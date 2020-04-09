Світовий банк виділить Україні 150 мільйонів доларів

Світовий банк виділить Україні додаткові 150 мільйонів доларів через епідемію COVID-19 в країні. Про це домовилися представники уряду України та Світового банку, повідомила пресслужба міністерства соціальної політики України у п'ятницю, 10 квітня.

"Україна отримає додаткові кошти від Світового банку в розмірі 150 мільйонів доларів, зокрема, 50 мільйонів доларів для підтримки вразливих верств населення у період епідемії COVID-19 та 100 мільйонів доларів для поліпшення рівня соціального захисту загалом", - йдеться у повідомленні.

Згідно з цією інформацією, у травні Україна отримає 50 мільйонів доларів для посилення соціальної підтримки населення під час заходів, спрямованих на подолання пандемії COVID-19.

За даними міністерства, ці кошти направлять на виплати пенсіонерам, отримувачам соціальної допомоги у зв'язку з інвалідністю. Також за рахунок цих коштів на час карантину підвищать розмір субсидії і знімуть обмеження на призначення цього виду підтримки тим, хто через карантин втратив роботу.

Ці гроші надають у якості додаткового фінансування для проєкту “Модернізація системи соціальної підтримки населення України”, який впроваджується Мінсоцполітики за підтримки Світового банку з 2014 року.

Кошти перераховуватимуться до бюджету України, якщо уряд покращуватиме підтримку вразливих верств населення, впроваджуватиме додаткові соціальні послуги.

Як повідомлялося, згідно з останніми даними, в Україні зареєстрували 2203 випадки спричиненої коронавірусом хвороби COVID-19. З них 69 людей померли та 61 особа одужала.

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