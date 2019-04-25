 Серед німців суттєво побільшало прихильників Євросоюзу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.05.2019

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Новини

Серед німців суттєво побільшало прихильників Євросоюзу

За останні сім років число німців, які підтримують членство країни в Євросоюзі, сягнуло майже двох третин. Майже третина громадян ФРН вважає себе радше європейцями, ніж німцями.

Більше 30 відсотків німців називають себе радше європейцями

Більше 30 відсотків німців називають себе радше європейцями

Підтримка членства в Євросоюзі в Німеччині за останні роки суттєво зросла. За три тижні до виборів до Європарламенту понад 63 відсотки німців висловлюють думку, що справи в країни без ЄС були б гірші. Такі дані в неділю, 5 травня, наводить видання Bild am Sonntag, посилаючись на замовлене ним соцопитування інституту Emnid.

Понад сім років тому, в грудні 2011 року, таку підтримку членство в ЄС мало лише в 45 відсотків німців. При цьому тих, хто вважає, що Німеччині краще було б поза межами ЄС, за ці роки поменшало вдвічі - з 46 до 23 відсотків.

Майже третина німців - 31 відсоток - зазначила, що радше вважає себе європейцями, тоді як радше німцям себе називають 64 відсотки опитаних. Сім років тому європейцями себе називали менше чверті німців - 23 відсотків.

У країнах Євросоюзу з 23 по 26 травня відбудуться вибори до Європарламенту. Згідно з дослідженням, проведеним на замовлення Фонду Бертельсманна, кожен десятий громадянин ЄС із правом голосу готовий підтримати на виборах правопопулістську чи правоекстремістську політичну силу. При цьому 6,2 відсотка заявили про готовність підтримати лівопопулістські чи лівоекстремістські партії. Зазвичай такі політсили є різко критичними і скептичними до ідеї європейської інтеграції.

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