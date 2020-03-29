Світом ширяться спекуляції про раптове погіршення стану здоров'я Кім Чен Ина

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, ймовірно, серйозно нездужає. Відповідну інформацію поширив у вівторок, 21 квітня, американський телеканал CNN із посиланням на неназвані джерела в уряді США.

За словами співрозмовника телеканалу, американські спецслужби повідомляють про те, що нещодавно північнокорейський лідер переніс серйозну операцію, а тепер перебуває у критичному стані. Співрозмовник з посиланням на спецслужби США зазначив, що через перенесену операцію існує "серйозна загроза" для Кім Чен Ина. Водночас інше джерело телеканалу в урядових структурах США зауважило, що серйозність захворювання складно оцінити.

Згодом радник американського президента з національної безпеки Роберт О'Браєн визнав у інтерв'ю телеканалу Fox News, що адміністрація Трампа "дуже уважно" стежить за повідомленнями щодо стану здоров'я північнокорейського лідера, передає агенція новин Reuters.

У Сеулі кажуть, що Кіма прооперували на серці

Тим часом розташоване в Південній Кореї інтернет-видання Daily NK, що спеціалізується на новинах з Північної Кореї, повідомило, що 12 квітня Кім переніс операцію на серці. Тепер він проходить реабілітацію на віллі, розташованій на північний схід від столиці КНДР Пхеньяна. Daily NK посилається на інформатора всередині країни. За даними джерела видання, не виключено, що до операційного втручання призвели одразу кілька факторів, зокрема надмірна вага Кіма, куріння і "перевтома".

Натомість південнокорейське інформаційне агентство Yonhap поширило заяву одного з чиновників президентського офісу в Сеулі про те, що хоч Кім перебуває за межами Пхеньяна, він, схоже, працює в звичному режимі. Крім того, за даними агентства Yonhap, інформацію, надана виданням Daily NK про місцезнаходження Кіма, також можна поставити ​​під сумнів.

Кім вперше пропустив важливі урочистості

Спекуляції про можливе погіршення стану здоров'я північнокорейського лідера посилилися після того, як 15 квітня Кім не взяв участі в церемонії вшанування пам'яті свого діда і колишнього лідера КНДР Кім Ір Сена, який помер в 1994 році.

За даними уряду в Сеулі, Кім Чен Ин вперше з моменту приходу до влади наприкінці 2011 року пропустив церемонію в мавзолеї до дня народження Кім Ір Сена, де лежать забальзамовані тіла його діда та батька Кім Чен Іра. Офіційний Пхеньян відсутність державного лідера під час урочистих заходів жодним чином не прокоментував.

Ще 11 квітня Кім Чен Ин головував під час важливої партійної зустрічі в Пхеньяні.