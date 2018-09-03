Сергій Скрипаль співпрацював з розвідкою Іспанії - NYT

Отруєний в березні цього року в британському місті Солсбері колишній подвійний агент Сергій Скрипаль, найімовірніше, впродовж кількох останніх років співпрацював з офіцерами спецслужб Іспанії. Про це в четвер, 6 вересня, повідомило американське видання The New York Times (NYT). В опублікованому матеріалі журналісти NYT посилаються на дані неназваного іспанського поінформованого високопосадовця.

Зазначається, що ще в 1990-ті роки Сергій Скрипаль працював під прикриттям у посольстві РФ в Мадриді. Тоді він був співробітником російської військової розвідки (ГРУ). Саме того часу його завербувала британська розвідка.

Згодом, після звільнення й еміграції до Великобританії Скрипаль зустрічався зі співробітниками Національного розвідувального центру (CNI) Іспанії, але час і зміст цих зустрічей не розголошуються, повідомив іспанський журналіст Фернандо Руеда.

Боротьба з оргзлочинністю?

В Іспанії Скрипаль, найімовірніше, допомагав боротися проти організованої злочинності з пострадянського простору. "З самого початку ми мали великі проблеми. Ми ігнорували російський феномен і його організовану злочинність. Не знали, як вона діє", - визнав іспанський посадовець. За його словами, Скрипаль та покійний Олександр Литвиненко надавали "точнішу інформацію" щодо цього.

Поки невідомо, у чому саме полягала діяльність Скрипаля. Не виключено, що він просто читав лекції іспанським розвідникам, як робив це в Чехії й Естонії, зазначає NYT.

Нагадаємо, Сергія та Юлію Скрипалів виявили непритомними 4 березня в Солсбері. Слідство повідомило, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу "Новачок", розробленою в СРСР. В ОЗХЗ підтвердили висновки британських експертів. Лондон звинуватив Москву в скоєнні хіматаки на британській території та вислав з країни низку російських дипломатів. Росія категорично відкидає звинувачення в отруєнні.

Напередодні в британському уряді поклали провину за отруєння Скрипаля та його доньки Юлії на президента РФ Володимира Путіна.