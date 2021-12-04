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Синдром набутого імунодефіциту (СНІД)

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "СНІД".

Синдром набутого імунодефіциту людини – СНІД – є специфічною комбінацією симптомів, які проявляються внаслідок зараження вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Проти президента Бразилії відкрили провадження через заяви про COVID-19

Проти президента Бразилії відкрили провадження через заяви про COVID-19 04.12.2021

Верховний суд Бразилії доручив генеральній прокуратурі провести розслідування щодо неправдивих заяв Жаіра Болсонару про залежність СНІДу і вакцинації від COVID-19.

Секс-освіта врятує українців від ВІЛ/СНІДу? (відео)

Секс-освіта врятує українців від ВІЛ/СНІДу? (відео) 02.12.2021

Попри те, що в Україні ситуація з ВІЛ/СНІД - одна з найгірших у Європі, українські школярі отримують мізерно мало інформації про профілактику цього захворювання, зокрема про контрацепцію.
Секс-освіта врятує українців від ВІЛ/СНІДу? (01.12.2021)

Секс-освіта врятує українців від ВІЛ/СНІДу? (01.12.2021) 01.12.2021

Попри те, що в Україні ситуація з ВІЛ/СНІД - одна з найгірших у Європі, українські школярі отримують мізерно мало інформації про профілактику цього захворювання, зокрема про контрацепцію. Тож, за сексуальне виховання молоді вирішили взятися громадські секс-просвітниці.
ВІЛ - вірус, який не вдалося побороти за 40 років

ВІЛ - вірус, який не вдалося побороти за 40 років 01.12.2021

38 мільйонів людей у світі інфіковано ВІЛ. Пандемія вірусу імунодефіциту людини почалася 1981 року. Відтоді кількість її жертв перевищила 36 мільйонів осіб. Що відомо про ВІЛ через 40 років?
Як коронавірус позначився на сексуальному житті німців

Як коронавірус позначився на сексуальному житті німців 23.09.2021

Пандемія змінила сексуальне життя німців. Хоч число інфікованих захворюваннями, що передаються статевим шляхом, залишається відносно стабільним, утім значно менше людей обстежуються.
У МОЗ пояснили, чому проводять дороге дослідження щодо гомосексуалів

У МОЗ пояснили, чому проводять дороге дослідження щодо гомосексуалів 04.02.2021

Центр громадського здоров'я України пояснив свої плани витратити 10 мільйонів гривень на дослідження про ризики гомосексуалів заразитись ВІЛ. І додав, що у 2022 році проведуть також дослідження щодо трансгендерів.
Вбиває не ВІЛ, а цькування: як жити з ВІЛ в Україні (відео)

Вбиває не ВІЛ, а цькування: як жити з ВІЛ в Україні (відео) 02.12.2020

80 тисяч українців не знають, що мають ВІЛ, а багато хто приховує хворобу через страх цькування. Тим часом інфіковані за певних умов можуть жити повноцінним життям. Дивіться дві історії ВІЛ-позитивних українців.

Як жити з ВІЛ: позитивні історії ВІЛ-позитивних людей (01.12.2020) 01.12.2020

80 тисяч українців навіть не знають, що мають ВІЛ, а багато хто приховує хворобу через страх цькування. Тим часом раннє виявлення ВІЛ і сучасна терапія, яку в Україні можна отримати безкоштовно, дають інфікованим можливість жити повноцінним життям. Дивіться дві історії ВІЛ-позитивних людей, які це доводять.

Замість масових посадок - воля з обмеженнями. Міністр юстиції України про реформу правосуддя в інтерв'ю DW (16.06.2020) 16.06.2020

Що таке велика в'язнична реформа? Навіщо платні камери в СІЗО? Які перспективи позовів України проти Росії в міжнародних судах? Чому Україна досі серед антилідерів за кількістю скарг в ЄСПЛ і за кількістю невиконаних вироків? Про це міністр юстиції України Денис Малюська розповів в інтерв'ю DW.
Безкоштовні пологи в Україні: чи справді держава за все платить (відео)

Безкоштовні пологи в Україні: чи справді держава за все платить (відео) 22.05.2020

Попри конституційно гарантовану безкоштовну медицину в Україні багато мам про безкоштовні пологи і не мріяли. З другим етапом медреформи це мало стати реальністю. Чи справді безкоштовні пологи тепер гарантовані державою?

Безкоштовні пологи: що слід знати, щоб не довелося платити (20.05.2020) 20.05.2020

Попри конституційно гарантовану безкоштовну медицину в Україну багато молодих сімей про безкоштовні пологи не могли й мріяти. З другим етапом медичної реформи в Україні це мало стати реальністю. Чи справді безкоштовні пологи тепер гарантовані державою і на що слід зважати молодим мамам - перевіряла DW.
Коронавірус, СНІД і чума: чому теорії змови стають вірусними під час пандемій

Коронавірус, СНІД і чума: чому теорії змови стають вірусними під час пандемій 13.03.2020

Поки інтернетом ширяться незліченні чутки про коронавірус, DW вирішила згадати про деякі найбільші теорії змови, що виникали під час пандемій.
Таблетки для захисту від ВІЛ: коли їх виписують в Німеччині

Таблетки для захисту від ВІЛ: коли їх виписують в Німеччині 08.10.2019

DW з'ясувала, як у Німеччині можна отримати препарат доконтактної профілактики ВІЛ та чому виписати його можуть не всім.

Антибіотики небезпечніші для людства, ніж зміна клімату? (05.09.2019) 05.09.2019

Резистентні до антибіотиків бактерії у Європі призводять до смерті такої ж кількості людей, як туберкульоз, СНІД і грип разом узяті. Науковці застерігають: це може стати більшим викликом для людства, ніж зміна клімату на планеті.
У Східній Європі кількість ВІЛ-інфікованих зросла на третину - ООН

У Східній Європі кількість ВІЛ-інфікованих зросла на третину - ООН 16.07.2019

Кількість ВІЛ-інфікованих у Східній Європі, у тому числі в Україні, з 2010 року зросла майже на третину. Водночас у світі дедалі менше людей помирають від вірусу імунодефіциту, повідомляють в ООН.

Випускні без повітряних кульок: нові поради від Супрун (29.05.2019) 29.05.2019

Повітряні кульки - не радість, а шкода, вважає Уляна Супрун. Очільниця МОЗ радить відмовитися від них під час свят. Чому? А також у відпустці в готелі пульт від телевізора варто класти у поліетиленовий пакет.

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