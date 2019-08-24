Світові лідери в Парижі вшанували пам'ять Жака Ширака

Десятки чинних та колишніх глав держав та урядів, а також інших політичних діячів зібралися в Парижі для участі в церемонії прощання з колишнім президентом Франції Жаком Шираком. На проведеній у понеділок, 30 вересня, траурній месі в соборі Сен-Сюльпіс були присутні чинний президент Франції Еммануель Макрон та його попередники - Франсуа Олланд, Ніколя Саркозі та Валері Жискар д'Естен, передає інформагенція dpa.

Крім того, серед запрошених високих гостей були голова Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер, президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier), президент Росії Володимир Путін, президент Італії Серджо Матарелла, колишній президент США Білл Клінтон, експрезидент Афганістану Хамід Карзай, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, голова уряду Бельгії Шарль Мішель, прем'єр-міністр Лівану Саад Харірі, великий герцог Люксембургу Анрі, князь Монако Альбер ІІ, емір Катару шейх Тамім бін Хамад Аль Тані та інші.

Перед собором, де проводилася церемонія прощання з французьким лідером, зібрався великий натовп людей. Вони мали змогу спостерігати за траурним заходом з великих екранів, розміщених поблизу будівлі собору, інформує агентство новин AFP.

Нагадаємо, напередодні тисячі людей прийшли до Будинку Інвалідів у Парижі, щоб віддати останню шану померлому французькому лідеру. 30 вересня у Франції оголосили днем національної жалоби. О 15-й годині за місцевим часом в освітніх закладах та державних установах пройде хвилина мавчання. Поховають Ширака за присутності лише близьких людей на кладовищі Монпарнас поруч з донькою Лоранс, яка померла в 2016 році.

Як повідомлялося, колишній президент Франції Ширак помер вранці 26 вересня. Жак Ширак двічі обирався президентом Франції та обіймав цю посаду з 1995 по 2007 рік. До цього політик обіймав посади міністра сільського господарства та прем'єр-міністра країни. Також з 1977 по 1995 рік він був мером Парижа.

У 2011 році його засудили до двох років умовно за посадові зловживання, скоєні політиком на посаді мера Парижа.