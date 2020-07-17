Сексуальні домагання в ЗСУ: чим завершилась резонансна справа (відео)

Адвокатка Анна Брицька веде резонансну справу про сексуальні домагання до лейтенантки Валерії Сікал. Взимку 2019 року молода військова не побоялась на всю країну розповісти про те, як роком раніше керівник, полковник Віктор Іванів, за просування по службі змушував її до сексу. За словами жінки, знущання почалися у перший день служби, і саме цей випадок тепер розслідується у кримінальному провадженні.

