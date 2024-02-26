ВАКС заарештував Пашинського, альтернатива - 272 млн застави

ВАКС застосував до колишнього нардепа ВР Сергія Пашинського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 272,520 млн грн застави. Політика підозрюють у нелегальному заволодінні нафтопродуктами.

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) узяв під варту колишнього народного депутата Верховної Ради Сергія Пашинського. Згідно з оголошеним у понеділок, 26 лютого, рішенням суду , Пашинському обрано запобіжний захід у тримання під вартою з альтернативою внесення 272,520 млн грн застави. Таким чином суд частково задовольнив вимоги Спеціалізованої антикорупційної прокуратурb (САП), що раніше просила обрати Пашинському запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативною можливістю внесення застави у розмірі майже 300 мільйонів гривень.

"У разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені відповідні процесуальні обов'язки, зокрема здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну, та носити електронний засіб контролю", - повідомляється в Telegram-каналі САП.

Слідство вважає Пашинського "одним з організаторів злочинної організації, що заволоділа нафтопродуктами на загальну суму 967 мільйонів гривень, арештованими у справі власника так званої групи компаній "Східно-Європейська паливно-енергетична компанія" (СЄПЕК).

Обшуки в Пашинського

12 лютого Служба безпеки України (СБУ) та Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) провели обшуки в Пашинського у справі про націоналізацію державою нафтопродуктів у структур олігарха Сергія Курченка, котрий втік до РФ, які повинні були піти на потреби Збройних сил України (ЗСУ).

Правоохоронці заявили, що викрили схему заволодіння Пашинським і його спільниками нафтопродуктами, внаслідок чого держава зазнала збитків на майже мільярд гривень.

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Натомість сам Пашинський звинувачення відкидає й називає "провокаціями російських спецслужб через корумповані правоохоронні органи на території України" задля дискредитації та блокування його роботи як голови Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України з організації поставок боєприпасів ЗСУ.