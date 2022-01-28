На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "соціальні медіа".

Соціальними медіа називають цифрові медіа та методи, за допомогою яких користувачі в інтернеті можуть налагоджувати між собою зв'язки, обмінюватись інформацією або виставляти свою інформацію на загально доступних платформах. До найвідоміших соціальних мереж відносяться Facebook, Twitter, ВКонтакте. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.