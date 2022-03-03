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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "сланцевий газ".
Сланцевий газ - це природний газ, що міститься в низько-пористих глинисто-алевритових осадових гірських породах. Для видобутку сланцевого газу використовують спеціальні методи буріння з використанням хімічних розчинів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.