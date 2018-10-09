Ситник: Антикорупційний суд може запрацювати в березні 2019 року

Вищий антикорупційний суд може почати працювати в Україні у березні 2019 року. Про це в інтерв'ю газеті "Голос України", яке вийшло у п'ятницю, 19 жовтня, розповів директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник. "Зараз є 340 кандидатів (на посади суддів ВАС. - Ред.), які подали документи на конкурс, на жаль, досі не затверджено склад Ради міжнародних експертів. Але процес пішов, і не виключаю, що в березні 2019 року антикорупційний суд може запрацювати", - зазначив він.

За його словами, причина того, що у 159 справах, які детективи НАБУ і прокурори САП передали до суду, досі не було винесено жодного вироку, саме у відсутності Антикорупційного суду. "Для того, щоб такі справи розглядались, потрібен спеціалізований антикорупційний суд, судді якого матимуть високі професійні якості. В інших судах ситуація дуже погана", - відзначив Ситник.

Як приклад він навів справу екс-голови Державної фіскальної служби Романа Насірова. "У жовтні 2017 року обвинувальний акт було скеровано до суду. А нині - вже жовтень 2018 року. За рік у справі навіть не зачитано повністю обвинувальний акт", - зазначив голова НАБУ.

За його словами, такі справи потрібно слухати "не раз на місяць, коли сторона захисту намагається зірвати засідання", а натомість призначати слухання кілька тижнів поспіль. Він також відзначив, що у суддів по 500-600 справ, а одна справа може слухатися рік.

Епопея зі створенням спеціалізованого антикорупційного суду в Україні тривала понад два роки - з весни 2016-го. Цей суд покликаний розглядати справи щодо корупції серед високопосадовців за поданням Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які уже створені та працюють в Україні.

Президент України Петро Порошенко підписав закон про Вищий антикорупційний суд у червні 2018 року. Створення антикорупційного суду було однією з умов співпраці країни з Міжнародним валютним фондом (МВФ).