 Оператор ″Північного потоку-2″ оскаржив рішення Суду ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.07.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Оператор "Північного потоку-2" оскаржив рішення Суду ЄС

У компанії Nord Stream 2 AG вважають поправки до Газової директиви Євросоюзу, що вимагають поділу компаній-постачальників газу і операторів трубопроводів, "незаконною дискримінацією".

USA/Deutschland Sanktionen gegen Nord Stream 2 (picture-alliance/dpa/S. Sauer)

Оператор будівництва газопроводу "Північний потік-2" - компанія Nord Stream 2 AG - у вівторок, 28 липня, подала апеляцію на рішення Суду ЄС, який відмовив їй у розгляді позову щодо дії норм Газової директиви ЄС відносно газогону.

25 липня 2019 року компанія Nord Stream 2 AG направила до Суду ЄС позов про скасування директиви ЄС 2019/692, що вносить поправку в Газову директиву Євросоюзу, норми якої вимагають поділу компаній, що постачають газ, і компаній, які його транспортують.

"Дана директива є порушенням правових принципів ЄС рівного ставлення і пропорційності", - вказав тоді позивач. Проте 20 травня 2020 року Суд ЄС відмовив компанії Nord Stream 2 AG у розгляді цього позову.

Читайте також:  "Північний потік-2" зазнав поразки в Німеччині: що це означає для проєкту?

Коментуючи цю відмову, представники компанії Nord Stream 2 AG наголосили, що позов відхилений з процесуальних міркувань, а не по суті. "Компанія Nord Stream 2 AG не поділяє аргументації суду, що стосується процесуальних питань, і як і дотепер переконана, що поправки до Газової директиви є незаконною дискримінацією", - вказали в компанії.

Газова директива ЄС і "Північний потік-2"

Директива 2019/692 набрала чинності 23 травня 2019 року. Вона поширює правила ринку ЄС на газопроводи з третіх країн і зобов'язує операторів трубопроводів провести виділення на рівні власності операцій з транспорту і впровадити недискримінаційну систему доступу третіх постачальників до систем передачі та розподілу на основі публічно опублікованих тарифів.

Для проєкту "Північний потік-2" це означає конкретно, що оператором трубопроводу повинна виступати незалежна від "Газпрому" компанія, а 50 відсотків потужності труби потрібно зарезервувати під прокачування газу від інших постачальників.

Читайте також: Меркель наполягає на завершенні будівництва "Північного потоку-2"

ФРН зобов'язала Nord Stream 2 AG дотримуватися норм Газової директиви ЄС

15 травня Федеральне агентство мереж (Bundesnetzagentur) Німеччини відмовило компанії Nord Stream 2 AG у звільненні газопроводу, що будується, від дотримання нових норм Газової директиви Євросоюзу. "Оскільки" Північний потік-2 "за станом на той м час (23 травня 2019 року. - Ред.) не був повністю прокладений, Федеральне агентство мереж Німеччини відхилило запит Nord Stream 2 AG на звільнення від дії норм директиви", - заявили тоді представники німецького регулятора.

"Таким чином, "Північний потік-2" після введення в експлуатацію діятиме на підставі німецького законодавства і європейських норм анбандлінга (відокремлення діяльності з транспортування природного газу і його видобутку і постачання. - Ред.), доступу до трубопроводу і регулювання тарифів", - наголосили у Федеральному агентстві мереж.

DW.COM

США посилюють тиск на європейських підрядників "Північного потоку - 2"

Представники США мають намір перешкодити завершенню будівництва газопроводу "Північний потік - 2" і вказали європейським підрядникам на "далекосяжні наслідки" їхніх робіт, пише Welt am Sonntag.  

Також за темою

Russland Baustelle Nord Stream 2

У Німеччині відмовилися звільняти "Північний потік-2" від норм газової директиви ЄС 15.05.2020

Федеральне агентство з мереж ФРН відхилить заявку компанії Nord Stream 2 AG на звільнення "Північного потоку-2" від норм газової директиви Євросоюзу. В Україні привітали це рішення.

USA/Deutschland Sanktionen gegen Nord Stream 2

"Північний потік-2" зазнав поразки в Німеччині: що це означає для проєкту? 15.05.2020

Німецький регулятор не звільнив "Північний потік-2" від жорстких норм Третього енергопакета ЄС. Це не змусить "Газпром" відмовиться від проєкту, але призведе до додаткових труднощів та затримок.

Russland Baustelle Nord Stream 2

Суд ЄС відхилив позови дочок "Газпрому" щодо Газової директиви 20.05.2020

Суд ЄС вирішив, що зміни до Газової директиви безпосередньо не зачіпають операторів "Північного потоку" і "Північного потоку-2".

Реклама

Докладно

Давiд, мешканець міста Пулави, позує для фотопроєкту Бартошевського

Що робити з гомофобним містом-побратимом?

Польське місто Пулави через ухвалення гомофобної резолюції недорахувалося тепер міст-побратимів.  

Дослідження: чому більшість і після пандемії не хоче повертатись в офіси

Дистанційна робота - позитивний наслідок пандемії

До віддаленої роботи довелося звикати. Нині ж багато найманих працівників більше не хочуть повертатись в офіс.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  