 Світом ширяться спекуляції про раптове погіршення стану здоров′я Кім Чен Ина | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.04.2020

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Новини

Світом ширяться спекуляції про раптове погіршення стану здоров'я Кім Чен Ина

Кім Чен Ин не брав участі в урочистостях з нагоди державного свята КНДР. Американські ЗМІ повідомили про істотне погіршення стану здоров'я лідера КНДР. Натомість у Сеулі його стан не вважають критичним.

Кім Чен Ин

Кім Чен Ин під час військових навчань у березні 2020 року

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, ймовірно, серйозно нездужає. Відповідну інформацію поширив у вівторок, 21 квітня, американський телеканал CNN із посиланням на неназвані джерела в уряді США.

За словами співрозмовника телеканалу, американські спецслужби повідомляють про те, що нещодавно північнокорейський лідер переніс серйозну операцію, а тепер перебуває у критичному стані. Співрозмовник з посиланням на спецслужби США зазначив, що через перенесену операцію існує "серйозна загроза" для Кім Чен Ина. Водночас інше джерело телеканалу в урядових структурах США зауважило, що серйозність захворювання складно оцінити.

Згодом радник американського президента з національної безпеки Роберт О'Браєн визнав у інтерв'ю телеканалу Fox News, що адміністрація Трампа "дуже уважно" стежить за повідомленнями щодо стану здоров'я північнокорейського лідера, передає агенція новин Reuters.

У Сеулі кажуть, що Кіма прооперували на серці

Тим часом розташоване в Південній Кореї інтернет-видання Daily NK, що спеціалізується на новинах з Північної Кореї, повідомило, що 12 квітня Кім переніс операцію на серці. Тепер він проходить реабілітацію на віллі, розташованій на північний схід від столиці КНДР Пхеньяна. Daily NK посилається на інформатора всередині країни. За даними джерела видання, не виключено, що до операційного втручання призвели одразу кілька факторів, зокрема надмірна вага Кіма, куріння і "перевтома".

Натомість південнокорейське інформаційне агентство Yonhap поширило заяву одного з чиновників президентського офісу в Сеулі про те, що хоч Кім перебуває за межами Пхеньяна, він, схоже, працює в звичному режимі. Крім того, за даними агентства Yonhap, інформацію, надана виданням Daily NK про місцезнаходження Кіма, також можна поставити ​​під сумнів.

Кім вперше пропустив важливі урочистості

Спекуляції про можливе погіршення стану здоров'я північнокорейського лідера посилилися після того, як 15 квітня Кім не взяв участі в церемонії вшанування пам'яті свого діда і колишнього лідера КНДР Кім Ір Сена, який помер в 1994 році.

За даними уряду в Сеулі, Кім Чен Ин вперше з моменту приходу до влади наприкінці 2011 року пропустив церемонію в мавзолеї до дня народження Кім Ір Сена, де лежать забальзамовані тіла його діда та батька Кім Чен Іра. Офіційний Пхеньян відсутність державного лідера під час урочистих заходів жодним чином не прокоментував.

Ще 11 квітня Кім Чен Ин головував під час важливої партійної зустрічі в Пхеньяні.

  • Військовий парад у КНДР

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    Корейська народна армія налічує приблизно один мільйон військових. Ще близько 4,5 мільйона резервістів можуть поповнити її ряди у разі потреби. Таким чином, зі броєю в руках може виявитися майже п'ята частина всього населення країни. Всі чоловіки країни в обов'язковому порядку проходять військову службу. Для порівняння: чисельність збройних сил Південної Кореї становить близько 600 тисяч осіб.

  • Кім Чен Ин на нараді з військовими

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Сучасні озброєння

    За даними Світового рейтингу військової могутності від 2017 року, на озброєнні армії КНДР перебуває 76 субмарин, 5025 танків, 2250 САУ, 4300 одиниць артилерії та 458 бойових літаків. На фото - лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час відвідування контрольно-командного центру. Звідси він особисто може наказати запустити ракети, які в змозі вразити цілі в Японії, Південній Кореї і, можливо, у США.

  • Військовий парад у столиці КНДР Пхеньяні

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

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    Щороку в столиці КНДР Пхеньяні відбувається військовий парад, який повинен продемонструвати жителям країни і всьому світу зростаючу міць Корейської народної армії. Дата проведення параду зазвичай приурочена до національних свят або до ювілеїв династії Кім, яка править у Північній Кореї з моменту виникнення держави.

  • Ракета Хвасон-14

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    МБР "Хвасон-14"

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  • Кім Чен Ин в оточенні корейський ядерників

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    Випробування ядерної зброї будуть продовжені

    Незважаючи на жорсткі санкції з боку світової спільноти, КНДР продовжує розвивати свою ядерну програму. Було проведено вже п'ять випробувань ядерної зброї, два з них - в 2016 році. Міністр оборони Південної Кореї Хан Мін Гу заявив про високу ймовірність того, що незабаром Пхеньян здійснить шосте випробування.

  • Карта з даними польоту північнокорейської ракети

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Загроза світу

    З великих країн лише Китай і Росія підтримують з Північною Кореєю більш-менш нормальні відносини. Своїм головним ворогом режим у Пхеньяні бачить "імперіалістичну владу США". За ними у списку ворогів - Японія і Південна Корея. Особливо болісно в КНДР реагують на щорічні військові маневри, що проводяться США і Південною Кореєю.

  • Корабель ВМС США Carl Vinson

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    "Вогонь і лють" на зміну стратегічному терпінню?

    Після випробування міжконтинентальної балістичної ракети терпіння Сполучених Штатів опинилося на межі. Президент США Дональд Трамп на початку серпня 2017 року пригрозив Північній Кореї жорсткою відповіддю у разі нових погроз на адресу США. "Пхеньяну краще більше не погрожувати Сполученим Штатам. Інакше вони отримають у відповідь вогонь і лють, яких світ ніколи раніше не бачив", - заявив Трамп.

    Автор: Вадим Шаталін, Максим Сидоржевський


DW.COM

Північна Корея знову провела ракетні випробування - Сеул

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