 Соціалка в програмах партій: на чому ґрунтуються обіцянки | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 15.07.2019

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Україна

Соціалка в програмах партій: на чому ґрунтуються обіцянки

DW порівняла передвиборчі обіцянки українських партій у соціальній сфері з їхніми планами економічного розвитку країни.

Газ

Зниження цін на газ - популярна серед українських політиків передвиборча обіцянка

Українські політичні партії традиційно експлуатують соціальні питання, щоб привабити виборців. Більшість політичних сил перед виборами до Верховної Ради обіцяють покращення соціального забезпечення та водночас зниження тарифів на комунальні послуги. Та чи мають ці обіцянки економічне підґрунтя в передвиборчих програмах партій?

"Економічний паспорт" від "Слуги народу"

У соціальній сфері партія "Слуга народу" обіцяє монетизацію всіх соціальних пільг, запровадження другого (накопичувального) рівня державного пенсійного забезпечення, а також "економічного паспорта українця", за яким всі діти отримуватимуть частку від експлуатації природних ресурсів країни на індивідуальні рахунки.

У сфері тарифоутворення політична сила обіцяє не пряме зниження тарифів, а державну стратегію "оптимізації житлово-комунальних тарифів" за рахунок демонополізації енергетичних ринків, збільшення власного видобутку енергоресурсів та усунення корупційної складової в тарифоутворенні. Зокрема "Слуга народу" планує скасувати всі формульні ціноутворення на кшталт "Роттердам+".

В економічних блоках своєї програми партія обіцяє демонополізацію ключових галузей, одноразову легалізацію капіталів некримінального походження за пільговою ставкою, податок на виведений капітал, поступове зменшення єдиного соціального внеску. А от для суб’єктів малого підприємництва - фізичних осіб політична сила гарантує чинні умови оподаткування.

"ОП-ЗЖ" проти тарифного геноциду

"Опозиційна платформа - За життя" ("ОП-ЗЖ") обіцяє знизити тарифи на газ для населення приблизно вдвічі - до 3800-4000 гривень за тисячу кубометрів. Зробити це політична сила хоче за рахунок прямих поставок газу з Росії та використання для потреб населення газу українського видобутку. Також партія обіцяє списання заборгованості населення за житлово-комунальні послуги, підвищення до семи тисяч гривень прожиткового мінімуму (зараз 1936 гривень), мінімальної заробітної плати (4173 гривні), мінімальної пенсії (1564 гривні). При цьому має бути запроваджено прогресивну систему оподаткування доходів фізичних осіб, а неоподатковуваний дохід фізичних осіб має бути встановлено на рівні мінімальної заробітної плати. Політична сила хоче також підвищити виплати при народженні дитини: за першу дитину має виплачуватися 100 тисяч гривень, за другу - 200 тисяч, за третю та наступних - 400 тисяч.

Розвивати економіку "ОП-ЗЖ" планує через зміни в системі оподаткування - запровадження податку на виведений капітал, скасування податку на прибуток, а також зниження податкових ставок й податкові канікули для суб'єктів малого і середнього бізнесу.

"Батькіщина" обіцяє податкову реформу

Партія Юлії Тимошенко "Батьківщина" повторює обіцянку своєї лідерки на президентських виборах-2019 про зниження вдвічі ціни на газ для населення, а також тарифів на тепло й гарячу воду. Задля цього політична сила планує спрямувати газ українського видобутку виключно на потреби населення, а також збільшити обсяги внутрішнього газовидобування.

DW.COM

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Мінімальну пенсію "Батьківщина" обіцяє підняти до 3094 гривень (зараз 1564 гривні). Партія планує скасувати єдиний соціальний внесок та запровадити натомість персоніфіковану пенсійну систему - пенсійні внески відкладатимуться на особовий рахунок кожного громадянина у державному банку, на ці внески будуть нараховуватися депозитні відсотки. 

Економічний розвиток України "Батьківщина" планує стимулювати завдяки макро- та мікрокредитуванню бізнесу. Партія також хоче скасувати 37 податків і зборів, зокрема податок на спадщину. Податок на додану вартість політична сила планує замінити мінімальним податком на реалізацію, податок на прибуток - податком на виведений капітал.

Високі технології від "Голосу"

Партія Святослава Вакарчука обіцяє зробити соціальну допомогу адресною та створити єдиний електронний реєстр її отримувачів. Також "Голос" планує поступово запроваджувати накопичувальну систему пенсійного забезпечення. У комунальній сфері політична сила хоче вкласти мільярди гривень в утеплення будинків та встановити всюди лічильники тепла й газу. Партія обіцяє збільшити видобуток власних енергоресурсів, щоб знизити ціни на них.

"Голос" хоче досягнути економічного прориву завдяки інформаційним технологіям, тож обіцяє прийняти Акт цифрової свободи, який, зокрема, зафіксує для IT-сектору низький рівень податків. Партія обіцяє побудувати мережу широкосмугового доступу до інтернету по всій країні та розбудувати мережу мобільного інтернету покоління 5G, а також підтримувати стартапи. Водночас політична сила планує боротися з олігархами, зробивши, зокрема, жорсткішим антимонопольне законодавство, та розвивати і диверсифікувати український експорт.

"Європейська солідарність" за євроінтеграцію

"Європейська солідарність" ("ЄС") описує свої плани в соціальній сфері лаконічно: "Зростання надходжень до бюджету дозволить підвищувати пенсії та допомогу малозабезпеченим". А от задля створення робочих місць з високими зарплатами політична сила планує стимулювати залучення інвестицій, освіту та інновації. Залучити інвестиції, на думку партії, можна буде завдяки системній інтеграції України до внутрішнього ринку Євросоюзу. "ЄС" наполягає на збереженні єдиного податку, а податок на прибуток підприємств хоче замінити на податок на виведений капітал.

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    Автор: Дмитро Губенко


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Докладно

Газ

Соціалка в програмах партій: на чому ґрунтуються обіцянки

DW порівняла передвиборчі обіцянки українських партій у соціальній сфері з їхніми планами економічного розвитку країни.  

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