 Ситник: Антикорупційний суд може запрацювати в березні 2019 року | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.10.2018

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Новини

Ситник: Антикорупційний суд може запрацювати в березні 2019 року

Відсутність вироків по справах, пов'язаних із корупцією, спричинена відсутністю в Україні Антикорупційного суду, заявив директор НАБУ Артем Ситник. Він очікує, що суд запрацює наступної весни.

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник

Вищий антикорупційний суд може почати працювати в Україні у березні 2019 року. Про це в інтерв'ю газеті "Голос України", яке вийшло у п'ятницю, 19 жовтня, розповів директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник. "Зараз є 340 кандидатів (на посади суддів ВАС. - Ред.), які подали документи на конкурс, на жаль, досі не затверджено склад Ради міжнародних експертів. Але процес пішов, і не виключаю, що в березні 2019 року антикорупційний суд може запрацювати", - зазначив він.

За його словами, причина того, що у 159 справах, які детективи НАБУ і прокурори САП передали до суду, досі не було винесено жодного вироку, саме у відсутності Антикорупційного суду. "Для того, щоб такі справи розглядались, потрібен спеціалізований антикорупційний суд, судді якого матимуть високі професійні якості. В інших судах ситуація дуже погана", - відзначив Ситник.

Як приклад він навів справу екс-голови Державної фіскальної служби Романа Насірова. "У жовтні 2017 року обвинувальний акт було скеровано до суду. А нині - вже жовтень 2018 року. За рік у справі навіть не зачитано повністю обвинувальний акт", - зазначив голова НАБУ.

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За його словами, такі справи потрібно слухати "не раз на місяць, коли сторона захисту намагається зірвати засідання", а натомість призначати слухання кілька тижнів поспіль. Він також відзначив, що у суддів по 500-600 справ, а одна справа може слухатися рік.

Епопея зі створенням спеціалізованого антикорупційного суду в Україні тривала понад два роки - з весни 2016-го. Цей суд покликаний розглядати справи щодо корупції серед високопосадовців за поданням Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які уже створені та працюють в Україні.

Президент України Петро Порошенко підписав закон про Вищий антикорупційний суд у червні 2018 року. Створення антикорупційного суду було однією з умов співпраці країни з Міжнародним валютним фондом (МВФ). 

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