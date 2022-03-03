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Сланцевий газ

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "сланцевий газ".

Сланцевий газ - це природний газ, що міститься в низько-пористих глинисто-алевритових осадових гірських породах. Для видобутку сланцевого газу використовують спеціальні методи буріння з використанням хімічних розчинів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Війна йде, газ тече, ціни зростають. Ринок чекає на ембарго на поставки з Росії?

Війна йде, газ тече, ціни зростають. Ринок чекає на ембарго на поставки з Росії? 03.03.2022

"Газпром" збільшив транзит через Україну, а ціни на газ б'ють рекорди. Сильно дорожчає і нафта. Ажіотажний попит може бути провісником відмови Європи від енергоносіїв із РФ.
Експерт з сировинних ринків: До кінця року в світі може бути дефіцит нафти

Експерт з сировинних ринків: До кінця року в світі може бути дефіцит нафти 04.06.2020

Пандемія коронавірусу і падіння цін на нафту позначилися на видобутку та експорті енергоносіїв. Що буде з американською сланцевою нафтою і російським газом? Інтерв'ю DW з експертом з сировинних ринків.
Через податкову реформу Трампа можуть впасти ціни на нафту і газ

Через податкову реформу Трампа можуть впасти ціни на нафту і газ 22.12.2017

Радикальне зниження у США податків на бізнес неминуче позначиться на всій світовій економіці. Особливо важливо, як воно відіб'ється на видобутку сланцевої нафти.
Відбір інвестора для видобутку сланцевого газу: суцільні знаки питання

Відбір інвестора для видобутку сланцевого газу: суцільні знаки питання 10.08.2016

Уряд України має визначити переможця конкурсу з видобутку сланцевого газу на Юзівській ділянці на сході України. Однак уже зараз експерти та журналісти не виключають, що конкурс має корупційний підтекст.
Сланцевий газ в Україні: видобуток не у найближчій перспективі

Сланцевий газ в Україні: видобуток не у найближчій перспективі 10.03.2016

Видобуток сланцевого газу в Україні повністю зупинений. Експерти пояснюють це кількома причинами, серед яких конфлікт на Донбасі. Відновити видобуток планують з 2020 року.
Сланцевий газ в Україні: туманні перспективи

Сланцевий газ в Україні: туманні перспективи 31.07.2015

Іноземні енергетичні компанії згортають проекти з видобутку газу в Україні. Серед головних причин - падіння цін на світових ринках і висока рента на газовидобуток. Чи є майбутнє у сланцевого газу в Україні?
Фрекінг в Європі: бум так і не почався

Фрекінг в Європі: бум так і не почався 18.07.2015

Нідерланди призупинили використання технології фрекінгу, як і низка інших країн, де видобуток сланцевого газу жорстко критикують передусім екологи. Тож буму фрекінгу в Європі, здається, поки що так і не відбулося.
Концерн Shell розмірковує над можливістю припинення сланцевого проекту в Україні

Концерн Shell розмірковує над можливістю припинення сланцевого проекту в Україні 12.06.2015

Освоєнню сланцевих родовищ на Донбасі заважають бойові дії, заявляє Royal Dutch Shell. Концерн розмірковує над можливістю виходу зі спільного проекту з українською держкомпанією.
У Німеччині обговорюють новий закон про фрекінг

У Німеччині обговорюють новий закон про фрекінг 07.04.2015

Фрекінг сланцевого газу в Німеччині може бути дозволений лише з жорсткими обмеженнями. Однак і проти такого підходу уже висловлюються як екологи, так і політики.
Порошенко: За два роки Україна стане енергонезалежною

Порошенко: За два роки Україна стане енергонезалежною 21.01.2015

Президент України впевнений, що за два роки можна буде досягти енергетичної незалежності. Петро Порошенко сподівається на поставки з Європи та технології з видобутку сланцевого газу в Україні.
Великобританія робить ставку на сланцевий газ

Великобританія робить ставку на сланцевий газ 19.11.2014

У Лондоні планують створити державний фонд за рахунок доходів від продажів сланцевого газу. Екологи кажуть: таким чином влада намагається завоювати симпатії противників методів видобутку "блакитного палива" - фрекінгу.
Тренд на здешевлення нафти зберігається

Тренд на здешевлення нафти зберігається 16.10.2014

З червня нафта марки Brent подешевшала більше ніж на 28 відсотків і коштує зараз менше 83 доларів США за барель. Тренд на здешевлення нафти має зберегтись, зазначають експерти.
Порошенко: Україна сподівається на співробітництво з США по сланцевому газу

Порошенко: Україна сподівається на співробітництво з США по сланцевому газу 27.09.2014

Міністр торгівлі США Пенні Прицкер запевнила Петра Порошенка у тому, що її країна підтримає намічені реформи, зміцнення економіки та покращення бізнес-клімату в Україні.
Лідер українських комуністів у Берліні нікого не зацікавив

Лідер українських комуністів у Берліні нікого не зацікавив 13.08.2014

За відсутністю впливових співрозмовників, Петро Симоненко звернувся до німецьких журналістів. Репортаж DW з прес-конференції голови Компартії України в Берліні.
У Німеччині діятимуть жорсткі обмеження на видобуток сланцевого газу

У Німеччині діятимуть жорсткі обмеження на видобуток сланцевого газу 07.07.2014

Німецький уряд хоче заборонити видобування сланцевого газу за допомогою фрекінгу. Профільне міністерство вже сформулювало основні пункти відповідного законопроекту. Опозиція вважає, що цього замало.
Генсек НАТО: за дискредитацією сланцевого газу стоїть Росія

Генсек НАТО: за дискредитацією сланцевого газу стоїть Росія 20.06.2014

Генсек НАТО Расмуссен закинув Росії використання "екологічних" ініціатив у власних інтересах - задля дискредитації видобутку сланцевого газу. За його словами, мета - втримати енергетичну залежність Європи.
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