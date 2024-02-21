Справа Пашинського: САП просить арешту з 300 млн грн застави

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить обрати колишньому нардепу Сергію Пашинському запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі майже 300 мільйонів грн.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просить обрати колишньому народному депутату Сергію Пашинському запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативною можливістю внесення застави у розмірі майже 300 мільйонів гривень. Про це в середу, 21 лютого, заявив представник САП під час засідання у Вищому антикорупційному суді щодо обрання запобіжного заходу Пашинському.

"Ми просимо застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів та визначити заставу у розмірі 99075 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 299 999 100 гривень", - цитує прокурора державне інформаційне агентство "Укрінформ".

12 лютого Служба безпеки України (СБУ) та Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) провели обшуки в Пашинського у справі про націоналізацію державою нафтопродуктів у структур олігарха-втікача в Росію Сергія Курченка, які повинні були піти на потреби Збройних сил України (ЗСУ).

Правоохоронці заявили, що викрили схему заволодіння Пашинським і його спільниками нафтопродуктами, через які держава зазнала збитків на майже мільярд гривень.

Пашинський звинувачення відкидає й називає "провокаціями російських спецслужб через корумповані правоохоронні органи на території України" задля дискредитації та блокування його роботи як голови Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України з організації поставок боєприпасів ЗСУ.

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