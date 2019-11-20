Сондленд: Трамп хотів розслідування проти Байдена в обмін на зустріч з Зеленським

Постійний представник США при ЄС Гордон Сондленд підтвердив, що розслідування в Україні проти Хантера Байдена, сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, мало стати "послугою" в обмін за зустріч президента США Дональда Трампа з його українським колегою Володимиром Зеленським.

Про це Сондленд розповів у середу, 20 листопада, під час повторного надання свідчень у Палаті представників у справі імпічменту. За словами Сондленда, за вказівкою Трампа він отримував відповідні інструкції стосовно відносин з Україною напряму від адвоката Трампа Руді Джуліані.

"Пан Джуліані висловлював бажання президента Сполучених Штатів, тож нам було відомо, що це розслідування важливе для президента", - розповів Сондленд, якого цитує агенція новин AP. Він також наголосив, що як він, так і його колеги "не бажали працювати з паном Джуліані", але в питаннях щодо України Трамп постійно наголошував: "Поговоріть з Руді". "Тож ми слідували наказам президента", - пояснив дипломат.

Так само Сондленд підтвердив, що розмовляв з Трампом по телефону, телефонуючи з одного з ресторанів Києва. Це відбулося на наступний день після телефонної розмови Трампа з Зеленським 25 липня, у якій американський лідер підштовхував українського президента відновити розслідування щодо Хантера Байдена.

Сондленд також відповів, що міг сказати тоді Трампу по телефону, що Зеленський "любить ваш зад". "Це звучить як щось, що я міг би сказати", - зауважив Сондлен. Таким чином, пояснив дипломат, він хотів дати зрозуміти Трампу, що Зеленський "дуже хотів працювати зі Сполученими Штатами і був дуже дружнім". Вперше про слова Сондленда, що Зеленський "любить зад" Трампа, почуті під час телефонної розмови дипломата з президентом США, повідомив під час своїх свідчень співробітник посольства США у Києві Девід Холмс.

Керівництво Держдепу було в курсі подій

Дипломат також запевнив конгресменів, що постійно тримав у курсі подій стосовно України держсекретаря США Майка Помпео та інших високопосадовців американської адміністрації, в тому числі й колишнього радника Трампа з питань національної безпеки Джона Болтона. "Вони знали, що ми робимо й навіщо", - наголосив Сондленд, цитує агенція новин dpa. "Всі були в курсі", - додав дипломат.

Зокрема в розмовах з віцепрезидентом США Майком Пенсом Сондленд висловлював своє занепокоєння тим, що військова допомога США для України була "прив'язана" до цих розслідувань проти Хантера Байдена.

Сондленд також визнав, що голова Держдепу Помпео давав дипломатам вказівки співпрацювати в питанні України з адвокатом Трампа Джуліані. Крім того, Помпео так само "цілком підтримував" Трампа в його рішенні щодо залучення свого приватного адвоката до роботи з американськими дипломатами, повідомляє Reuters. При цьому Сондленд повідомив, що Трамп ніколи особисто не обговорював з ним питання замороження надання військової допомоги Україні.

Розслідування щодо Трампа, яке було ініційоване Демократичною партією у Палаті представників Конгресу США, сфокусоване на телефонній розмові між Трампом і Зеленським, яка відбулася 25 липня цього року. У ній Трамп, зокрема, закликав Зеленського розслідувати справу, що стосується ексвіцепрезидента США Джо Байдена та його сина. Постать адвоката Трампа, Руді Джуліані, є ключовою у цьому розслідуванні, його прізвище часто згадується під час свідчень, які надають чиновники та дипломати у Конгресі. Свідчення вказують на те, що Джуліані міг проводити "тіньову" політику від імені американського президента, щоб натиснути на Україну з метою домогтися від неї розслідування щодо Джо Байдена та його сина Хантера Байдена, який обіймав посаду у правлінні газовидобувної компанії Burisma.