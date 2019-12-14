Сенат США схвалив санкції щодо "Північного потоку-2"

Сенат Сполучених Штатів підтримав більшістю голосів оборонний бюджет США на 2020 фіскальний рік, що містить запровадження санкцій проти компаній, причетних до спорудження газопроводу "Північний потік-2". У вівторок, 17 грудня, за законопроєкт проголосували 86 сенаторів, восьмеро висловилися проти.

Ухвалені Сенатом обмежувальні заходи містять серед іншого замороження рахунків, а також заборону на в'їзд або скасування чинності вже виданих віз, уточнює агенція новин AFP.

Нагадаємо, газогін "Північний потік-2" має пролягти Балтійським морем та напряму поєднати російську й німецьку газотранспортні системи. У Москві та Берліні постійно наголошують, що цей проєкт переслідує виключно економічні цілі й не має нічого спільного з політикою. Крім того, Берлін та Брюссель критикують намір США запровадити санкції проти "Північного потоку-2".

Натомість у Вашингтоні побоюються, що реалізація проєкту значно посилить енергетичну залежність Німеччини та Європейського Союзу загалом від Росії. Крім того, США застерігають, що розширення російських газових поставок у ЄС посилить економічну міць Росії.

З критикою будівництва цього газопроводу виступають також Україна, країни Балтії, Польща та низка інших східноєвропейських країн.

Крім того, підтриманий сенаторами проєкт оборонного бюджету США містить обмежувальні заходи проти компаній, причетних до спорудження іншого газопроводу - "Турецького потоку". Цей газогін проляже Чорним морем і забезпечить поставки російського газу до Туреччини, а в майбутньому, можливо, й до низки балканських країн в обхід української "труби".

Як повідомлялося, минулого тижня оборонний бюджет ухвалила Палата представників. Тепер його ще має підписати президент США Дональд Трамп.