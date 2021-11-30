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Сонце

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "сонце".

Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як кавові зерна енергією сонця обсмажують (30.11.2021) 30.11.2021

Сонце замість розетки. Італійці придумали, як обсмажувати кавові зерна під впливом сонячних променів. При цьому не виділяється СО2. Дивіться самі!
Наскільки зелена сонячна енергія? (відео)

Наскільки "зелена" сонячна енергія? (відео) 23.11.2021

Сонце дає зелену енергію за дедалі нижчими цінами. Чудово, правда? Однак насправді енергія сонця має деякі не дуже екологічні сторони. DW виявила три головні недоліки сонячної енергії - дивіться, наскільки вони серйозні.

Наскільки зелена сонячна енергія насправді? (19.11.2021) 19.11.2021

Сонце дає зелену енергію за дедалі нижчими цінами. Чудово, правда? Однак насправді енергія сонця має деякі не дуже екологічні сторони. DW виявила три головні недоліки сонячної енергії - дивіться, наскільки вони серйозні.

Біля берегів Іспанії спіймали гігантську рибу-місяць (22.10.2021) 22.10.2021

Гігантську рибу-місяць з рекордними розмірами спіймали біля берегів Іспанії. Скільки вона важить і що з нею робитимуть?

Стамбульська конвенція: турецькі жінки вимагають захисту - Європа у фокусі (відео)

Стамбульська конвенція: турецькі жінки вимагають захисту - "Європа у фокусі" (відео) 14.06.2021

Туреччина: беззахисні жінки проти чоловічого насильства. Боснія: рятівники у горах - поза законом. Росія: 30 років без питної води. Італія: сонце, пляж, лімончелло. Нідерланди: дверний дзвінок для… риб.

Стамбульська конвенція: турецькі жінки вимагають захисту - "Європа у фокусі" (14.06.2021) 14.06.2021

Туреччина: беззахисні жінки проти чоловічого насильства. Боснія: рятівники у горах - поза законом. Росія: 30 років без питної води. Італія: сонце, пляж, лімончелло. Нідерланди: дверний дзвінок для… риб.

Чи є на Південному полюсі полярне сяйво? (17.05.2021) 17.05.2021

Полярне сяйво - захопливий природний феномен. Загально відомо, що полярні вогні спостерігають на Північному полюсі. Однак чи існує у природі також Південне сяйво?

Газ, сонце, водень: як українські олігархи поділили енергетичний ринок (29.04.2021) 29.04.2021

Герман Галущенко став міністром енергетики, а Юрій Вітренко очолив "Нафтогаз". На тлі будь-яких рокіровок в енергополітиці незмінним лишається, що енергоринок України працює на прибутки українських олігархів. Вони заробили мільярдні статки завдяки газу, генерації тепла та електрики. Хто чим володіє?

Як очистити воду зубною пастою і сонцем (18.12.2020) 18.12.2020

Зубною пастою можна не лише почистити зуби, але й... воду. Для цього потрібен білий пігмент, який є в зубній пасті, а також сонячне світло. Ось як це робиться.

Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року

Найкрасивіші фотографії космосу 2020 року 17.09.2020

Зорі, полярне сяйво та місячні ландшафти: Гринвіцька королівська обсерваторія щороку обирає найкращі астрономічні фотографії. Найкрасивіші знімки 2020 року - у фотопідбірці DW.

Термоядерний реактор ITER: розпочинається вирішальна фаза будівництва

Термоядерний реактор ITER: розпочинається вирішальна фаза будівництва 28.07.2020

Внутрішня розбудова кільцеподібного термоядерного реактора на півдні Франції розпочинається, і це - маленьке технічне диво. Найраніше у 2025 році "штучне сонце" у ньому може почати вивільняти гігантський обсяг енергії.
Зонд Solar Orbiter робить знімки Сонця (фото)

Зонд Solar Orbiter робить знімки Сонця (фото) 17.07.2020

Щодня Сонце видається іншим. Європейська космічна агенція знає, що це дійсно так, тож і не випускає зірку з поля зору.
Скільки сонця корисно для вашої дитини?

Скільки сонця корисно для вашої дитини? 30.06.2020

Не поспішайте з відповіддю. Обов'язково прочитайте це інтерв'ю із провідною німецькою експерткою.
Частка зеленої енергії в Німеччині вперше перевищила 50 відсотків

Частка "зеленої" енергії в Німеччині вперше перевищила 50 відсотків 29.05.2020

Вітер, біогаз і сонце стали в Німеччині в 1-му кварталі 2020 року головними енергоносіями, роль вугілля стрімко падає. Його найбільшим постачальником на німецький ринок є Росія.
У Німеччині новий рекорд виробництва струму з відновлюваних джерел

У Німеччині новий рекорд виробництва струму з відновлюваних джерел 19.07.2019

У першому півріччі 2019 року в Німеччині частка електроенергії гідро-, сонце-, вітроенергетики та з біомаси перевищила сумарну генерацію ТЕС та АЕС. Причин цього дві й вони досить своєрідні.
Куди поїхати в Європі милуватися весною (фотогалерея)

Куди поїхати в Європі милуватися весною (фотогалерея) 29.03.2019

Сонце, квіти, весняна лихоманка. DW підготувала добірку найкращих місць, де можна насолодитися весною в Європі.
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