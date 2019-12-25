 Сотні тисяч французів знову протестували проти пенсійної реформи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.01.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Сотні тисяч французів знову протестували проти пенсійної реформи

Понад 450 тисяч людей вийшли на акції протесту по всій Франції, виступаючи проти запропонованої президентом Еммануелем Макроном пенсійної реформи.

Протести в Парижі, 9 січня 2020 року

Протести в Парижі, 9 січня 2020 року

Сотні тисяч жителів Франції у четвер, 9 січня, вийшли на вулиці по всій країні, протестуючи проти запланованої президентом Еммануелем Макроном пенсійної реформи. У Парижі та інших містах сталася низка інцидентів - демонстранти розбивали вітрини, скло на автобусних зупинках, а деякі - кидали бруківку в поліцейських, які намагалася розігнати натовп сльозогінним газом, повідомляє агенція AFP. Крім того, у Парижі спостерігалися значні проблеми в роботі громадського транспорту та багатокілометрові затори.

протести у франції

Під час демонстрацій знову не обійшлося без сутичок між протестувальниками та поліцією

За даними поліції, щонайменше 24 людини були затримані у французькій столиці, де до протестів цього дня долучилися 56 тисяч людей. Загалом же по Франції на протест вийшли близько 452 тисяч людей, зазначили в міністерстві внутрішніх справ країни. До протестів долучилися, зокрема, вчителі, працівники державного сектору, працівники поїздів та метро.

DW.COM

Президент Франції Еммануель Макрон вирішив не отримувати спеціальну пенсію після того, як залишить свою посаду. Тим часом у країні триває страйк через заплановану урядом пенсійну реформу. (22.12.2019)

Якщо французький уряд не скасує заплановану пенсійну реформу, обмеження у русі транспорту триватимуть і на різдвяні свята. Здійснити заплановані подорожі зможе лише половина пасажирів, попереджає залізниця. (14.12.2019)

Нагадаємо, загальнонаціональний страйк проти запланованої урядом пенсійної реформи почався у Франції 5 грудня. В той день на вулиці країни із протестом вийшли близько 806 тисяч людей. Масові протести відбулися в країні навіть перед Різдвом, коли Францію відвідує значна кількість туристів.

Пенсійна реформа передбачає запровадження єдиної пенсійної системи замість нинішньої системи з численними спеціальними правилами та підходами щодо пенсійних нарахувань окремих груп працівників. Уряд хоче зберегти пенсійний вік на рівні 62 років. Але будуть і винятки: працівники пожежної охорони, військовослужбовці та поліцейські зможуть раніше виходити на пенсію.

Також за темою

Frankreich Massive Störungen im öffentlichen Verkehr durch andauernde Streiks

У Франції попри Різдво триває страйк залізничників 25.12.2019

У Парижі майже не працює метрополітен, ходить лише кожен третій із запланованих потягів TGV. До страйку проти пенсійної реформи уряду приєдналися також працівники Паризької опери.

Frankreich Paris | Emmanuel Macron

Макрон відмовився від президентської пенсії на тлі протестів у Франції 22.12.2019

Президент Франції Еммануель Макрон вирішив не отримувати спеціальну пенсію після того, як залишить свою посаду. Тим часом у країні триває страйк через заплановану урядом пенсійну реформу.

Frankreich Paris | Stau während Streik gegen Rentenreformen weiter geht

Париж потерпає від заторів на сотні кілометрів через страйки 09.12.2019

Тривалі страйки проти пенсійної реформи спричинили масштабні затори у Парижі. Вони розтягнулися на 600 кілометрів. Міський транспорт продовжує працювати з перебоями.

Реклама

Докладно

Реджеп Таїп Ердоган у Стамбулі під час реферндуму, 2017 рік

Трон турецького "султана" починає хитатися

У Туреччині розпочалися зміни, що можуть перекреслити плани президента Ердогана, вважає Даніель Беллут.  

Оператор ГТС України очікує втратити від Турецького потоку близько 450 мільйонів доларів щороку

Оператор ГТС України назвав втрати від "Турецького потоку"

Втрати від газопроводу "Турецький потік" складуть близько 450 мільйонів доларів на рік, оцінили в Операторі ГТС України.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  