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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "сонце".
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Туреччина: беззахисні жінки проти чоловічого насильства. Боснія: рятівники у горах - поза законом. Росія: 30 років без питної води. Італія: сонце, пляж, лімончелло. Нідерланди: дверний дзвінок для… риб.
Герман Галущенко став міністром енергетики, а Юрій Вітренко очолив "Нафтогаз". На тлі будь-яких рокіровок в енергополітиці незмінним лишається, що енергоринок України працює на прибутки українських олігархів. Вони заробили мільярдні статки завдяки газу, генерації тепла та електрики. Хто чим володіє?