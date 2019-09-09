 Сенцов закликав українців не ворогувати один з одним | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.09.2019

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Новини

Сенцов закликав українців не ворогувати один з одним

Упродовж останніх п'яти років в Україні відбулося відносно небагато змін, заявив звільнений нещодавно кінорежисер Олег Сенцов. Утім, він все одно не втрачає надії на краще.

Олег Сенцов та Олександр Кольченко

Олег Сенцов (л.) та Олександр Кольченко (п.) під час першої пресконференції після прибуття в Україну, 10 вересня 2019 року

Звільнений з російського ув'язнення український режисер Олег Сенцов вважає, що за п'ять років його відсутності в Україні сталося відносно небагато змін. Про це він написав у понеділок, 16 вересня, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Минув тиждень з моменту мого звільнення. Мені, як людині, яка прибула на машині часу з 2014 року, було цікаво подивитися, які зміни відбулися в країні та в людях. Тиждень, звісно, короткий термін, але я встиг багато де побувати та багато з ким поспілкуватися", - написав він.

Сенцов наголосив, що за цей час зробив попередні висновки: змін за п'ять років не так багато, як він очікував, і "всі воюють з усіма".

"Це все дуже засмучує. Як можна ворогувати один з одним, якщо у нас є Путін? Але сподівань на краще я все одно не втрачаю", - запевнив режисер.

Як повідомлялося, 7 вересня Сенцов разом із 34 утримуваними в РФ українцями прибув до Києва в результаті взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та Росією.

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    Автор: Данило Білик


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