Сейм Польщі підтримав голосування на виборах лише поштою

Нижня палата парламенту Польщі - Сейм - підтримала зміни до виборчого законодавства країни, які дозволять провести голосування на президентських виборах 2020 року поштою. "За" проголосували 236 депутатів, "проти" - 213, 11 утрималися. Таким чином Сейм обійшов рішення верхньої палати польського парламенту - Сенату, - який попереднього дня відхилив зміни до виборчого законодавства. Для результативного голосування Сейму необхідна була абсолютна більшість голосів парламентарів, що взяли участь у ньому.

Тепер закон має підписати президент Анджей Дуда, передає в четвер, 7 травня, інформагенція dpa. Через пандемію коронавірусу голосування поштою буде для виборців єдиним способом узяти участь у президентських виборах 2020 року.

Вибори президента в Польщі мали відбутися 10 травня, тобто вже цієї неділі. Однак виборчі дільниці не працюватимуть. Планується, що Верховний суд Польщі оголосить вибори такими, що не відбулися. Після цього спікер Сейму оголосить про нову дату голосування. Віцепрем'єр-міністр Яцек Сасін 7 травня заявив, що президентські вибори відбудуться не раніше червня.

Ідею провести голосування поштою багато критикують через сумніви щодо того, що поспіхом організовані вибори зможуть провести з дотриманням демократичних стандартів. Польські політичні оглядачі зазначають, що правляча партія "Право і справедливість" (ПіС) домагається проведення виборів через побоювання, що її кандидат Анджей Дуда втратить підтримку виборців на тлі економічних збитків у зв'язку з пандемією коронавірусу.

За даними Університету імені Джонса Гопкінса (США), у Польщі підтверджено близько 15 тисяч випадків зараження COVID-19. Понад 730 людей померли, більш ніж 4860 одужали.