Сотні тисяч ліванців вийшли на антиурядові акції протесту

У Лівані вже третій день поспіль тривають масштабні антиурядові акції. В неділю, 20 жовтня, сотні тисяч ліванців вийшли на вулиці столиці країни Бейрута, а також інших міст, вимагаючи зміни уряду. Серед вимог демонстрантів - покласти край корупції та непотизму.

У Бейруті великий натовп людей зібрався поблизу урядового палацу. Багато учасників акції розмахували державними прапорами Лівану. Якщо в попередні дні були зафіксовані сутички демонстрантів з поліцією, то недільні акції протесту проходили в цілому мирно. В мітингах взяло участь багато молоді. Чимало учасників антиурядових виступів танцювали та співали на вулицях, повідомляє інформагенція AP. Нинішні акції протесту стали наймасовішими за останні кілька років.

Уряд готує заходи для покращення економічної ситуації

Тим часом представник уряду Лівану розповів агенції новин Reuters, що кабінет під керівництвом прем'єр-міністра Саада Харірі планує ухвалити 21 жовтня низку заходів для покращення економічного стану країни.

Планується зокрема скоротити вполовину обсяги окладів нинішніх урядовців та співробітників урядового апарату. Обмежити на 50 відсотків мають також виплати колишнім урядовцям й держчиновникам вищого рангу.

Протести в Лівані почалися 17 жовтня після того, як ліванський уряд оголосив про запровадження збору на користування месенджерами, як-от WhatsApp, для здійснення телефонних дзвінків. Збір мав становити в перерахунку 0,20 долара США на день. Згодом уряд скасував це рішення, однак протести не вщухли. Акції протесту практично паралізували життя країни.

18 жовтня прем'єр-міністр Лівану Саад Харірі пообіцяв громадянам під час телевізійного звернення покращення ситуації та дав партнерам по урядовій коаліції три доби часу на розробку пропозицій щодо виходу з кризи.

Як повідомлялося, реагуючи на вимоги вулиці, урядову коаліцію залишила християнська партія "Ліванські сили". Від портфелів в уряді відмовилися віцепрем'єр-міністр та кілька міністрів від цієї партії.