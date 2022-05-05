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Сексуальне насильство

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "сексуальне насильство".

Сексуальним насильством вважається будь-яка примусова сексуальна дія або використання сексуальності іншої людини. Сексуальне насильство часто замовчується. Аби надати проблемі розголосу, останніми роками в соцмережах проводяться відповідні флешмоби, коли жінки розповідають про випадки сексуального насильства. У 2013 році у Німеччині такий флешмоб проводився під хештегом #aufschrei (у перекладі з німецької - "крик"). Влітку 2016 року аналогічний флешмоб під хештегом #яНеБоюсьСказати відбувся в Україні - тоді сотні жінок розповіли про пережите у минулому. У 2017 році під хештегом #MeToo, який перекладається з англійської як "я також", десятки тисяч жінок в усьому світі розповіли про те, як вони ставали жертвами сексуального насильства чи домагань. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Європарламент вимагає покарань за сексуальні злочини військ РФ в Україні

Європарламент вимагає покарань за сексуальні злочини військ РФ в Україні 05.05.2022

Європарламент ухвалив резолюцію, де засудив використання сексуального насильства як зброї на війні Росії проти України. Він закликав країни ЄС подбати про особливі потреби жінок-біженок з України.
Трюдо погодився з Байденом, що Росія вчиняє геноцид в Україні

Трюдо погодився з Байденом, що Росія вчиняє геноцид в Україні 14.04.2022

Джастін Трюдо вважає коректним називати дії російської армії в Україні геноцидом. Він назвав неприйнятним прагнення нападати на цивільних осіб та використовувати сексуальне насильство як зброю.
Правозахисниця про випадки зґвалтування військовими РФ в Україні

Правозахисниця про випадки зґвалтування військовими РФ в Україні 31.03.2022

Правоохоронці та правозахисники фіксують випадки зґвалтувань з боку російських військових на території України. DW поспілкувалась на цю тему з представницею правозахисної організації "Ла Страда-Україна" Альоною Кривуляк.
Німеччина обіцяє захистити біженців з України від сексуальних злочинів

Німеччина обіцяє захистити біженців з України від сексуальних злочинів 16.03.2022

Уряд Німеччини прагне захистити біженців від сексуального насильства. Про це влада заявила на тлі інформації про насильство щодо українки.

У Кельні священника ув'язнили на 12 років за сексуальне насильство над дітьми

У Кельні священника ув'язнили на 12 років за сексуальне насильство над дітьми 25.02.2022

70-річного священника визнали винним у скоєнні 118 злочинів на сексуальному ґрунті. Він багато років змушував дітей до сексу, користуючись довірливими стосунками з ними.
Операція Павутина: силовики викрили 23 торговців дитячим порно в Україні

Операція "Павутина": силовики викрили 23 торговців дитячим порно в Україні 14.01.2022

Серед затриманих за виготовлення дитячої порнографії - мати двох доньок шести і восьми років та знайомий мами п’ятирічної дівчинки.
Сексуальне насильство: у США сотні гімнасток отримають 380 мільйонів доларів компенсацій

Сексуальне насильство: у США сотні гімнасток отримають 380 мільйонів доларів компенсацій 14.12.2021

У США завершився багаторічний судовий позов за звинуваченнями в сексуальному насильстві екслікаря національної збірної з гімнастики. Сотням постраждалих виплатять 380 мільйонів доларів.
WTA призупиняє всі турніри в Китаї через ситуацію з тенісисткою Пен Шуай

WTA призупиняє всі турніри в Китаї через ситуацію з тенісисткою Пен Шуай 02.12.2021

Глава WTA не виключив, що на тенісистку чинять тиск після висунутих нею звинувачень у сексуальному насильстві. Він дуже стурбований ризиками, з якими можуть стикнутися гравці та співробітники асоціації у Китаї.

Педофілія у церкві: у Франції виявлено сотні тисяч жертв сексуальної наруги

Педофілія у церкві: у Франції виявлено сотні тисяч жертв сексуальної наруги 05.10.2021

За останні 70 років жертвами сексуального насильства з боку французького духовенства стали понад 200 тисяч дітей, переважно - хлопчики у віці 10-13 років, виявило розслідування.
Геращенко повідомила про сексуальне насильство над полоненими в ОРДЛО

Геращенко повідомила про сексуальне насильство над полоненими в ОРДЛО 11.06.2021

За інформацією Ірини Геращенко, звільнені з полону проросійських бойовиків чоловіки й жінки були жертвами групових зґвалтувань.
ООН: Сотням мільйонів жінок у світі не належать їхні власні тіла

ООН: Сотням мільйонів жінок у світі не належать їхні власні тіла 14.04.2021

У 57 країнах світу приблизно половина жінок не може розпоряджатися власним тілом, встановили у Фонді ООН у галузі народонаселення.
Сексуальні домагання в армії: новий резонансний випадок в ЗСУ (відео)

Сексуальні домагання в армії: новий резонансний випадок в ЗСУ (відео) 12.03.2021

Підполковник Ольга Деркач стала другою жінкою-військовою, яка публічно заявила про сексуальні домагання з боку керівника. Два роки тому розголосу набув інший скандал, але справа не дійшла до суду. Чому так відбувається?

"Цілував, засовував руки під одяг" - військова про сексуальні домагання в армії (12.03.2021) 12.03.2021

Підполковник Ольга Деркач стала другою жінкою-військовою, яка публічно заявила про сексуальні домагання з боку керівника. Справу розслідують у поліції. Два роки тому розголосу набув інший сексуальний скандал, але справа військової Валерії Сікал так і не дійшла до суду. Чому? І наскільки поширеним явищем є сексуальні домагання в українській армії?

Рада ухвалила закон про захист дітей від сексуальної експлуатації

Рада ухвалила закон про захист дітей від сексуальної експлуатації 18.02.2021

Вчинення дій сексуального характеру з особою до 16 років тягне за собою позбавлення волі на п'ять років, а виготовлення дитячої порнографії - до трьох років.
Ірена Карпа: Сексуальне насильство над дітьми - як почути дитину і допомогти їй

Ірена Карпа: Сексуальне насильство над дітьми - як почути дитину і допомогти їй 26.01.2021

"Агресію, заявляють жертви, можна пропрацювати з терапевтом, а байдужість чи бездіяльність найріднішої людини - ні", - Ірена Карпа, спеціально для DW.
Секс без згоди - це зґвалтування. У Данії ухвалили новий закон

Секс без згоди - це зґвалтування. У Данії ухвалили новий закон 21.12.2020

У низці європейських країн секс без згоди офіційно визнається актом насильства. Тепер відповідний закон ухвалили і в Данії. У чому його необхідність?
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