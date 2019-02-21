 ″Сила людей″ підтримала зняття кандидатури Гнапа на користь Гриценка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.03.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

"Сила людей" підтримала зняття кандидатури Гнапа на користь Гриценка

Партія "Сила людей" на своєму з'їзді ухвалила рішення відкликати кандидатуру Дмитра Гнапа з виборів президента України. Гнап знімається з виборів на користь Анатолія Гриценка.

Дмитро Гнап знімається з виборів

Дмитро Гнап знімається з виборів

Українська політична партія "Сила людей" на своєму з'їзді в суботу, 2 березня, ухвалила рішення відкликати раніше висунутого нею кандидата на пост президента України Дмитра Гнапа.

Згідно з рішенням з'їзду партії, який відбувався у Дніпрі, політсила вийшла з виборчого процесу на президентських виборах, відкликала свого кандидата та надала йому можливість добровільно відмовитися від балотування і зняти свою кандидатуру.

Члени з'їзду висловилися за те, щоб вступити у переговори щодо підтримки іншого кандидата. Напередодні, 1 березня, Дмитро Гнап заявив про готовність зняти свою кандидатуру з участі в президентських виборах на користь лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка. Але при цьому політик вказав, що для цього необхідне рішення партії "Сила людей", яка його висунула.

Раніше 1 березня лідер парлтії "Самопоміч", міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що знімає свою кандидатуру на виборах на користь Гриценка. Перший тур президентських виборів в Україні відбудеться 31 березня.

Дивитись відео 02:35

Президентські вибори в Україні: що постять про себе кандидати? (27.06.2018)

DW.COM

Андрій Садовий вирішив знятися з виборів на користь Анатолія Гриценка. Це, за словами політика, є шансом "вибрати українського і антикорупційного президента". (01.03.2019)

Тимошенко - з косою і в білому, Порошенко - з меседжем "в мене буде гарний результат" й Гриценко проти "клоунади". Деякі кандидати в президенти України презентували себе на конференції з безпеки в Мюнхені. Репортаж DW. (17.02.2019)

Аудіо й відео до теми

Президентські вибори в Україні: що постять про себе кандидати? (27.06.2018)  

Також за темою

Dmytro Gnap auf dem Global Media Forum 2014

Дмитро Гнап теж готовий зняти свою кандидатуру на користь Гриценка 01.03.2019

Кандидат у президенти України Дмитро Гнап очікує схвалення рішення про зняття своєї кандидатури партією "Сила людей", від якої він висувався.

DW Interview mit Andrey Sadowuy, Bürgermeister Lwiw

Садовий зняв свою кандидатуру на виборах на користь Гриценка 01.03.2019

Андрій Садовий вирішив знятися з виборів на користь Анатолія Гриценка. Це, за словами політика, є шансом "вибрати українського і антикорупційного президента".

Ukraine Kommunalwahlen

Що треба знати про вибори президента України-2019 11.02.2019

В Україні триває кампанія перед президентськими виборами, що відбудуться 31 березня 2019 року. В огляді DW - основні відомості про вибори на найвищу посаду держави.

Реклама

Докладно

Buchweizengrütze und Holzlöffel (Colourbox)

Як український МВС хоче карати за "гречку" на виборах

Суперечки навколо законопроекту про посилення покарання за підкуп виборців. 

Міжнародне рейтингове агентство Moody's

Moody's істотно покращило кредитний рейтинг Греції

Прогноз щодо боргових зобов'язань грецького уряду змінено на "стабільний". 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  