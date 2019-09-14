Себастіан Курц. Чому ексканцлер приречений знову очолити уряд Австрії

Колишній ексканцлер Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz) дуже вірогідно недовго зберігатиме у своєму титулі приставку "екс". Дані опитування на замовлення національної інформагенції APA, оприлюднені днями в Австрії щодо дострокових виборів, запланованих на 29 вересня, пророкують його консервативній Австрійській народній партії (АНП) впевнену перемогу з результатом у 35 відсотків підтримки. Усе вказує на те, що після голосування 33-річний політик знову стане наймолодшим головою уряду у світі.

Курц пішов у відставку у травні 2019 року, після так званого "Ібіца-скандалу", який вдарив по партнеру АНП у правлячій коаліції Австрійській партії свободи (АПС). Однак молодий лідер зміг швидко перегрупуватися та вийти з-під вогную публічної критики без особливих уражень. Вже незабаром він спокійно вів свою передвиборну кампанію.

Стрімке сходження

Його вперте бажання залишатися політиком національного масштабу не здивує тих, хто стежив за кар'єрою Курца. Сходження політика було стрімким, перспектива засяяла ще тоді, як у 17 років він як протеже відомого австрійського депутата вступив у молодіжну організацію АНП.

Під час навчання на правознавчому факультеті Віденського університету Курц став лідером "молодої АНП" та здобув популярність завдяки серії суперечливих та іноді скандальних виборчих кампаній. В Австрії і досі згадують слоган віденських місцевих виборів 2010 року, який можна було прочитати одночасно як "чорний (партійний колір АНП, - Ред.) робить крутим", так і "чорний сексуально збуджує".

Себастіан Курц на "крутому" позашляховику під час місцевої кампанії 2010 року

Його боротьба виявилася успішною - традиційний оплот австрійських соціал-демократів Відень почав ставати дедалі більш консервативним, і АНП винагородила Курца, призначивши його державним секретарем з питань інтеграції у 2011 році. Два роки потому, коли після національних виборів була сформована коаліція соціал-демократів та консерваторів, Курц зробив черговий великий стрибок вгору і у віці 27 років став наймолодшим міністром закордонних справ у Європі.

Консерватори та популісти

Численні спекуляції, що Курц буде наступним партійним лідером та поведе консерваторів на вибори, підтвердилися під час національної передвиборної кампанії у травні 2017 року. Він швидко змінив імідж АНП, перебрендувавши найстаршу політичну партію Австрії у "список Себастіана Курца" та змінивши її партійний колір з чорного на більш близький "мілленіалам" бірюзовий.

Завзяття Курца сприймалося багатьма як рішучість та здатність до сильного лідерства, і АНП конвертувало його популярність у перемогу в жовтні 2017 року, збільшивши своє представництво у Національній раді на 15 місць.

Оскільки соціал-демократи відмовились від наступних чотирьох років у коаліції з консерваторами, Курц сформував команду разом із АПС - це рішення викликало у багатьох занепокоєння, бо популістична АПС за роки свого існування була пов'язана, зокрема, з численними антисемітськими скандалами.

Зустріч Гайнца-Крістіана Штрахе (л) з Віктором Орбаном

АПС виявилася чудовим інструментом для уряду Курца, аби запровадити драконівські антиімігрантські заходи, водночас дозволяючи новому прем'єру зберігати образ правоцентристського лідера у стилі німецької канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel).

З іншими націоналістами та особами на кшталт угорського прем'єра Віктора Орбана чи італійського ексміністра внутрішніх справ Маттео Сальвіні зустрічався віцеканцлер Курца Гайнц-Крістіан Штрахе (Heinz-Christian Strache). Саме АПС стала обличчям суворої політики, яка обмежувала права та привілеї для мігрантів, зокрема й вимогу до них здавати свої цінні речі на кордоні країни. Курц натомість записував на свій рахунок зменшення податків, дигіталізацію державних послуг та збільшення соціальних гарантій для корінних австрійців.

Під час роботи Курца на чолі уряду Австрія з липня до грудня 2018 року головувала у Раді ЄС, виступаючи за посилення прикордонного контролю та європейську заборону приватних кораблів, що займаються рятуванням мігрантів.

Крах уряду

Попри користь у деяких сферах, АПС завдала Курцу й чимало клопоту. Через бойкот з боку Ізраїлю, спричинений давніми традиціями антисемітизму у цій партії, міністерка закордонних справ Карін Кнайссль (Karin Kneissl) в його уряді не могла домогтися зустрічі з високопоставленими ізраїльськими урядовцями. За 18 місяців, які Курц провів у кріслі прем'єра, у декількох депутатів від АПС знайшли зв'язки із неонацистськими братствами, зокрема й у головного кандидата від партії на виборах у федеральній землі Нижня Австрія у 2018 році Удо Ландбауера (Udo Landbauer). Останній був змушений піти у відставку, коли стало відомо про те, що він брав участь у заходах, під час яких разом із іншими учасниками співав фашистські та антисемітські пісні.

Акція протесту проти АПС у Відні у травні 2019 року

Проблеми Курца, пов'язані зі співробітництвом з АПС, досягли свого піку у травні 2019 року, коли німецькі медіа опублікували відео зі Штрахе, зняте на віллі на іспанському острові Ібіца незадовго до виборів 2017 року. На ньому політик обіцяє жінці, яка видає себе за племінницю російського олігарха, привабливі урядові контракти в обмін на позитивне висвітлення його передвиборної кампанії у австрійських ЗМІ.

Канцлер одразу дистанціювався від цієї історії, а АПС у відповідь 27 травня проголосувала разом із лівими партіями за вотум недовіри уряду Курца, через що останній втратив свою посаду. Майже одразу після цього президент Александер Ван дер Беллен (Alexander Van der Bellen) оголосив дострокові вибори.

Втім, складається враження, що австрійці, все одно, прагнуть знову побачити при владі суперечливий альянс консерваторів та популістів. Із 35 відсотками підтримки АНП та 19 відсотками - у АПС відновлення цієї коалції виглядає цілком ймовірним. Під час телевізійних дебатів цього тижня Курц натякнув, що не проти знову сформувати команду з популістами, хоч і висловив застереження щодо співголови АПС Гербетра Кікля (Herbert Kickl), якому закидають підтримку екстремістського Ідентитарного руху.