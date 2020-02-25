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Сергій Пашинський

Сергій Пашинський - український політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сергій Пашинський".

Сергій Пашинський неодноразово обирався до Верховної Ради України. Вперше він потрапив до українського парламенту 2006 року в складі Блоку Юлії Тимошенко. На позачергових виборах 2014 року Сергій Пашинський обрався до Верховної Ради за списками "Народного фронту". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

ДБР повідомило ексдепутатці про підозру в перешкоджанні діяльності журналіста

ДБР повідомило ексдепутатці про підозру в перешкоджанні діяльності журналіста 25.02.2020

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру ексдепутатці Тетяні Чорновол у перешкоджанні професійній діяльності журналіста. У разі доведення провини їй загрожує штраф, обмеження волі або арешт до шести місяців.
Апеляційний суд змінив ексдепутату ВР Сергію Пашинському запобіжний захід

Апеляційний суд змінив ексдепутату ВР Сергію Пашинському запобіжний захід 18.12.2019

Згідно з ухвалою Київського апеляційного суду, екснардепа ВР Сергія Пашинського звільнено з-під варти та поміщено під цілодобовий домашній арешт.
Ексдепутату Ради Сергію Пашинському продовжили строк тримання під вартою

Ексдепутату Ради Сергію Пашинському продовжили строк тримання під вартою 29.11.2019

Суд продовжив арешт колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського до 29 січня 2020 року. Також суд відхилив клопотання про передачу ексдепутата на поруки.
Порошенко і Ко.: проти яких політиків порушили справи в Україні

Порошенко і Ко.: проти яких політиків порушили справи в Україні 24.10.2019

В Україні порушили низку кримінальних проваджень проти експрезидента Петра Порошенка і його оточення. Проти кого нині ведуть розслідування правоохоронці - в огляді DW.
Суд у Києві залишив ексдепутата Сергія Пашинського під вартою

Суд у Києві залишив ексдепутата Сергія Пашинського під вартою 18.10.2019

Арештованого через підозри у пораненні людини колишнього народного депутата України Сергія Пашинського залишили під вартою до 4 грудня. Він назвав це рішення "поверненням у найстрашніші часи режиму Януковича". 
Захист ексдепутата Сергія Пашинського оскаржив його арешт

Захист ексдепутата Сергія Пашинського оскаржив його арешт 12.10.2019

Захист арештованого через підозри у пораненні людини колишнього народного депутата Сергія Пашинського подав апеляцію на рішення щодо його затримання. Пашинський відкидає всі обвинувачення.
Суд заарештував колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського

Суд заарештував колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського 07.10.2019

Суд заарештував ексдепутата Верховної Ради Сергія Пашинського на два місяці без права внесення застави. ДБР повідомило йому про підозру в заподіянні поранення людині.
ДБР повідомило про підозру ексдепутату Сергію Пашинському

ДБР повідомило про підозру ексдепутату Сергію Пашинському 04.10.2019

Державне бюро розслідувань повідомило колишньому народному депутатау Сергію Пашинському про підозру в заподіянні поранення людині.

На виборчий округ Донеччини відправили спецпідрозділ поліції

На виборчий округ Донеччини відправили спецпідрозділ поліції 24.07.2019

Загін спецпідрозділу тактико-оперативного реагування забезпечує безпеку в Покровську і транспортуватиме виборчу документацію до Києва. Між тим ЦВК опрацювала 98,95 відсотка протоколів.
Як депутати Верховної Ради билися через Донбас: день перший

Як депутати Верховної Ради билися через Донбас: день перший 05.10.2017

Депутати Верховної Ради попри плани так і не змогли взятися за розгляд президентських законопроектів щодо подальшої долі непідконтрольних Києву територій Донбасу. Каменем спотикання стали мінські домовленості.

Тиск на громадських активістів: повернення в часи Януковича? (04.08.2017) 04.08.2017

Кримінальне провадження проти Центру протидії корупції розцінюють як ще один випадок тиску на антикорупціонерів по всій країні: юридичного, психологічного і навіть фізичного.
Стала відома кількість розданої нагородної зброї

Стала відома кількість розданої нагородної зброї 19.01.2017

Українська влада за кілька років роздала обраним до 2,5 тисяч одиниць нагородної зброї. Її застосування незаконне, а нагороджені навіть не проходять психологічну експертизу, констатують експерти.
ЗМІ: Глава МВС України обдаровує посадовців пістолетами, автоматами і кулеметами

ЗМІ: Глава МВС України обдаровує посадовців пістолетами, автоматами і кулеметами 13.01.2017

Прем'єр України Володимир Гройсман отримав від глави МВС Авакова чотири одиниці вогнепальної зброї, а нардеп Котвіцький - шість, повідомляє видання "Українська правда".
Зброя для обраних: небезпека від нагородних стволів в Україні

Зброя для обраних: небезпека від "нагородних стволів" в Україні 04.01.2017

За підрахунками Української асоціації зброї, сьогодні в Україні нараховується до 50 тисяч одиниць вогнепальної зброї, врученої як нагорода. Хто, кому і за що роздає "нагородні стволи" і як регулюється це питання?
Прокуратура Київської області розслідує інцидент за участі народного депутата Пашинського

Прокуратура Київської області розслідує інцидент за участі народного депутата Пашинського 03.01.2017

Хід розслідування конфлікту, під час якого народний депутат Сергій Пашинський вистрілив у 38-річного чоловіка, що стався 31 грудня 2016 року під Києвом, перебуває на особистому контролі прокурора Київської області.

Кінець сесії: що зробила Рада за півроку (відео)

Кінець сесії: що зробила Рада за півроку (відео) 15.07.2016

Прем'єріада, зміни до Конституції та регулярні бійки. Чим запам'яталася чергова сесія українського парламенту?
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