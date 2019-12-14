 Сенат США схвалив санкції щодо ″Північного потоку-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.12.2019

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Новини

Сенат США схвалив санкції щодо "Північного потоку-2"

Сенатори США підтримали оборонний бюджет на 2020 рік разом із санкціями щодо компаній, причетних до спорудження газопроводу "Північний потік-2". Передбачено замороження рахунків та візові обмеження.

Прокладання газопроводу Північний потік-2

Прокладання газопроводу "Північний потік-2" (архівне фото)

Сенат Сполучених Штатів підтримав більшістю голосів оборонний бюджет США на 2020 фіскальний рік, що містить запровадження санкцій проти компаній, причетних до спорудження газопроводу "Північний потік-2". У вівторок, 17 грудня, за законопроєкт проголосували 86 сенаторів, восьмеро висловилися проти.

Ухвалені Сенатом обмежувальні заходи містять серед іншого замороження рахунків, а також заборону на в'їзд або скасування чинності вже виданих віз, уточнює агенція новин AFP.

Нагадаємо, газогін "Північний потік-2" має пролягти Балтійським морем та напряму поєднати російську й німецьку газотранспортні системи. У Москві та Берліні постійно наголошують, що цей проєкт переслідує виключно економічні цілі й не має нічого спільного з політикою. Крім того, Берлін та Брюссель критикують намір США запровадити санкції проти "Північного потоку-2".

DW.COM

Через наміри Вашингтона запровадити санкції проти російського газогону німецькі фірми мають турбуватися про свій бізнес, заявили в Федеральному об'єднанні торгово-промислових палат ФРН. (13.12.2019)

Проти "Північного потоку-2" в оборонному бюджеті США на 2020 рік прописані санкції. Чи залишився у Вашингтона час перешкодити проєкту будівництва газопроводу, DW запитала експертів. (13.12.2019)

Глави мінекономіки та МЗС Німеччини висловилися проти запровадження Вашингтоном санкцій щодо російських газогонів "Північний потік-2" та "Турецький потік". В Брюсселі також критикують рішення США. (12.12.2019)

Натомість у Вашингтоні побоюються, що реалізація проєкту значно посилить енергетичну залежність Німеччини та Європейського Союзу загалом від Росії. Крім того, США застерігають, що розширення російських газових поставок у ЄС посилить економічну міць Росії.

З критикою будівництва цього газопроводу виступають також Україна, країни Балтії, Польща та низка інших східноєвропейських країн.

Крім того, підтриманий сенаторами проєкт оборонного бюджету США містить обмежувальні заходи проти компаній, причетних до спорудження іншого газопроводу - "Турецького потоку". Цей газогін проляже Чорним морем і забезпечить поставки російського газу до Туреччини, а в майбутньому, можливо, й до низки балканських країн в обхід української "труби".

Як повідомлялося, минулого тижня оборонний бюджет ухвалила Палата представників. Тепер його ще має підписати президент США Дональд Трамп.

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Санкціям США щодо "Північного потоку-2" таки бути? (12.12.2019)

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