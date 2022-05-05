На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "сексуальне насильство".

Сексуальним насильством вважається будь-яка примусова сексуальна дія або використання сексуальності іншої людини. Сексуальне насильство часто замовчується. Аби надати проблемі розголосу, останніми роками в соцмережах проводяться відповідні флешмоби, коли жінки розповідають про випадки сексуального насильства. У 2013 році у Німеччині такий флешмоб проводився під хештегом #aufschrei (у перекладі з німецької - "крик"). Влітку 2016 року аналогічний флешмоб під хештегом #яНеБоюсьСказати відбувся в Україні - тоді сотні жінок розповіли про пережите у минулому. У 2017 році під хештегом #MeToo, який перекладається з англійської як "я також", десятки тисяч жінок в усьому світі розповіли про те, як вони ставали жертвами сексуального насильства чи домагань. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.