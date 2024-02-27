Пашинський вийшов з СІЗО під 273 млн гривень застави

Пашинський вийшов з СІЗО під 273 млн гривень застави27 лютого 2024 р.
Колишній народний депутат Верховної Ради України Сергій Пашинський повідомив у вівторок, 27 лютого, що вийшов з-під варти під 272,5 мільйона гривень застави, внесеної підприємствами-членами Національної асоціації підприємств оборонної промисловості, яку він очолює.
"Я вийшов на свободу. Я дуже вдячний за таку колосальну підтримку, але мені водночас дуже соромно, що кошти, які повинні були бути використані для виробництва зброї, використані на заставу для мене по фейкових звинуваченнях", - написав у Facebook екснардеп, якого підозрюють у нелегальному заволодінні нафтопродуктами структур олігарха-втікача в Росію Сергія Курченка на майже мільярд гривень, що мали були піти на потреби Збройних сил України (ЗСУ).
Пашинський в СІЗО
Вищий антикорупційний суд взяв Пашинського під варту 26 лютого.
Таким чином, він провів у слідчому ізоляторі (СІЗО) одну ніч.
Пашинський також повідомив, що подав "заяву про злочин щодо фальсифікації нібито його розмов".
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