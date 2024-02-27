Пашинський вийшов з СІЗО під 273 млн гривень застави

За словами Сергія Пашинського, заставу за нього внесли члени Національної асоціації підприємств оборонної промисловості, яку він очолює.

Колишній народний депутат Верховної Ради України Сергій Пашинський повідомив у вівторок, 27 лютого, що вийшов з-під варти під 272,5 мільйона гривень застави, внесеної підприємствами-членами Національної асоціації підприємств оборонної промисловості, яку він очолює.

"Я вийшов на свободу. Я дуже вдячний за таку колосальну підтримку, але мені водночас дуже соромно, що кошти, які повинні були бути використані для виробництва зброї, використані на заставу для мене по фейкових звинуваченнях", - написав у Facebook екснардеп, якого підозрюють у нелегальному заволодінні нафтопродуктами структур олігарха-втікача в Росію Сергія Курченка на майже мільярд гривень, що мали були піти на потреби Збройних сил України (ЗСУ).

Пашинський в СІЗО

Вищий антикорупційний суд взяв Пашинського під варту 26 лютого.

Таким чином, він провів у слідчому ізоляторі (СІЗО) одну ніч.

Пашинський також повідомив, що подав "заяву про злочин щодо фальсифікації нібито його розмов".

"Ми на межі втрати держави": Масі Найєм про мобілізацію To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Читайте також: NYT: Україна купує зброю через Пашинського за завищеними цінами

