Світовий банк надає Україні позику в 350 мільйонів доларів США

Рада виконавчих директорів Світового банку у п'ятницю, 26 червня, ухвалила рішення про надання Україні 350 мільйонів доларів США в рамках проєкту "Перша позика на політику розвитку в сфері економічного відновлення" (ППР) з метою підтримки реформ, важливих для економічного відновлення, повідомляє пресслужба Світового банку.

Серед реформ, які підтримуються в рамках проєкту: зміцнення земельного та кредитного ринків шляхом створення ефективного ринку сільськогосподарських земель та врегулювання проблемних кредитів у державних банках; підтримка демонополізації та антикорупційних інституцій, а також реструктуризація газового сектору; посилення системи соціального захисту для підтримки людей похилого віку, які є особливо вразливими до COVID-19.

Кожти будуть надані через Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР), який є структурним підрозділом Світового банку.

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"Світовий банк вітає зобов’язання уряду щодо реформ, спрямованих на підготовки економіки до відновлення, зокрема, суттєві кроки, зроблені для зняття мораторію на продаж сільськогосподарських земель, та збільшення виплат вразливим групам населення похилого віку", - заявив новопризначений директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Аруп Банерджи.

У Світовому банку уточнили, що ця перша позика є однією із двох запланованих. Як очікується, друга позика в рамках ППР буде спрямована на надання підтримки у розробці додаткового важливого законодавства в сфері земельної реформи та подальше підсилення пенсійних виплат вразливому населенню похилого віку.

ППР є частиною посиленої підтримки, яку Україні надає Світовий банк для запровадження заходів щодо подолання наслідків COVID-19 та доповнює додаткове фінансування в 135 мільйонів доларів на проєкт "Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей" та в 150 мільйонів доларів на проєкт "Модернізація системи соціальної підтримки населення України", яке було нещодавно схвалене Світовим банком.

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Також готується пакет додаткової допомоги, що матиме безпосередній вплив на бенефіціарів з метою пом'якшення наслідків для найуразливіших верств населення.

Після того, як Україна приєдналася до Світового банку у 1992 році, допомога Банку становила приблизно 14 мільярдів доларів в рамках понад 80 проєктів та програм, зазначається в пресрелізі Світового банку.

У міністерстві фінансів України привітали виділення коштів. Як зазаначив заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Гелетій, кошти, виділені МБРР, надійдуть до державного бюджету, що допоможе скоротити його дефіцит, йдеться у повідомленні на сайті українського уряду.

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