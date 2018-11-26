Соратник Меркель: Можливе запровадження жорсткіших санкцій проти РФ

Інцидент із захопленням Росією трьох українських військових кораблів у Керченській протоці може спричинити суворіші санкції Заходу проти Росії. Таку думку у вівторок, 27 листопада, висловив соратник канцлерки ФРН Анґели Меркель Норберт Реттґен (Norbert Röttgen), інформує Reuters.

Депутат Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та голова парламентського комітету із закордонних справ зазначив, зокрема, що може йтися про соціальні, політичні та дипломатичні заходи. Хоча запровадження жорсткіших санкцій щодо РФ не перебувало на порядку денному, зараз саме час про це подумати, вважає депутат. "На мою думку, така поведінка (Росії - Ред.) не може залишитися без наслідків", - резюмував Реттґен,

Соратник Меркель вважає Росію відповідальною за інцидент у Керченській протоці. "На мою думку, з української сторони не було жодної провокації", - зазначив політик. Реттґен вважає, що Росія зійшла зі шляху законності, анексувавши у 2014 році український Крим. Інцидентом у Керченській протоці, на думку депутата від ХДС, Росія і далі продовжує свою експансію в акваторії, що "є неприйнятним".

Нагадаємо, що 25 листопада рейдовий буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь" Військово-морських сил України були захоплені російськими спецпризначенцями в районі Керченської протоки. Після інциденту в Керченській протоці Збройні сили України були приведені в стан повної боєготовності.

Верховна Рада України на позачерговому засіданні 26 листопада більшістю голосів підтримала указ президента Петра Порошенка про запровадження воєнного стану. Воєнний стан запроваджується не в усій Україні, а в десяти областях, які розташовані уздовж російського кордону, придністровської ділянки українсько-молдовського кордону та уздовж узбережжя Чорного й Азовського морів.