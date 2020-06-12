Ситник: Хабар пропонували за закриття справи ексміністра Злочевського

Директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Ситник розповів деякі деталі в справі щодо спроб дати хабара керівництву антикорупційних органів. Про це він повідомив у суботу, 13 червня, під час пресконференції у Києві.

За словами Ситника, хабар у шість мільйонів доларів керівництву антикорупційних органів пропонували за закриття кримінального провадження, де одним із підозрюваних був колишній міністр екології Микола Злочевський.

Читайте також: НАБУ не розслідує діяльність Burisma за часів, коли там працював Хантер Байден

"Хабар у шість мільйонів доларів призначався за закриття епізоду зі сприяння ексміністра екології у заволодінні коштами стабілізаційного кредиту Національного банку, виданого ВАТ "Реал Банк"", - повідомив Ситник, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна". Він зазначив, що стосовно цього епізоду було пред'явлено підозру кільком особам, зокрема і Злочевському.

"Чому був такий поспіх у осіб, які пропонували неправомірну вигоду? Тому що завтра у пана Злочевського день народження і був план досягти максимального результату, а саме закрити кримінальне провадження і забезпечити повернення пана Злочевського на територію України", - припустив директор НАБУ.

Читайте також: Рябошапка: Burisma і Хантер Байден згадуються у кількох провадженнях

У свою чергу, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький наголосив, що ексвіцепрезидент США Джозеф Байден і його син Гантер не мають причетності до справи про пропозицію хабара керівництву антикорупційних органів за закриття епізоду, в якому фігурує колишній міністр екології Микола Злочевський.

За словами Ситника, на сьогодні затримано трьох людей: першого заступника начальника Головного управління ДФС у Києві, друга людина має причетність до компанії Burisma, є довіреною особою Злочевського, а третя - колишній співробітник фіскальної служби, який також є довіреною особою Злочевського. "Спочатку під час розмов була пропозиція мільйона доларів США за те, щоб справа була просто передана в інші слідчі органи... Після відмови отримувати ці кошти і продовжувати переговори було запропоновано 5 мільйонів доларів вже за закриття кримінального провадження і було принципово, щоб до 14 червня 2020 року", - розповів Ситник.

Як повідомлялося, напередодні детективи НАБУ та за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) задокументували факт надання колишнім високопосадовцем неправомірної вигоди керівництву НАБУ та керівнику САП Назару Холодницькому в розмірі шести мільйонів доларів США.