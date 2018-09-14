Сенат США схвалив бюджет Пентагону-2019 з мільйонами допомоги Україні

Верхня палата Конгресу Сполучених Штатів Америки - Сенат - у вівторок, 18 вересня, схвалила масштабний законопроект щодо фінансування оборони та цивільних відомств на наступний бюджетний рік. Документ на суму в 854 мільярди доларів, зокрема, затверджує 675-мільярдний бюджет Пентагону, запобігає призупинці роботи уряду та схвалює виділення 250 мільйонів доларів безпекової допомоги Україні.

Ці гроші "виділяються, у тому числі, на проведення військових навчань, надання військового оснащення, летальних видів озброєнь та логістичної підтримки, заміни раніше наданих озброєнь чи військових товарів", зазначає посольство України в США на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Дипломати додають, що ідеться також про розвідувальну підтримку збройних та безпекових сил України. На переоснащення збройних сил США піде 148 мільярдів доларів, зокрема на 13 нових кораблів для ВМФ, у тому числі двох субмарин.

Компромісний для республіканців та демократів документ має бути ще проголосований Палатою представників Конгресу, після чого він буде переданий на підпис президентові США.