"Сила людей" підтримала зняття кандидатури Гнапа на користь Гриценка

Українська політична партія "Сила людей" на своєму з'їзді в суботу, 2 березня, ухвалила рішення відкликати раніше висунутого нею кандидата на пост президента України Дмитра Гнапа.

Згідно з рішенням з'їзду партії, який відбувався у Дніпрі, політсила вийшла з виборчого процесу на президентських виборах, відкликала свого кандидата та надала йому можливість добровільно відмовитися від балотування і зняти свою кандидатуру.

Члени з'їзду висловилися за те, щоб вступити у переговори щодо підтримки іншого кандидата. Напередодні, 1 березня, Дмитро Гнап заявив про готовність зняти свою кандидатуру з участі в президентських виборах на користь лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка. Але при цьому політик вказав, що для цього необхідне рішення партії "Сила людей", яка його висунула.

Раніше 1 березня лідер парлтії "Самопоміч", міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що знімає свою кандидатуру на виборах на користь Гриценка. Перший тур президентських виборів в Україні відбудеться 31 березня.