Словаччина та Україна сперечаються через плани візиту депутатів до Криму

Посол України у Словаччині Юрій Мушка попередив словацьких депутатів про неприпустимість та наслідки відвідання анексованого Росією українського півострова Крим. Як стало відомо зі ЗМІ, група словацьких парламентарів минулого тижня оголосила про наміри у серпні здійснити поїздку до Криму.

За повідомленням словацької інформагенції TARS, український дипломат написав листа лідерам політичних партій із проханням "відмовити" своїх депутатів від цього вояжу та з попередженням про подальшу заборону в'їзду в Україну. "Ті, хто приїжджає на запрошення окупаційного уряду порушують закони України", - цитує українського дипломата Міжнародне радіо Словаччини.

Словацьке видання Pravda повідомляє, що організацією чотириденної серпневої поїздки до Криму займається незалежний депутат Петер Марчек. Про склад неофіційної делегації ще достеменно невідомо, бо деякі депутати не хочуть говорити про це публічно. Участь, за даними ЗМІ, вже підтвердила інша незалежна депутатка Мартіна Шімковічова. Сам Марчек каже, що хоче на власні очі перевірити ситуацію на півострові, а попередження української дипломатії його не лякають. "Посол України каже, що заборонить мені в'їзд на територію України. Даруйте, хіба так чинить приязна країна?" - прокоментував Марчек у вівторок, 24 липня.

Спікер парламенту СР Андрей Данко

Різка реакція словацьких політиків

На звернення Мушки інші словацькі політики відреагували різко. Так, спікер Національної Ради Словаччини Андрей Данко закинув послу України порушення протоколу і наголосив, що депутати планують відвідати Крим як приватні особи. "Запланована поїздка є неофіційною і спирається на їх особисту волю", - зазначив Данко і висловив надію, що український дипломат принесе вибачення за висловлювання, які "не відповідають повноваженням посла".

У тому ж ключі у понеділок, 23 липня, висловилося і МЗС Словаччини. Речник міністерства Петер Суско звернувся до посла України у Братиславі з проханням висловлювати свої думки "у стандартний дипломатичний спосіб, без публічних заяв".

Разом з тим, у МЗС Словаччини наголошують, що офіційна позиція Словацької Республіки у питанні Криму залишається незмінною: Братислава виступає за територіальну цілісність України, включно з Кримом, а МЗС не рекомендує депутатам та словацьким громадянам загалом відвідувати Кримський півострів.

Дивитись відео 04:43 Now live 04:43 хв Поділитись Хто ті німці, які незаконно відвідували Крим? (03.07.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/30lbd Хто ті німці, які незаконно відвідували Крим? (03.07.2018)