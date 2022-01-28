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Соціальні медіа

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "соціальні медіа".

Соціальними медіа називають цифрові медіа та методи, за допомогою яких користувачі в інтернеті можуть налагоджувати між собою зв'язки, обмінюватись інформацією або виставляти свою інформацію на загально доступних платформах. До найвідоміших соціальних мереж відносяться Facebook, Twitter, ВКонтакте. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Анорексія у мережі: як соціальні медіа провокують розлади у харчуванні

Анорексія у мережі: як соціальні медіа провокують розлади у харчуванні 28.01.2022

"Соціальне порівняння" та "коучі" спонукають жінок голодувати заради схуднення. Негативний вплив додатків підтверджують дослідження. Одне із останніх провела команда німецьких журналістів. Подробиці - у DW.
Небезпека депресії. Як пандемія COVID-19 впливає на психіку

Небезпека депресії. Як пандемія COVID-19 впливає на психіку 28.07.2021

Під час пандемії деякі люди переживають різкі зміни настрою, дратівливість й інші симптоми депресії. Епідеміологиня Еліз Пол зазначає - люди мають звертати на це увагу.
Коментар: Дякую, Twitter! Як там справи у Facebook?

Коментар: Дякую, Twitter! Як там справи у Facebook? 03.11.2019

Рішення очільника Twitter відмовитися від політичної реклами є правильним і демонструє суспільну відповідальність. Але інші соціальні мережі мають наслідувати цей приклад, вважає Мартін Муно.

Цькування в інтернеті: як не стати жертвою кібербулінгу (20.09.2019) 20.09.2019

29% підлітків в України були жертвами цькування в інтернеті, а 16% пропускали через це уроки в школі - каже звіт ЮНІСЕФ. Як вирішити проблему кібербулінгу, агресії та погроз в інтернеті - DW підготувала для вас кілька порад.

Кривдники в інтернеті: як уникнути кібербулінгу (18.09.2019) 18.09.2019

Кожен четвертий український школяр зізнався, що став жертвою булінгу. А кожен третій - жертвою "кібербулінгу". Чи можна боротись з образами, злими коментарями та цькуванням в соціальних медіа?

Рейтинги перед виборами: як нас дурять соціологічні опитування (22.01.2019) 22.01.2019

Не поспішайте дивуватися рейтингам кандидатів у президенти України, а вмикайте критичне мислення. Пояснюємо, як соціологи можуть маніпулювати реальністю в опитуваннях та надавати дані, які часто грають на руку замовникам, а не виборцям.
Діра в Facebook: мобільні додатки отримали доступ до фото мільйонів людей

"Діра" в Facebook: мобільні додатки отримали доступ до фото мільйонів людей 14.12.2018

Сотні мобільних додатків у вересні отримали доступ до фото, які були в Facebook Stories та чернетках постів мільйонів користувачів Facebook. Компанія вибачилася за "баг".
Соціальну мережу Google+ закриють для користувачів

Соціальну мережу Google+ закриють для користувачів 09.10.2018

Соціальну мережу Google+ закриють для користувачів через низьку популярність та можливий витік даних.

Чому роззяви на місці ДТП небезпечні? (08.01.2018) 08.01.2018

Знімати на любительські камери ДТП у Німеччині заборонено. Утім, деякі роззяви нехтують цим заради лайків у соціальних мережах. Чим небезпечні такі витріщаки?
Коментар: #MeToo - просто флешмобу недостатньо, називайте імена!

Коментар: #MeToo - просто флешмобу недостатньо, називайте імена! 19.10.2017

Чим більше жінок долучаються до флешмобу #MeToo, тим більш очевидними стають масштаби сексуальних домагань. Нічого не зміниться, поки у нас не стане мужності назвати імена кривдників, вважає Сара Юдіт Гофманн.
У боротьбі за молодь: Євросоюз робить ставку на соцмедіа

У боротьбі за молодь: Євросоюз робить ставку на соцмедіа 09.02.2017

Європейська молодь налаштована проєвропейськи, але майже не цікавиться виборами. У Брюсселі вирішили змінити ситуацію, в тому числі, за допомогою соціальних мереж.

Соціальні мережі: боротьба з тероризмом без особливого захвату

Соціальні мережі: боротьба з тероризмом без особливого захвату 08.12.2016

Facebook, Twitter, Microsoft і YouTube спільно боротимуться з поширенням терористичної пропаганди. Будуть жорсткі заходи? Не зовсім. Адже соціальні медіа теж "живуть" завдяки клікам.

Сумка з очерету: модний тренд з Хорватії (15.08.2016) 15.08.2016

"Logožar"- традиційна хорватська сумка повертається в моду. З небуття її повернули одна кмітлива бізнесвумен та соціальні медіа.
Twitter відзначає десятиріччя появи першого твіту

Twitter відзначає десятиріччя появи першого твіту 21.03.2016

Соцмережа Twitter відзначає 10-ту річницю заснування. Щодня там з'являється приблизно 500 мільйонів повідомлень. Утім, компанія переживає нелегкі часи. За 2015 рік вартість акцій Twitter впала на 55 відсотків.

"Геофактор": Вибори - ще більша прірва чи шанс на оновлення України? 16.05.2014
Американські спецслужби запозичують експертів та ноу-хау із соціальних мереж

Американські спецслужби запозичують експертів та ноу-хау із соціальних мереж 04.07.2013

Екс-начальник служби безпеки Facebook з 2010 року працює в Агентстві національної безпеки США. Що це, як не приклад тісної співпраці спецслужб із соціальними мережами?
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