 Світові лідери в Парижі вшанували пам′ять Жака Ширака | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.09.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Світові лідери в Парижі вшанували пам'ять Жака Ширака

До Парижа на церемонію прощання з колишнім президентом Франції Жаком Шираком прибули десятки світових лідерів та політичних діячів.

Жак Ширак

Десятки чинних та колишніх глав держав та урядів, а також інших політичних діячів зібралися в Парижі для участі в церемонії прощання з колишнім президентом Франції Жаком Шираком. На проведеній у понеділок, 30 вересня, траурній месі в соборі Сен-Сюльпіс були присутні чинний президент Франції Еммануель Макрон та його попередники - Франсуа Олланд, Ніколя Саркозі та Валері Жискар д'Естен, передає інформагенція dpa.

DW.COM

Колишнього президента Франції Жака Ширака засудили до двох років умовно. Французький суд визнав його винним у розкраданні бюджетних коштів і перевищенні службових повноважень. (15.12.2011)

До Будинку Інвалідів, де виставлена труна з тілом колишнього президента Франції Жака Ширака, прийшли тисячі людей. Офіційна церемонія прощання за участі глав держав та урядів відбудеться 30 вересня. (29.09.2019)

Колишній президент Франції Жак Ширак помер у віці 86 роців в оточенні своєї родини. (26.09.2019)

Крім того, серед запрошених високих гостей були голова Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер, президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier), президент Росії Володимир Путін, президент Італії Серджо Матарелла, колишній президент США Білл Клінтон, експрезидент Афганістану Хамід Карзай, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, голова уряду Бельгії Шарль Мішель, прем'єр-міністр Лівану Саад Харірі, великий герцог Люксембургу Анрі, князь Монако Альбер ІІ, емір Катару шейх Тамім бін Хамад Аль Тані та інші.

Перед собором, де проводилася церемонія прощання з французьким лідером, зібрався великий натовп людей. Вони мали змогу спостерігати за траурним заходом з великих екранів, розміщених поблизу будівлі собору, інформує агентство новин AFP.

Нагадаємо, напередодні тисячі людей прийшли до Будинку Інвалідів у Парижі, щоб віддати останню шану померлому французькому лідеру. 30 вересня у Франції оголосили днем національної жалоби. О 15-й годині за місцевим часом в освітніх закладах та державних установах пройде хвилина мавчання. Поховають Ширака за присутності лише близьких людей на кладовищі Монпарнас поруч з донькою Лоранс, яка померла в 2016 році.

Як повідомлялося, колишній президент Франції Ширак помер вранці 26 вересня. Жак Ширак двічі обирався президентом Франції та обіймав цю посаду з 1995 по 2007 рік. До цього політик обіймав посади міністра сільського господарства та прем'єр-міністра країни. Також з 1977 по 1995 рік він був мером Парижа.

У 2011 році його засудили до двох років умовно за посадові зловживання, скоєні політиком на посаді мера Парижа.

Також за темою

Frankreich G7 Gipfel

У французькому Біарріці розпочався саміт Великої сімки 24.08.2019

Про початок зустрічі глав держав та урядів найвпливовіших демократій світу повідомив президент Франції Еммануель Макрон. Перед початком саміту Макрон вже зустрівся з американським колегою Дональдом Трампом.

Deutschland Merkel empfängt Selenskyj mit militärischen Ehren im Kanzleramt

Зеленський вже вчетверте поговорив телефоном із Меркель 28.08.2019

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із канцлеркою ФРН Анґелою Меркель. За словами посла України у ФРН Анлрія Мельника, це вже четверта телефонна розмова лідерів країн за останні місяці.

EU-Gipfel in Brüssel | Gipfel der Staats- und Regierungschefs

Папу Римського обрати швидше, або Як обирають голову Єврокомісії 21.06.2019

На саміті ЄС не змогли домовитися, хто очолить Єврокомісію. У кінці червня лідери Євросоюзу зберуться знову. Утім, перші результати вже є - Еммануель Макрон святкує своє перше досягнення у боротьбі за посади в ЄС.

Реклама

Докладно

Очільники австрійських Зелених Вернер Коґлер (ліворуч) і консерваторів Себастіян Курц

Австрія після виборів: усе можливо

Після перемоги консерваторів Курц має два варіанти для створення коаліції. Який шлях він обере - праворуч чи ліворуч?  

На новій купюрі буде зображений засновник і перший президент Академії наук України Володимир Вернадський

Гривня входить в епоху трьох нулів

В Україні з першого жовтня вилучають з обігу дрібні монети. Натомість невдовзі з'явиться купюра у тисячу гривень.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  