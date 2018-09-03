Сергій Скрипаль співпрацював з розвідкою Іспанії - NYT

Колишній подвійний агент Сергій Скрипаль співпрацював зі спецслужбами Іспанії. Найімовірніше, він допомагав у боротьбі проти оргзлочинності з пострадянського простору, пише видання The New York Times.
Отруєний в березні цього року в британському місті Солсбері колишній подвійний агент Сергій Скрипаль, найімовірніше, впродовж кількох останніх років співпрацював з офіцерами спецслужб Іспанії. Про це в четвер, 6 вересня, повідомило американське видання The New York Times (NYT). В опублікованому матеріалі журналісти NYT посилаються на дані неназваного іспанського поінформованого високопосадовця.
Зазначається, що ще в 1990-ті роки Сергій Скрипаль працював під прикриттям у посольстві РФ в Мадриді. Тоді він був співробітником російської військової розвідки (ГРУ). Саме того часу його завербувала британська розвідка.
Згодом, після звільнення й еміграції до Великобританії Скрипаль зустрічався зі співробітниками Національного розвідувального центру (CNI) Іспанії, але час і зміст цих зустрічей не розголошуються, повідомив іспанський журналіст Фернандо Руеда.
Боротьба з оргзлочинністю?
В Іспанії Скрипаль, найімовірніше, допомагав боротися проти організованої злочинності з пострадянського простору. "З самого початку ми мали великі проблеми. Ми ігнорували російський феномен і його організовану злочинність. Не знали, як вона діє", - визнав іспанський посадовець. За його словами, Скрипаль та покійний Олександр Литвиненко надавали "точнішу інформацію" щодо цього.
Поки невідомо, у чому саме полягала діяльність Скрипаля. Не виключено, що він просто читав лекції іспанським розвідникам, як робив це в Чехії й Естонії, зазначає NYT.
Нагадаємо, Сергія та Юлію Скрипалів виявили непритомними 4 березня в Солсбері. Слідство повідомило, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу "Новачок", розробленою в СРСР. В ОЗХЗ підтвердили висновки британських експертів. Лондон звинуватив Москву в скоєнні хіматаки на британській території та вислав з країни низку російських дипломатів. Росія категорично відкидає звинувачення в отруєнні.
Напередодні в британському уряді поклали провину за отруєння Скрипаля та його доньки Юлії на президента РФ Володимира Путіна.
США, Франція, Німеччина та Канада підтримали позицію Лондона щодо відповідальності влади РФ за організацію отруєння Сергія Скрипаля "Новачком". Про це йдеться у спільній заяві. (06.09.2018)
У Лондоні вважають, що саме уряд Володимира Путіна "контролює, фінансує та керує" ГРУ, тож кінцева відповідальність за отруєння Сергія Скрипаля і його доньки лежить на самому Путіні. (06.09.2018)