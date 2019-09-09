Сенцов закликав українців не ворогувати один з одним

Звільнений з російського ув'язнення український режисер Олег Сенцов вважає, що за п'ять років його відсутності в Україні сталося відносно небагато змін. Про це він написав у понеділок, 16 вересня, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Минув тиждень з моменту мого звільнення. Мені, як людині, яка прибула на машині часу з 2014 року, було цікаво подивитися, які зміни відбулися в країні та в людях. Тиждень, звісно, короткий термін, але я встиг багато де побувати та багато з ким поспілкуватися", - написав він.

Сенцов наголосив, що за цей час зробив попередні висновки: змін за п'ять років не так багато, як він очікував, і "всі воюють з усіма".

"Це все дуже засмучує. Як можна ворогувати один з одним, якщо у нас є Путін? Але сподівань на краще я все одно не втрачаю", - запевнив режисер.

Як повідомлялося, 7 вересня Сенцов разом із 34 утримуваними в РФ українцями прибув до Києва в результаті взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та Росією.

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