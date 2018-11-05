Сенат Італії підтримав антиміграційний указ Сальвіні

Італійський сенат у середу, 7 листопада, підтримав указ міністра внутрішніх справ країни Маттео Сальвіні, спрямований на запровадження жорсткішої антиміграційної політики. Рішення підтримали 163 сенатори, 59 висловилися проти, ще 19 утрималися. "Це - історичний день", - написав Сальвіні після голосування у своєму мікроблозі Twitter.

Тепер указ має затвердити ще нижня палата парламенту Італії та підписати президент країни Серджіо Маттарелла.

Нагадаємо, що у вересні уряд Італії схвалив пакет законодавчих нововведень, запропонованих Маттео Сальвіні, щодо надання притулку та репатріації іноземних громадян. Посиленням міграційних норм італійський уряд намагається боротися з потоком мігрантів, що прибувають до берегів країни з півночі Африки.

Заропоновані Сальвіні зміни передбачають, зокрема, виділення у 2018-2020 роках 3,5 мільйона євро на примусову репатріацію мігрантів. Скасовується надання дворічного дозволу на проживання у рамках надання мігрантам "гуманітарного захисту". Тепер посвідки на проживання за цим статусом надаватимуться за жорсткішими умовами. Одна з норм законопроекту Сальвіні, що викликає найбільше суперечок, це можливість позбавляти мігрантів італійського громадянства, у разі їх засудження за терористичну діяльність.

Правозахисні організації, у тому числі Італійська рада біженців, уже розкритикували ці ініціативи. "Ми маємо вітати тих, хто тікає від війни, але економічним мігрантам місця немає...Той, хто сюди прибуває збувати наркотики та вчиняти безлад має повернутись додому", - сказав Сальвіні.

Більшість мігрантів отримують право залишитися в Італії завдяки "гуманітарному захисту". За перший квартал 2018 року Італія розглянула близько 23 тисяч заяв на отримання притулку. 61 відсоток заявників отримали відмову, 21 відсоток прохачів отримали "гуманітарний захист" і лише шість відсотків здобули повноцінний статус біженця.

Наразі у пунктах прийому біженців в Італії перебуває щонайменше 146 тисяч мігрантів. Наприкінці 2017 року ця цифра становила 183 тисячі.

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