Оператор "Північного потоку-2" оскаржив рішення Суду ЄС

Оператор будівництва газопроводу "Північний потік-2" - компанія Nord Stream 2 AG - у вівторок, 28 липня, подала апеляцію на рішення Суду ЄС, який відмовив їй у розгляді позову щодо дії норм Газової директиви ЄС відносно газогону.

25 липня 2019 року компанія Nord Stream 2 AG направила до Суду ЄС позов про скасування директиви ЄС 2019/692, що вносить поправку в Газову директиву Євросоюзу, норми якої вимагають поділу компаній, що постачають газ, і компаній, які його транспортують.

"Дана директива є порушенням правових принципів ЄС рівного ставлення і пропорційності", - вказав тоді позивач. Проте 20 травня 2020 року Суд ЄС відмовив компанії Nord Stream 2 AG у розгляді цього позову.

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Коментуючи цю відмову, представники компанії Nord Stream 2 AG наголосили, що позов відхилений з процесуальних міркувань, а не по суті. "Компанія Nord Stream 2 AG не поділяє аргументації суду, що стосується процесуальних питань, і як і дотепер переконана, що поправки до Газової директиви є незаконною дискримінацією", - вказали в компанії.

Газова директива ЄС і "Північний потік-2"

Директива 2019/692 набрала чинності 23 травня 2019 року. Вона поширює правила ринку ЄС на газопроводи з третіх країн і зобов'язує операторів трубопроводів провести виділення на рівні власності операцій з транспорту і впровадити недискримінаційну систему доступу третіх постачальників до систем передачі та розподілу на основі публічно опублікованих тарифів.

Для проєкту "Північний потік-2" це означає конкретно, що оператором трубопроводу повинна виступати незалежна від "Газпрому" компанія, а 50 відсотків потужності труби потрібно зарезервувати під прокачування газу від інших постачальників.

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ФРН зобов'язала Nord Stream 2 AG дотримуватися норм Газової директиви ЄС

15 травня Федеральне агентство мереж (Bundesnetzagentur) Німеччини відмовило компанії Nord Stream 2 AG у звільненні газопроводу, що будується, від дотримання нових норм Газової директиви Євросоюзу. "Оскільки" Північний потік-2 "за станом на той м час (23 травня 2019 року. - Ред.) не був повністю прокладений, Федеральне агентство мереж Німеччини відхилило запит Nord Stream 2 AG на звільнення від дії норм директиви", - заявили тоді представники німецького регулятора.

"Таким чином, "Північний потік-2" після введення в експлуатацію діятиме на підставі німецького законодавства і європейських норм анбандлінга (відокремлення діяльності з транспортування природного газу і його видобутку і постачання. - Ред.), доступу до трубопроводу і регулювання тарифів", - наголосили у Федеральному агентстві мереж.