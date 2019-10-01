"Слуги народу" змінили лідера

У неділю, 10 листопада, з'їзд партії "Слуга народу" обрав головою політичної сили першого заступника голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Олександра Корнієнка.

Раніше на з'їзді голова Верховної Ради Дмитро Разумков склав повноваження голови партії, якою керував з травня 2019 року.

Під час презентації свого бачення розвитку партії Корнієнко наголосив, що ключовим завданням для "Слуги народу" є місцеві вибори 2020 року. Також він попередив в контексті розбудови партії, що "Слуга народу" набиратиме лідерів на конкурсній основі, з застосуванням нових технологій.

Корнієнку 35 років, на виборах президента 2019 року він координував штаб Володимира Зеленського, а на парламентських очолював виборчий штаб партії. З 29 серпня був першим заступником голови фракції "Слуга народу" в Раді.

З'їзд у два етапи

Новий голова партії виступив із пропозицією провести з'їзд партії "Слуга народу" в два етапи. "Організаційний комітет пропонує провести з'їзд у два етапи. Перший етап сьогодні проходить, другий етап - не пізніше ніж 15 лютого", - сказав він, цитують "Українські новини". "Слуга народу" має намір провести з'їзд в два етапи для кращої підготовки до місцевих виборів у 2020 році. Корнієнко зазначив, що до другого етапу партія підготує проєкт нового статуту.