 Сирійська армія підняла прапор у місті, де почалося повстання проти Асада | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.07.2018

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Новини

Сирійська армія підняла прапор у місті, де почалося повстання проти Асада

У місті Дар'а, де почалося повстання проти Башара Асада в 2011 році, урядова армія символічно підняла прапор Сирії. Утім, за домовленістю повстанців з росіянами, сирійські військові не повинні бути присутні в місті.

Авіаудари у провінції Дар'а

Авіаудари у провінції Дар'а

Сирійські урядові війська у четвер, 12 липня, підняли державний сирійський прапор на центральній площі у місті Дар'а, що на південному заході країни, повідомило державне телебачення Сирії. Раніше центральна частина міста перебувала під контролем повстанців.

Утім, як зазначили в Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини, це була радше пропагандистська акція. "Війська увійшли, встановили прапор, зробили фото та після цього пішли", - сказав у коментарі агентству dpa керівник центру Рамі Абдель Рахман.

Як раніше повідомив dpa речник повстанців Ібрагім Джабаві, за досягнутою домовленістю з росіянами, опозиційні групи в місті складають важку зброю, окрім того, у контрольованій повстанцями частині міста вивісять сирійський прапор, однак урядові війська не повинні входити в місто.

DW.COM

У провінції Дар'а на півдні Сирії 60 тисяч людей повернулися до своїх помешкань після того, як повстанці і російські військові домовилися про припинення вогню. (08.07.2018)

У сирійській провінції Дар'а повстанці домовилися з російськими військовими про припинення вогню. Вони поетапно складуть зброю та повинні визнати владу уряду або ж можуть залишити територію провінції. (06.07.2018)

Поновлення контролю уряду над цим містом має символічне значення для режиму президента Башара Асада, оскільки саме з Дар'а розпочалося повстання проти Асада у 2011 році, яке переросло у громадянську війну, що триває і досі.

Наступ сирійської армії та її союзників у провінції Дар'а розпочався 19 червня. Впродовж кількох тижнів провінція Дар'а піддавалася численним авіанальотам. З повітря наступ проурядових сил підтримала російська авіація. За даними ООН, відтоді понад 320 тисяч людей змушені були залишити свої домівки та рятуватися втечею. Близько 40 тисяч з них втекли до кордону із Йорданією. Уряд країни, де вже перебувають понад 660 тисяч сирійських біженців, заявив, що можливості для надання притулку вичерпані та закрив кордон. Саме уряд Йорданії змусив повстанців сісти за стіл переговорів.

Повстанці у провінції домовилися з російськими військовими про припинення вогню. Вони поетапно складуть зброю та повинні визнати владу уряду або ж можуть залишити територію провінції. У населених пунктах поблизу кордону з Йорданією мають бути розташовані сили російської військової поліції. 

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