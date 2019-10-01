 ″Слуги народу″ змінили лідера | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.11.2019

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Новини

"Слуги народу" змінили лідера

Новим головою правлячої в Україні політсили став дотеперішній перший заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Олександр Корнієнко.

Олександр Корнієнко

Олександр Корнієнко (архівне фото) донедавна був першим заступником голови фракції "Слуга народу" в ВР

У неділю, 10 листопада, з'їзд партії "Слуга народу" обрав головою політичної сили першого заступника голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Олександра Корнієнка. 

Раніше на з'їзді голова Верховної Ради Дмитро Разумков склав повноваження голови партії, якою керував з травня 2019 року.

Під час презентації свого бачення розвитку партії Корнієнко наголосив, що ключовим завданням для "Слуги народу" є місцеві вибори 2020 року. Також він попередив в контексті розбудови партії, що "Слуга народу" набиратиме лідерів на конкурсній основі, з застосуванням нових технологій.

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Український президент публічно пообіцяв до кінця року попрощатися з урядовцями, які "не впораються" з завданнями, та пригрозив "серйозними висновками" народним депутатам від "Слуги народу". (07.11.2019)

Скандал з підозрами в корупції на адресу 11 депутатів від "Слуги народу" вдарить по репутації Зеленського - незалежно від того, наскільки обґрунтовані ці підозри, вважає Сергій Руденко. (23.10.2019)

Корнієнку 35 років, на виборах президента 2019 року він координував штаб Володимира Зеленського, а на парламентських очолював виборчий штаб партії. З 29 серпня був першим заступником голови фракції "Слуга народу" в Раді.

З'їзд у два етапи

Новий голова партії виступив із пропозицією провести з'їзд партії "Слуга народу" в два етапи. "Організаційний комітет пропонує провести з'їзд у два етапи. Перший етап сьогодні проходить, другий етап - не пізніше ніж 15 лютого", - сказав він, цитують "Українські новини". "Слуга народу" має намір провести з'їзд в два етапи для кращої підготовки до місцевих виборів у 2020 році. Корнієнко зазначив, що до другого етапу партія підготує проєкт нового статуту.

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