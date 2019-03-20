Сотні тисяч людей вимагали в Лондоні нового референдуму щодо Brexit

У столиці Великобританії пройшла багатосоттисячна акція проти виходу Сполученого Королівства зі складу Європейського Союзу (Brexit). У суботу, 23 березня, до Лондона прибули тисячі людей з усіх куточків країни, щоб висловити невдоволення планами уряду щодо Brexit. Серед вимог учасників - проведення нового референдуму щодо членства країни в Євросоюзі, передає агенція новин dpa. За даними організаторів акції, в ній взяли участь понад мільйон осіб.

Тим часом ідею проведення нового всенародного голосування щодо подальшого членства в ЄС, підтримали понад чотири мільйони громадян. Саме скільки підписів назбирала відповідна онлайн-петиція з закликом провести такий референдум, йдеться в повідомленні. Парламент Великобританії повинен виносити на розгляд петиції, котрі назбирують понад 100 тисяч підписів.

Одна з головних вимог мітингарів - проведення нового референдуму щодо Brexit

Строкатий натовп мітингарів, багато з котрих несли прапори ЄС, зібрався спочатку поблизу Гайд-парку. Потім від Парк-лейну маніфестанти вирушили до Парламентської площі.

У мітингу взяли участь мер Лондона - лейборист і противник Brexit Садік Хан. Про це Хан сам написав на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter. Крім того, до колони учасників мітингу приєдналася й голова уряду Шотландії Нікола Стерджен.

Демонстранти побоюються, що можливий вихід Великобританії зі складу ЄС матиме вкрай негативні наслідки для економіки країни та призведе до різкого погіршення рівня життя британців.

Дилема для Мей

Тим часом дедалі більше депутатів Палати громад вимагають відставки прем'єр-міністерка Великобританії Терези Мей, повідомляють британські ЗМІ. За даними журналістів, тиск на Мей через Brexit зростає. Однак і сама Мей так само намагається тиснути на парламент.

Нещодавно вона звернулася до парламентарів у листі, закликавши їх якомога швидше проголосувати за запропонований її урядом текст угоди щодо Brexit. Попередні дві спроби завершилися для Мей провалом. Нова - вже третя - спроба голосування запланована на наступний тиждень.

Але Мей виноситиме текст угоди на голосування лише в тому разі, якщо відчуватиме достатню підтримку для цього, йдеться у листі. Якщо й цього разу нічого не вийде, то Лондону доведеться прохати Брюссель повторно перенести термін виходу Великобританії зі складу ЄС, а це означає, що країні доведеться брати участь у виборах до Європарламенту.

Дивитись відео 01:41 Поділитись Британці запасаються гречкою через "жорсткий" Brexit? (16.01.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3Bftb Британці запасаються гречкою через "жорсткий" Brexit? (16.01.2019)