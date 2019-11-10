"Слуга народу" має близько 500 партійців - Корнієнко

Новий голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомив, що його політична сила налічує 500 членів. Про це він розповів у неділю, 10 листопада, в ексклюзивному коментарі DW після з'їзду партії.

Вже зараз він вважає свою партію однією з найбільших в Україні, хоча каже, що точно не знає, скільки членів нині має "Слуга народу". "У нас десь до п'ятисот членів партії по всій Україні. Я поки ще не бачив усіх реєстрів", - сказав Корнієнко.

На уточнювальне запитання DW, чому тоді він вважає свою партію однією з найбільших в Україні, Корнієнко зазначив, що зараз в країні немає реєстру членів політичних партій і порівняти кількість "Слуг народу" з іншими партіями неможливо. Попри те він переконаний, що його партія буде найбільшою, якщо провести верифікацію партійного членства по всій країні.

За словами Корнієнка, партія робить ставку на діджиталізацію, і входження в лави партії нових членів ще більше прискориться після запуску оновленого партійного сайту, через який можуть подавати свої заявки на членство всі охочі.

Нагадаємо, 10 листопада, з'їзд партії "Слуга народу" обрав головою політичної сили першого заступника голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Олександра Корнієнка. Раніше того дня на з'їзді політсили голова Верховної Ради Дмитро Разумков склав повноваження голови партії, якою керував з травня 2019 року.

Партія "Слуга народу" була зареєстрована 2017 року. Раніше, з 2016 року, це політичне об'єднання називалося "Партією рішучих змін". На позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року ця політична сила набрала загалом більше половини місць у Верховній Раді - 254, що дало їй можливість сформувати однопартійну урядову коаліцію.