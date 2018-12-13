Сенат США поклав на саудівського кронпринца провину за вбивство Хашоггі

Сенат США, де більшість становлять члени Республіканської партії, представником якої є Дональд Трамп, демонстративно відмежувався від політики президента США щодо Саудівської Аравії. У резолюції, ухваленій ввечері у четвер, 13 грудня, сенатори поклали відповідальність за вбивство журналіста Джамаля Хашоггі на наслідного принца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана. Також сенатори закликали уряд Саудівської Аравії забезпечити притягнення до відповідальності усіх осіб, причетних до вбивства репортера.

В іншій резолюції сенатори закликали США припинити підтримку втручання Саудівської Аравії в громадянську війну в Ємені. США діляться з саудівським королівством розвідувальною інформацією і навчають саудівських пілотів.

Це перший випадок, коли Сенат настільки явно кинув виклик Трампу у сфері зовнішньої політики. Ухвалена Сенатом резолюція тепер передається до Палати представників, яка, однак, розгляне даний документ не раніше січня. Крім того, Трамп може накласти вето на дану резолюцію, тому затвердження Сенатом цього документа має скоріше символічне значення, відзначає агентство AFP.

Дональд Трамп ставить під сумнів причетність принца Сальмана до вбивства Хашоггі, попри те, що ЦРУ вважає, що саме саудівський кронпронц наказав вбити цього журналіста на території саудівського консульства в турецькому Стамбулі. "Він є лідером Саудівської Аравії. Вони є дуже хорошими союзниками", - сказав Трамп в інтерв'ю на цьому тижні, передає CNN.

Трамп не бажає відмовлятися від тісного партнерства з Саудівською Аравією, аргументуючи це, зокрема, вигодою, яку отримує американська оборонна промисловість. Адміністрація Трампа також сформувала з Ер-Ріяд спільний фронт проти Ірану, який у громадянській війні в Ємені надає підтримку шиїтським повстанцям-хуситам.

59-річний оглядач американської газети The Washington Post Джамаль Хашоггі зник 2 жовтня після того, як зайшов до консульства Саудівської Аравії в Стамбулі, щоб оформити документи, необхідні для шлюбу з громадянкою Туреччини. Згодом Саудівська Аравія визнала факт його вбивства, але заперечує зв'язок цього злочину з принцом-наступником бін Салманом. В Саудівській Аравії затримали 21 підозрюваного у вбивстві журналіста. Прокуратура країни вимагає смертної кари для п'яти з них. Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що розпорядження вбити журналіста надійшло "з найвищих рівнів уряду" Саудівської Аравії.