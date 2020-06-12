 Ситник: Хабар пропонували за закриття справи ексміністра Злочевського | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.06.2020

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Ситник: Хабар пропонували за закриття справи ексміністра Злочевського

В обмін на шестимільйонний хабар пропонувалося закрити справу, де одним із підозрюваних був екс-міністр екології Микола Злочевський, стверджує керівник Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.

Назар Холодницький та Артем Ситник

Назар Холодницький (ліворуч) та Артем Ситник (архівне фото)

Директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Ситник розповів деякі деталі в справі щодо спроб дати хабара керівництву антикорупційних органів. Про це він повідомив у суботу, 13 червня, під час пресконференції у Києві.

За словами Ситника, хабар у шість мільйонів доларів керівництву антикорупційних органів пропонували за закриття кримінального провадження, де одним із підозрюваних був колишній міністр екології Микола Злочевський.

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"Хабар у шість мільйонів доларів призначався за закриття епізоду зі сприяння ексміністра екології у заволодінні коштами стабілізаційного кредиту Національного банку, виданого ВАТ "Реал Банк"", - повідомив Ситник, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна". Він зазначив, що стосовно цього епізоду було пред'явлено підозру кільком особам, зокрема і Злочевському.

"Чому був такий поспіх у осіб, які пропонували неправомірну вигоду? Тому що завтра у пана Злочевського день народження і був план досягти максимального результату, а саме закрити кримінальне провадження і забезпечити повернення пана Злочевського на територію України", - припустив директор НАБУ.

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У свою чергу, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький наголосив, що ексвіцепрезидент США Джозеф Байден і його син Гантер не мають причетності до справи про пропозицію хабара керівництву антикорупційних органів за закриття епізоду, в якому фігурує колишній міністр екології Микола Злочевський.

За словами Ситника, на сьогодні затримано трьох людей: першого заступника начальника Головного управління ДФС у Києві, друга людина має причетність до компанії Burisma, є довіреною особою Злочевського, а третя - колишній співробітник фіскальної служби, який також є довіреною особою Злочевського. "Спочатку під час розмов була пропозиція мільйона доларів США за те, щоб справа була просто передана в інші слідчі органи... Після відмови отримувати ці кошти і продовжувати переговори було запропоновано 5 мільйонів доларів вже за закриття кримінального провадження і було принципово, щоб до 14 червня 2020 року", - розповів Ситник.

Як повідомлялося, напередодні детективи НАБУ та за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) задокументували факт надання колишнім високопосадовцем неправомірної вигоди керівництву НАБУ та керівнику САП Назару Холодницькому в розмірі шести мільйонів доларів США.

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