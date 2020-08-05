Сенатори США погрожують німецькому порту санкціями через "Північний потік-2"

Американські сенатори погрожують німецькому порту Мукран санкціями через будівництво російського газогону "Північний потік-2". Про це йдеться в листі сенаторів Теда Круза, Тома Коттона і Рона Джонсона до керівництва компанії Fährhafen Sassnitz GmbH., яка управляє цим портом, повідомило у четвер, 6 серпня, німецьке видання Handelsblatt.

Порту погрожують відчутними наслідками, якщо він продовжить надавати логістичну підтримку російському проєкту. Зокрема, США позбавлять порт перспективи "фінансового виживання", якщо він продовжить надавати товари, послуги і підтримку "Північному потоку-2".

У порту Мукран на острові Рюген складовані труби, які використовуються для спорудження газопроводу. Також порт забезпечує продуктами харчування російські судна-трубоукладачі "Академік Черський" і "Фортуна".

"Ваші поставки на "Фортуну" чи "Академік Черський", безумовно, потраплять під санкції в той момент, коли один із двох кораблів опустить у воду трубу для будівництва "Північного потоку-2", - йдеться в листі.

Сенатори зазначили, що цей лист є формальним юридичним сповіщенням про те, що під санкції потрапить як сам порт, так і його керівництво та акціонери. Це означає, що всім американським громадянам та компаніям буде заборонено вести з портом бізнес, включно з імпортом та експортом товарів через нього.

Компанія Fährhafen Sassnitz GmbH. на 90 відсотків належить місту Зассніц і на 10 відсотків - федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія. Офіційний представник компанії повідомив, що її керівництво не має наміру коментувати лист, оскільки це мають робити земельний та федеральний уряди.