 Секретар РНБО Олександр Данилюк подав заяву про відставку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.09.2019

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Новини

Секретар РНБО Олександр Данилюк подав заяву про відставку

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк написав заяву про відставку. Президент Володимир Зеленський розгляне її після повернення до Києва.

Олександр Данилюк

Олександр Данилюк (фото з архіву)

DW.COM

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Олександр Данилюк вважає, що СБУ має зосередитися на контррозвідці і відкинути інші непритаманні спецслужбі функції, зокрема боротьбу з економічними злочинами та корупцією. (29.07.2019)

Олександр Данилюк написав заяву про відставку з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. Про це в п'ятницю, 27 вересня, повідомив Офіс президента України у соцмережі Facebook.

За даними Офісу, відповідну заяву Данилюк написав на ім'я президента України перед початком робочого візиту Володимира Зеленського до США з метою участі у 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. "Президент розгляне її після повернення до Києва", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 28 травня президент Володимир Зеленський призначив колишнього міністра фінансів, одного з основних експертів свого виборчого штабу Олександра Данилюка секретарем Ради національної безпеки і оборони.

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