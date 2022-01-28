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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "соціальні медіа".
Соціальними медіа називають цифрові медіа та методи, за допомогою яких користувачі в інтернеті можуть налагоджувати між собою зв'язки, обмінюватись інформацією або виставляти свою інформацію на загально доступних платформах. До найвідоміших соціальних мереж відносяться Facebook, Twitter, ВКонтакте. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
29% підлітків в України були жертвами цькування в інтернеті, а 16% пропускали через це уроки в школі - каже звіт ЮНІСЕФ. Як вирішити проблему кібербулінгу, агресії та погроз в інтернеті - DW підготувала для вас кілька порад.
Не поспішайте дивуватися рейтингам кандидатів у президенти України, а вмикайте критичне мислення. Пояснюємо, як соціологи можуть маніпулювати реальністю в опитуваннях та надавати дані, які часто грають на руку замовникам, а не виборцям.