Сенцов сподівається на звільнення інших в'язнів, Вишинський хоче довести невинуватість

Звільнений з російської в'язниці український режисер Олег Сенцов сподівається, що інші утримувані в Росії та ОРДЛО українці невдовзі також опиняться на волі. "Ми раді бути на рідній землі. Хочеться подякувати всім людям, які боролися за нас, домагалися нашого звільнення і домоглися його. Сподіваюся, що й інших полонених буде звільнено. Але навіть після звільнення останнього полоненого наша боротьба не закінчується. До перемоги ще дуже далеко", - сказав Сенцов журналістам в аеропорту "Бориспіль" в суботу, 7 вересня, після повернення на батьківщину, цитує агенція "Інтерфакс-Україна".

Своєю чергою журналіст Роман Сущенко подякував президенту Зеленському за звільнення і колишньому голові держави Петру Порошенку за зусилля, докладені до початку цього процесу. "Символічним є те, що нас всіх, 35 осіб, звільнили за два тижні після Дня незалежності України (...) Я хотів би звернутися до президента Зеленського і сказати, що сьогодні він зробив щасливими 35 українських сімей", - зазначив він.

Президент України Володимир Зеленський зустрічає українців в Борисполі

Звільнений політв'язень Олександр Кольченко повідомив, що планує продовжити навчання в Таврійському університеті на спеціальності "туризм". "Продовжу навчання за тією ж спеціальністю "туризм", - зазначив Кольченко, цитує агенція "Українські новини".

Політв'язень Микола Карпюк заявив, що планує вивчити політичну ситуацію в Україні, за якою не міг стежити в ув'язненні. Він додав, що радий появі дуже великої кількості молодих політиків в Україні. "Я щасливий тому, що дихаю повітрям України, - повітрям свободи", - сказав він.

Головний редактор "РИА Новости Україна" Кирил Вишинський

Тим часом головний редактор "РИА Новости Україна" Кирил Вишинський, якого українська сторона передала Росії, заявив, що планує продовжити брати участь у судовому процесі в Україні. "Плани прості - я точно буду продовжувати брати участь в судових засіданнях і це головний план на найближчий час. (...) Я, як і раніше, в процесі, я хочу довести свою невинуватість, я хочу щоб це суд визнав", - заявив він в інтерв'ю телеканалу "Россия-24". Він також висловив упевненість, що досвід спілкування з різними людьми в українській в'язниці допоможе йому далі в журналістській діяльності.

Як повідомлялося, 7 вересня Україна та Росія обмінялись ув'язненими. 35 українців, які повернулись в Київ, в аеропорту Бориспіль зустрів український президент Володимир Зеленський. Росіян у Внуково-2 не зустрічав ніхто з російських посадовців. Вишинського привітав гендиректор російського інормагентства "Россия сегодня", телеведучий Дмитро Кисельов.