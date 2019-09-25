Секретар РНБО Олександр Данилюк подав заяву про відставку

Олександр Данилюк написав заяву про відставку з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. Про це в п'ятницю, 27 вересня, повідомив Офіс президента України у соцмережі Facebook.

За даними Офісу, відповідну заяву Данилюк написав на ім'я президента України перед початком робочого візиту Володимира Зеленського до США з метою участі у 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. "Президент розгляне її після повернення до Києва", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 28 травня президент Володимир Зеленський призначив колишнього міністра фінансів, одного з основних експертів свого виборчого штабу Олександра Данилюка секретарем Ради національної безпеки і оборони.