 Сотні тисяч людей вимагали в Лондоні нового референдуму щодо Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.03.2019

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Новини

Сотні тисяч людей вимагали в Лондоні нового референдуму щодо Brexit

Учасники багатосоттисячної акції протесту в Лондоні вимагали від британського уряду відмовитися від планів виходу з Євросоюзу та наполягали на проведенні нового референдуму щодо членства Великобританії в ЄС.

Акція протесту проти Brexit у Лондоні

Учасники акції протесту проти Brexit у Лондоні

У столиці Великобританії пройшла багатосоттисячна акція проти виходу Сполученого Королівства зі складу Європейського Союзу (Brexit). У суботу, 23 березня, до Лондона прибули тисячі людей з усіх куточків країни, щоб висловити невдоволення планами уряду щодо Brexit. Серед вимог учасників - проведення нового референдуму щодо членства країни в Євросоюзі, передає агенція новин dpa. За даними організаторів акції, в ній взяли участь понад мільйон осіб.

Тим часом ідею проведення нового всенародного голосування щодо подальшого членства в ЄС, підтримали понад чотири мільйони громадян. Саме скільки підписів назбирала відповідна онлайн-петиція з закликом провести такий референдум, йдеться в повідомленні. Парламент Великобританії повинен виносити на розгляд петиції, котрі назбирують понад 100 тисяч підписів.

Учасники акції протесту проти Brexit у Лондоні

Одна з головних вимог мітингарів - проведення нового референдуму щодо Brexit

Строкатий натовп мітингарів, багато з котрих несли прапори ЄС, зібрався спочатку поблизу Гайд-парку. Потім від Парк-лейну маніфестанти вирушили до Парламентської площі.

У мітингу взяли участь мер Лондона - лейборист і противник Brexit Садік Хан. Про це Хан сам написав на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter. Крім того, до колони учасників мітингу приєдналася й голова уряду Шотландії Нікола Стерджен.

Демонстранти побоюються, що можливий вихід Великобританії зі складу ЄС матиме вкрай негативні наслідки для економіки країни та призведе до різкого погіршення рівня життя британців.

Дилема для Мей

Тим часом дедалі більше депутатів Палати громад вимагають відставки прем'єр-міністерка Великобританії Терези Мей, повідомляють британські ЗМІ. За даними журналістів, тиск на Мей через Brexit зростає. Однак і сама Мей так само намагається тиснути на парламент.

Нещодавно вона звернулася до парламентарів у листі, закликавши їх якомога швидше проголосувати за запропонований її урядом текст угоди щодо Brexit. Попередні дві спроби завершилися для Мей провалом. Нова - вже третя - спроба голосування запланована на наступний тиждень.

Але Мей виноситиме текст угоди на голосування лише в тому разі, якщо відчуватиме достатню підтримку для цього, йдеться у листі. Якщо й цього разу нічого не вийде, то Лондону доведеться прохати Брюссель повторно перенести термін виходу Великобританії зі складу ЄС, а це означає, що країні доведеться брати участь у виборах до Європарламенту.

Дивитись відео 01:41

Британці запасаються гречкою через "жорсткий" Brexit? (16.01.2019)

  • Британці куплять менше німецьких авто

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Британці куплять менше німецьких авто

    До Великобританії досі відправляли кожен п’ятий експортований з Німеччини автомобіль. Особливо важливим ринком збуту вона була для BMW: баварський автобудівник продавав там 10 відсотків своєї продукції. Ймовірне запровадження під час Brexit імпортних мит призведе до подорожчання німецьких машин, слабкий фунт стерлінгів іще більше знизить їхню цінову конкурентоспроможність.

  • Нові шанси для товарів Made in UK

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Нові шанси для товарів Made in UK

    Аби підтримати вітчизняних виробників, Лондон може удатися до девальвації фунта та зниження корпоративних податків. Від цього виграють німецькі фірми з британськими заводами. BMW, наприклад, належить фабрика з виробництва Mini. Ця культова малолітражка - улюблене авто не менш культового комедійного персонажа Містера Біна. Попит на цю машину після Brexit збільшиться.

  • Виробництво вітрогенераторів у Німеччині

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Машинобудівників турбує збут

    Для такої ключової галузі німецької економіки, як машинобудування, Великобританія досі була після США, Китаю та Франції четвертим за значенням ринком збуту. Brexit перекриє (принаймні на якийсь час) безмитний доступ до нього. Попит на продукцію з Німеччини, зокрема, на вітрогенератори для численних морських вітропарків поблизу британських берегів, може помітно знизитися.

  • Франкфурт чекає на банкірів з Лондона

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Франкфурт чекає на банкірів з Лондона

    Франкфурту-на-Майні Brexit обіцяє велику вигоду: нові робочі місця, високий попит на офісну та житлову нерухомість, зростання купівельної спроможності у місті. Адже багатьом банкірам, інвесторам та страхувальникам, зацікавленим в єдиному ринку ЄС, доведеться переїхати з Лондона, де вони працювали досі, на континент. Чимала частина з них, ймовірно, обере фінансову столицю Німеччини.

  • Злиття бірж під питанням

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Злиття бірж під питанням

    Brexit ускладнить і без того задовге злиття двох ключових фондових бірж Європи: франкфуртської Deutsche Börse і лондонської LSE. План розміщення штаб-квартири об’єднаної компанії у Лондоні, який як фінансовий центр нині опиниться за межами єдиного ринку ЄС, виглядає малопереконливим. Однак зрив угоди підірве зусилля Франкфуртської біржі щодо укріплення своєї глобальної ролі.

  • Британські туристи залишаться вдома

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Британські туристи залишаться вдома

    Британці - одні з найактивніших туристів в Європі. Але якщо Brexit послабить їхню економіку і валюту, то багатьом поїздки на теплі моря будуть вже не по кишені. Це потішить німецьких відпускників, адже на курортах буде менше конкуренції за лежаки біля басейнів, але вдарить по фінансових показниках туристичного гіганта TUI, для якого британський виїздний туризм надзвичайно важливий.

  • Тури до Лондона будуть доступнішими

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Тури до Лондона будуть доступнішими

    Чим нижче буде курс фунта, тим краще для німецьких туристів з євро в кишені. Адже вони обожнюють Лондон з його численними пам’ятками та люблять подорожувати британською глибинкою. Тим краще також і для німецьких батьків, які мріють відправити дітей на навчання або хоча би на мовні курси до Англії.

  • Де гроші, там і наука

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Де гроші, там і наука

    Завдяки членству в ЄС Великобританія отримувала з Брюсселя значні кошти на наукові дослідження. Brexit може підірвати фінансування фундаментальної науки, і тоді багатьом вченим, які приїхали до Англії з усього світу, доведеться, можливо, перебиратися до лабораторій та інститутів інших країн. Від цього "відтоку мізків", напевно, виграє Німеччина, яка витрачає все більше грошей на науку.

  • Анґела Меркель та Вольфґанґ Шойбле

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Берліну не сподобається "податковий рай"

    Плани перетворити Великобританію на ледь не "податковий рай" для бізнесу не сподобаються канцлерці ФРН Анґелі Меркель та її міністру фінансів Вольфґанґу Шойбле. Вони наполягають у ЄС на суворій фінансовій дисципліні та збалансованих бюджетах, а британці хочуть заманювати фірми з Європи та усієї планети вкрай низькими податковими ставками - попри дефіцит бюджету та держборг, що збільшується.

    Автор: Андрій Гурков


DW.COM

Мей домагатиметься від парламенту Великобританії схвалення м'якого Brexit

Тереза Мей докладе зусиль, щоб британські законодавці схвалили угоду щодо Brexit. Однак вона радше надасть перевагу "жорсткому" Brexit, ніж відтермінуванню виходу країни з ЄС. (22.03.2019)  

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