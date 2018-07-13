 СММ ОБСЄ занепокоєна через імовірність витоку внутрішньої інформації місії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.07.2018

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Новини

СММ ОБСЄ занепокоєна через імовірність витоку внутрішньої інформації місії

У розпорядженні журналістів телеканалу ARD опинилися внутрішні звіти та документи СММ ОБСЄ, які міг "злити" російським спецслужбам один із працівників місії. У СММ занепокоєні можливим витоком інформації.

СММ ОБСЄ

Спостерігачі СММ ОБСЄ на Донеччині, червень 2017

Внутрішні звіти та документи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ ОБСЄ), ймовірно, потрапили до російських спецслужб. Про це повідомила телепрограма FAKT німецького телеканалу ARD, яка вийшла в ефір у вівторок, 17 липня, ввечері.

У зв'язку з оприлюдненням даних журналістського розслідування СММ ОБСЄ висловила занепокоєня можливим витоком внутрішньої інформації та її потраплянням до рук спецслужб. Про це йдеться в поширеному ввечері 16 липня повідомленні місії, опублікованому на Facebook-сторінці місії ОБСЄ в Україні. На тлі останніх повідомлень у ЗМІ "місія має намір ретельно вивчити всі заяви відповідно до встановлених процедур". У місії запевнили, що вживали всіх необхідних "заходів щодо захисту даних, а також для протистояння різним кібератакам на місію". Попри все робота місії й надалі залишатиметься "прозорою", наголошується в повідомленні.

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Протягом травня-червня кількість порушень режиму припинення на Донбасі вогню різко зросла. (25.06.2018)

У розпорядженні журналістів телепрограми FAKT опинилася копія цифрового носія з внутрішніми звітами СММ ОБСЄ та міні-досьє на членів місії. Дані ФСБ міг "зливати" працівник місії, припускають журналісти. (16.07.2018)

Нагадаємо, за даними розслідування телепрограми FAKT німецького телеканалу ARD, що показали увечері 17 липня, внутрішні документи СММ ОБСЄ в Україні, ймовірно, потрапили до російських спецслужб. Раніше стислий опис результатів розслідування було опубліковано на сайті телерадіомовника Mitteldeutscher Rundfunk (MDR).

У розпорядженні німецьких журналістів опинилася, зокрема, копія цифрового носія, що містить внутрішні звіти місії про події на непідконтрольних Києву районах Донбасу. Також там є дані про комунікацію заступника голови СММ Александера Гуґа (Alexander Hug). Окрім того, носій містить міні-досьє на членів місії, де описані риси характеру, схильність до вживання алкоголю, фінансовий стан, вподобання щодо жінок тощо.

За даними розслідування FAKT, уся ця інформація, ймовірно, була в розпорядженні працівника Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ. "Розслідування показує, що документи могли бути передані російським агентам від співробітника місії ОБСЄ", - припускають німецькі журналісти.

Александер Гуґ у інтерв'ю програмі FAKT заявив: "Нині ми не можемо сказати точно, що відбулося. Нам потрібні подальші деталі". Заступник голови місії додав, що СММ ОБСЄ серйозно ставиться до будь-яких загроз безпеці членів місії. За його словами, в ОБСЄ перевірять цю ситуацію та вживатимуть необхідних заходів.

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