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Сергій Пашинський - український політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сергій Пашинський".
Сергій Пашинський неодноразово обирався до Верховної Ради України. Вперше він потрапив до українського парламенту 2006 року в складі Блоку Юлії Тимошенко. На позачергових виборах 2014 року Сергій Пашинський обрався до Верховної Ради за списками "Народного фронту". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру ексдепутатці Тетяні Чорновол у перешкоджанні професійній діяльності журналіста. У разі доведення провини їй загрожує штраф, обмеження волі або арешт до шести місяців.
Хід розслідування конфлікту, під час якого народний депутат Сергій Пашинський вистрілив у 38-річного чоловіка, що стався 31 грудня 2016 року під Києвом, перебуває на особистому контролі прокурора Київської області.