СММ ОБСЄ занепокоєна через імовірність витоку внутрішньої інформації місії

Внутрішні звіти та документи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ ОБСЄ), ймовірно, потрапили до російських спецслужб. Про це повідомила телепрограма FAKT німецького телеканалу ARD, яка вийшла в ефір у вівторок, 17 липня, ввечері.

У зв'язку з оприлюдненням даних журналістського розслідування СММ ОБСЄ висловила занепокоєня можливим витоком внутрішньої інформації та її потраплянням до рук спецслужб. Про це йдеться в поширеному ввечері 16 липня повідомленні місії, опублікованому на Facebook-сторінці місії ОБСЄ в Україні. На тлі останніх повідомлень у ЗМІ "місія має намір ретельно вивчити всі заяви відповідно до встановлених процедур". У місії запевнили, що вживали всіх необхідних "заходів щодо захисту даних, а також для протистояння різним кібератакам на місію". Попри все робота місії й надалі залишатиметься "прозорою", наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, за даними розслідування телепрограми FAKT німецького телеканалу ARD, що показали увечері 17 липня, внутрішні документи СММ ОБСЄ в Україні, ймовірно, потрапили до російських спецслужб. Раніше стислий опис результатів розслідування було опубліковано на сайті телерадіомовника Mitteldeutscher Rundfunk (MDR).

У розпорядженні німецьких журналістів опинилася, зокрема, копія цифрового носія, що містить внутрішні звіти місії про події на непідконтрольних Києву районах Донбасу. Також там є дані про комунікацію заступника голови СММ Александера Гуґа (Alexander Hug). Окрім того, носій містить міні-досьє на членів місії, де описані риси характеру, схильність до вживання алкоголю, фінансовий стан, вподобання щодо жінок тощо.

За даними розслідування FAKT, уся ця інформація, ймовірно, була в розпорядженні працівника Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ. "Розслідування показує, що документи могли бути передані російським агентам від співробітника місії ОБСЄ", - припускають німецькі журналісти.

Александер Гуґ у інтерв'ю програмі FAKT заявив: "Нині ми не можемо сказати точно, що відбулося. Нам потрібні подальші деталі". Заступник голови місії додав, що СММ ОБСЄ серйозно ставиться до будь-яких загроз безпеці членів місії. За його словами, в ОБСЄ перевірять цю ситуацію та вживатимуть необхідних заходів.