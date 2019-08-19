 ″Слуга народу″ через суд виборює депутатський мандат від Черкащини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.08.2019

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Новини

"Слуга народу" через суд виборює депутатський мандат від Черкащини

Верховний суд України повторно скасував протокол ЦВК про результати виборів в 198 окрузі Черкаської області за позовом кандидатки від "Слуги народу" Наталії Дьяченко.

Верховний суд скасував протокол ЦВК про результати виборів в 198 окрузі за позовом кандидатки від Слуги народу

Верховний суд скасував протокол ЦВК про результати виборів в 198 окрузі за позовом кандидатки від "Слуги народу"

Верховний суд України в складі Касаційного адміністративного суду скасував протокол Центральної виборчої комісії України (ЦВК) про результати виборів в окрузі 198 Черкаської області. Згідно з цим документом, ЦВК визнала самовисуванця Сергія Рудика обраним народним депутатом, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" у неділю, 25 серпня.

Це скасування результатів виборів в окрузі 198 - вже друге. 

 

 

Суд ухвалив відповідне рішення 24 серпня за позовом кандидатки в депутати в цьому окрузі від "Слуги народу" Наталії Дьяченко. "Визнати протиправним та скасувати протокол Центральної виборчої комісії про результати виборів народних депутатів України в одномандатному виборчому окрузі 198 від 21 серпня 2019 року", - цитує агенція ухвалене рішення суду.

Крім того, суд зобов'язав ЦВК продовжити дії з встановлення результатів виборів в 198 окрузі за результатами виконання рішень Шостого апеляційного адміністративного суду від 6 і 10 серпня, і Верховного суду від 12 серпня.

DW.COM

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Тим часом у команді кандидатки від партії "Слуга народу" вважають, що ЦВК проігнорувала низку судових рішень. "ЦВК посилається на рішення, в яких було відмовлено позивачу, а ті, де суд задовольнив позови і зобов'язав ОВК та ЦВК відновити виборчий процес і встановити результат, виконавши ці рішення, зокрема, перерахунок у більшості дільниць - ні", - вважають у штабі кандидатки. 

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