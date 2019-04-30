Скандал навколо Андрія Реви й соціальна політика на Донбасі

Міністр соціальної політики України Андрій Рева цього разу опинився в центрі скандалу після виходу в ефір новинного відеосюжету британської телерадіокорпорації BBC.У матеріалі йшлося про отримувачів українських пенсій, які проживають на непідконтрольних Києву територіях Донбас.

Дослівно Рева заявив наступне: "Всі, хто були проукраїнські, всі виїхали. А той, хто хоче отримувати дві пенсії там і тут, хай потерплять. Мені їх не шкода нікого, абсолютно. Я вам чесно скажу. Мені шкода тих солдат і офіцерів, і їхніх родин, які вбиті там із-за цих мразей". Відповідаючи на додаткове запитання журналістки BBC про те, чи може країна, що прагне вступити в Євросоюз так поводитися зі своїми громадянами, Рева додав: "Ах, це громадян… це не Україна так з ними поводиться. Головне - щоб ці люди не страждали - повинна припинитись війна. Для цього окупанти повинні забратися з території України і все".

Пояснення Реви та вимога про його відставку

Пізніше на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook міністр пояснив, що його заява стосувалася тільки тих, "хто зі зброєю в руках воює проти власної країни". Він зазначив, що проблеми з соціальними виплатами існують лише там, де уряд України не контролює ситуацію внаслідок російської окупації частини Донбасу . "Але коли я подивився сюжет ВВС, то сказати, що я був шокований цим сюжетом, - це означає не сказати нічого. Із всього півгодинного інтерв'ю в сюжеті була використана лише одна моя фраза, яку авторка сюжету використала як ілюстрацію нібито мого особистого ставлення до всіх без винятку громадян України, які проживають на окупованій території", - написав Рева.

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко однією з перших на своїй сторінці в Facebook зажадала негайної відставки Реви. Вона вважає, що заява міністра є "різновидом можновладної недорікуватості та невігластва, що за певних умов перетворюється на загрозу державним інтересам". А сам Рева "непереконливо намагався вдавати", що журналісти його неправильно зрозуміли. "Уряд має офіційно вибачитися перед всіма українцями, а співробітники правоохоронних органів відреагувати на подібні висловлювання", - зазначила Тимошенко. Вона закинула уряду, що той "продовжує розколювати країну, ділити людей на сорти, вносити розбрат і ненависть".

Провал соціальної політики на Донбасі

Декого з депутатів скандал навколо Реви спонукав порушити тему соціальної політики на Донбасі. Так, депутат від "Самопомочі" Роман Семенуха назвав в інтерв'ю DW заяву Реви "емоційною" і не виключив, що вона й справді могла бути вирвана з контексту. Водночас парламентар переконаний, що не лише Рева, а й цілий уряд Володимира Гройсмана мав би давно піти у відставку через провал соціальної політики на Донбасі.

"За всіма міжнародними конвенціями, якщо територія окупована, то всі видатки з утримання населення лягають на державу-агресора, але в нас немає і політики пенсійного забезпечення громадян на окупованих територіях. Тому Рева заплутався, бо він є заручником цих подвійних стандартів ", - зазначив Семенуха.

Заступник голови фракції БПП Олексій Гончаренко також закликав поставитися до заяви Реви більш виважено й спочатку детально вивчити, за яких обставин він її зробив і чи не були його слова спотворені. "Але якщо він назвав когось мерзотниками, то це, безумовно, неприпустимо. Не можна нікого називати мерзотниками", - сказав Гончаренко.

Чимало опитаних DW політиків вважають, що оцінку сказаного Ревою має дати прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Адже парламентська правляча коаліція призначила міністра соціальної політики за квотою прем'єра.

"Опозиційний блок" за порушення кримінальної справи

Тим часом представники партії "Опозиційний блок" пригрозили Реві кримінальним переслідуванням. "Ми будемо домагатися порушення кримінальної справи проти міністра соціальної політики Андрія Реви за публічну образу українських громадян і розпалювання міжнаціональної ворожнечі", - так обґрунтував свій намір зареєструвати в парламенті постанову про недовіру уряду один з лідерів партії "Опозиційний блок" Юрій Бойко.

Нинішній міністр соціальної політики Андрій Рева вже не вперше опинився в центрі гучного скандалу. Раніше він зажив сумної слави, коли, наприклад, закинув українцям витрачання половини їхніх доходів на харчування, або, коли запропонував обкласти податками доходи українських заробітчан за кордоном.