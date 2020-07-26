Міністр економіки ФРН закликав уникнути ескалації навколо Nord Stream 2

Незважаючи на загрози подальших санкцій США щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2", міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр (Peter Altmeier) розраховує на можливість деескалації конфлікту навколо цього проєкту. "Ми все ще сподіваємося, що до цих санкцій справа не дійде. Ми у федеральному уряді єдині в думці, що в будь-який час готові до переговорів з метою уникнення ескалації", - заявив він в інтерв'ю dpa, опублікованому у вівторок, 4 серпня.

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За словами німецького міністра, без участі Берліна не вдалося б роками забезпечувати транзит газу з Росії через територію України. "Ми тут, в цьому міністерстві, провели вирішальні переговори. На півночі Німеччини ми будуємо термінали, які дозволять приймати також скраплений газ із США і продавати у ФРН", - нагадав Альтмаєр. З цієї точки зору у Вашингтона немає жодних причин для запровадження санкцій, упевнений він.

"Крім того, я сподіваюся і очікую, що всі сторони дотримуватимуться і норм міжнародного права", - додав глава міністерства економіки ФРН.

Будівництво газопроводу "Північний потік-2"

Як відомо, США виступають проти будівництва газогону "Північний потік-2". На їхню думку, він посилить залежність Європи від поставок російського газу. Роботи з прокладання труб дном Балтійського моря припинені через санкції США щодо європейських підрядників, які вступили в силу в грудні 2019 року. Заходи передбачають заборону на в'їзд до Сполучених Штатів для представників цих компаній, а також замороження будь-яких активів на території країни.

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Після вступу санкцій в силу швейцарська компанія Allseas призупинила участь у проєкті. Судно-трубоукладач "Академік Черський" прибуло в німецький порт Мукран ще в травні, але влада Данії в даний час заборонила будь-які будівельні роботи в районі острова Борнхольм, пояснивши це нерестом тріски.

2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи Коли добудують "Північний потік-2"? Головна газова інтрига 2020 року: коли і як Росія добудує газопровід "Північний потік-2"? Прокладення на Балтиці 160 кілометрів, що залишились, може затягнутися до першого кварталу 2021 року. Санкції США змусили швейцарську компанію Allseas відкликати свої судна-трубоукладачі (фото). Їх може замінити судно "Академік Черський", та йому потрібна масштабна модернізація в далекосхідному порту Находка.

2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи Україна зберегла газовий транзит Головна газова подія року сталася 1 січня: почав діяти новий п'ятирічний договір про постачання російського газу в ЄС через Україну. Задля припинення цього транзиту будувалися "Північний потік-2" і "Турецький потік", але план Москви зірвався. "Газпрому" довелося гарантувати Києву прокачування і оплату по збільшеному тарифу 65 мільярдів кубометрів газу в 2020 році і по 40 мільярдів у наступні роки.

2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи Eugal збитки не загрожують Поки "Північний потік-2" потужністю 55 мільярдів кубометрів на рік простоює, його продовження на території ФРН до Чехії Eugal потужністю 51 мільярд кубів далі будують. Першу нитку здали в грудні 2019 року, другу прокладуть до кінця 2020 року. "Газпром" вже забронював потужності всього газопроводу і платить незалежно від обсягів прокачування. Для його європейських партнерів це безпрограшний проєкт.

2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи "Турецький потік" поки недозавантажений Замість чотирьох ниток "Турецького потоку" проклали дві потужністю по 15,75 мільярда кубометрів. Їх ввели в дію на церемонії в Стамбулі 8 січня. Одна, що замінила маршрут через Україну, Молдову, Румунію, Болгарію, постачає західну частину Туреччини. Друга 2020 року залишиться напівпорожньою: газогін, здатний прокачувати настільки великі обсяги через Сербію далі в ЄС, в Болгарії ще тільки будують.

2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи Азербайджанський газ для Болгарії Одночасно з "Балканським потоком", як у Софії називають продовження "Турецького потоку", в Болгарії до кінця 2020 року запрацює магістральний газопровід IGB. Його будує болгарсько-грецько-італійська компанія ICGB за підтримки ЄС. Цей інтерконектор з'єднає газотранспортні системи Греції і Болгарії та дозволить отримувати азербайджанський газ з трубопроводу TAP, що знизить залежність від "Газпрому".

2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи TAP продовжує TANAP У 2020 році запрацює Трансадріатичний газопровід TAP потужністю 10 мільярдів кубометрів. Початок його будівництва турецький міністр та грецький прем'єр відзначали 2016 року. Він є продовженням завершеного 2019 року TANAP, яким газ з Азербайджану через Грузію йде на захід Туреччинии. Задача Південного газового коридору TANAP-TAP - забезпечувати пальним Грецію, Албанію та Італію в обхід Росії.

2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи EastMed: ізраїльський газ для ЄС 2 січня 2020 року лідери Кіпру, Греції та Ізраїлю дали старт спорудженню найдовшого в світі підводного газопроводу EastMed потужністю 10 мільярдів кубометрів. Він покликаний через п'ять років почати постачання газу з ізраїльських морських родовищ "Левіафан" та "Тамар", а також кипрського "Афродита", через Крит та континентальну Грецію в Італію. А вона для "Газпрому" - другий ринок у ЄС після ФРН.

2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи Baltic Pipe: норвезький газ для Польші Польща поки є великим покупцем російського газу, але не має наміру подовжувати договір з "Газпромом", термін дії якого спливає в кінці 2022 року. Варшава робить ставку на газ з норвезьких морських родовищ (на фото), що надходитиме до Польщі газопроводом Baltic Pipe через Данію та Балтику. Його спорудження в 2020-2022 роках стане ще одним великим газовим проектом, що отримує фінансову підтримку ЄС.

2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи Фінський ринок газу став конкурентним У 2020 році почався якісно новий етап на финському газовому ринку: він став конкурентним. Після завершення будівництва (на фото) трубопроводу Balticconnector "Газпром" уже не є єдиним постачальником газу в країну. Новий газопровід поєднав Фінляндію з газотранспортною системою Естонії, а через неї з газосховищами в Латвії та Литві та з литовським терміналом зрідженого природного газу в Клайпеді. Автор: Андрій Гурков, Олена Губар

