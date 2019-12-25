Сотні тисяч французів знову протестували проти пенсійної реформи

Сотні тисяч жителів Франції у четвер, 9 січня, вийшли на вулиці по всій країні, протестуючи проти запланованої президентом Еммануелем Макроном пенсійної реформи. У Парижі та інших містах сталася низка інцидентів - демонстранти розбивали вітрини, скло на автобусних зупинках, а деякі - кидали бруківку в поліцейських, які намагалася розігнати натовп сльозогінним газом, повідомляє агенція AFP. Крім того, у Парижі спостерігалися значні проблеми в роботі громадського транспорту та багатокілометрові затори.

Під час демонстрацій знову не обійшлося без сутичок між протестувальниками та поліцією

За даними поліції, щонайменше 24 людини були затримані у французькій столиці, де до протестів цього дня долучилися 56 тисяч людей. Загалом же по Франції на протест вийшли близько 452 тисяч людей, зазначили в міністерстві внутрішніх справ країни. До протестів долучилися, зокрема, вчителі, працівники державного сектору, працівники поїздів та метро.

Нагадаємо, загальнонаціональний страйк проти запланованої урядом пенсійної реформи почався у Франції 5 грудня. В той день на вулиці країни із протестом вийшли близько 806 тисяч людей. Масові протести відбулися в країні навіть перед Різдвом, коли Францію відвідує значна кількість туристів.

Пенсійна реформа передбачає запровадження єдиної пенсійної системи замість нинішньої системи з численними спеціальними правилами та підходами щодо пенсійних нарахувань окремих груп працівників. Уряд хоче зберегти пенсійний вік на рівні 62 років. Але будуть і винятки: працівники пожежної охорони, військовослужбовці та поліцейські зможуть раніше виходити на пенсію.