти РФ, Туреччини та Ірану підтримали намір Трампа вивести війська США з цієї країни. Путін наполягає на контролі Дамаска над звільненими територіями.