Синдром набутого імунодефіциту (СНІД)

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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "СНІД".
Синдром набутого імунодефіциту людини – СНІД – є специфічною комбінацією симптомів, які проявляються внаслідок зараження вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Попри те, що в Україні ситуація з ВІЛ/СНІД - одна з найгірших у Європі, українські школярі отримують мізерно мало інформації про профілактику цього захворювання, зокрема про контрацепцію. Тож, за сексуальне виховання молоді вирішили взятися громадські секс-просвітниці.
80 тисяч українців навіть не знають, що мають ВІЛ, а багато хто приховує хворобу через страх цькування. Тим часом раннє виявлення ВІЛ і сучасна терапія, яку в Україні можна отримати безкоштовно, дають інфікованим можливість жити повноцінним життям. Дивіться дві історії ВІЛ-позитивних людей, які це доводять.
Що таке велика в'язнична реформа? Навіщо платні камери в СІЗО? Які перспективи позовів України проти Росії в міжнародних судах? Чому Україна досі серед антилідерів за кількістю скарг в ЄСПЛ і за кількістю невиконаних вироків? Про це міністр юстиції України Денис Малюська розповів в інтерв'ю DW.
Попри конституційно гарантовану безкоштовну медицину в Україні багато мам про безкоштовні пологи і не мріяли. З другим етапом медреформи це мало стати реальністю. Чи справді безкоштовні пологи тепер гарантовані державою?
Попри конституційно гарантовану безкоштовну медицину в Україну багато молодих сімей про безкоштовні пологи не могли й мріяти. З другим етапом медичної реформи в Україні це мало стати реальністю. Чи справді безкоштовні пологи тепер гарантовані державою і на що слід зважати молодим мамам - перевіряла DW.
Резистентні до антибіотиків бактерії у Європі призводять до смерті такої ж кількості людей, як туберкульоз, СНІД і грип разом узяті. Науковці застерігають: це може стати більшим викликом для людства, ніж зміна клімату на планеті.