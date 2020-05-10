 Світовий автопром за рік подвоїв інвестиції у випуск електромобілів | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 05.06.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Економіка

Світовий автопром за рік подвоїв інвестиції у випуск електромобілів

Згідно з дослідженням Ernst & Young, автоконцерни роблять ставку на електромобілі. Капіталовкладення у випуск авто з двигунами внутрішнього згоряння різко скорочуються.

E-Auto | VW Golf (picture-alliance/dpa/dpa-Zentralbild/ZB/J. Loesel)

Електромобіль на підзарядці

Провідні автовиробники світу прискореними темпами нарощують інвестиції у виробництво електромобілів. Лише за один рік вони фактично подвоїлися. Водночас капіталовкладення у модернізацію і розширення виробництва автомобілів з традиційними двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ) швидко скорочуються.

Підсумок року: 8,4 мільярда євро і 26 проектів

Такого висновку дійшли експерти німецького відділення британської консалтингової компанії Ernst & Young (EY) у дослідженні, опублікованому 3 червня у Франкфурті-на-Майні. Вони проаналізували опубліковані дані 16 найбільших німецьких, японських, французьких, американських і південнокорейських автомобільних компаній. Китайських автовиробників через недоступність необхідної статистики не враховували. 

China - Elektroautofabrik (picture-alliance/dpa/Imaginechina/W. Jilin)

Китайських автовиробників у дослідженні не вказували

Згідно з дослідженням, у 2018 році автовиробники трьох континентів оголосили у всьому світі про початок 118 інвестиційних проектів у традиційному автобудуванні на загальну суму 22,4 мільярда євро. Це на 16 відсотків менше, ніж роком раніше.

Водноччас капіталовкладення у створення нових і розширення наявних потужностей для випуску електромобілів фактично подвоїлися: вони зросли на 97 відсотків до 8,4 мільярда євро. Їх спрямували на 26 проектів. У цю суму не включили витрати на наукові дослідження і конструкторські розробки.

Для порівняння: у 2015 і 2016 роках, за даними EY, інвестиції у випуск автомобілів з електричною тягою становили всього по одному мільярду євро. Причому мова йшла тоді відповідно про два і три проекти.

Німецький автопром - головний інвестор, Китай - головний одержувач

Найактивніше у 2015-2018 роках в розвиток електромобільності вкладався німецький автопром. Він виділив за чотири роки 11,07 мільярда євро на 29 проектів. Друге місце з великим відривом посідають французькі автовиробники (1,28 мільярда), потім японські (862 мільйони), південнокорейські (848 мільйонів) і американські (632 мільйони).

Однак головним одержувачем інвестицій стала не Німеччина, а Китай. Політичне керівництво КНР ще кілька років тому взяло курс на форсоване впровадження електромобілів і зараз активно стимулює їхній випуск і продаж на внутрішньому ринку. Тому значна частина капіталовкладень німецького автопрому йде в Китай. Серед п'яти найбільших інвестиційних проектів минулого року - початок будівництва нових китайських заводів компаній BMW і Daimler, які випускатимуть автомобілі як з ДВЗ, так і з електричною тягою. 

China Ladestationen für Elektroautos (picture-alliance/Photoshot/L. Xiaoguang)

Зарядні станції для електромобілів у Китаї

У Китаї 16 західних і азійських автомобільних компаній вклали у розвиток виробництва електромобілів у 2015-2018 роках загалом 6,13 мільярда євро. До Німеччини було направлено інвестиції на 4,37 мільярда євро, потім йдуть Франція (1,61 мільярда), США (1,11 мільярда) та Індія (848 мільйонів). Одержувачами суттєво скромніших коштів стали також, згідно з дослідженням, Італія, Словаччина, Таїланд, Польща, Японія, Швеція, Бельгія, Великобританія.

Американські корпорації надолужують згаяне

Таким чином, до виробництва електромобілів і компонентів до них підключилися вже не менше півтора десятка країн, але світовими центрами їхнього випуску стають Китай та Німеччина, а також Франція, яка потіснила США. Як зазначають у повідомленні EY, протягом останніх років в Америці дійсно мало інвестували в електромобільність: автори дослідження зафіксували лише вісім проектів.

Однак, пише далі EY, у 2019 році ситуація в США починає змінюватися. Так, Ford оголосив, що вкладе в перерахунку 900 мільйонів євро в реконструкцію автозаводу в штаті Мічиган, щоб почати там випуск електромобілів. General Motors в тому ж штаті Мічиган витратить 270 мільйонів євро, щоб налагодити лінію з виробництва автомобілів із електричною тягою.

DW.COM

У наступні три роки в електромобільність та дигіталізацію німецькоі автовиробники інвестують десятки мільярдів євро. Споживачам обіцяють представити вибір у 100 моделей електромобілів. (02.03.2019)

Скорочення прибутку позначиться і на співробітниках концерну, які отримають річну премію в меншому розмірі. (06.02.2019)

Автори дослідження компанії Ernst & Young попереджають, що швидке нарощування інвестицій в електромобільність при одночасному скороченні капіталовкладень в інші проекти стане у світовому автомобілебудуванні панівним трендом на найближчі роки.

Експерти EY попереджають: наближаються пертурбації

"Багато виробників ставлять зараз все на одну карту. Вони скеровують мільярдні суми на розвиток і розширення виробництва електромобілів і посилено заощаджують на інших напрямках", - зазначає співавтор дослідження Константін Ґаль (Constantin M. Gall), який очолює у німецькому EY відділ автомобілів і транспорту.

Таким чином, вважає експерт, вони "укладають досить сміливе і недешеве парі: вони ставлять на швидке і сильне зростання продажів електромобілів, незважаючи на такі наявні проблеми, як недостатньо розвинена інфраструктура для підзарядки, дуже високі роздрібні ціни і низька норма прибутку".

Налагодження масового виробництва електромобілів коштуватиме автовиробникам в коротко- і середньостроковій перспективі величезних грошей і знизить їхню прибутковість, впевнений експерт з автомобільного ринку EY та інший автор дослідження Петер Фус (Peter Fuß). Тому, на його думку, у Європі та Америці компанії прагнутимуть випускати за допомогою наявних потужностей автомобілі як з електромоторами, так і з ДВЗ, в той час як заводи для випуску тільки електромобілів будуватимуть переважно в Китаї. 

Tesla Model 3 & Elon Musk (picture-alliance/dpa/A. Sokolow)

Ілон Маск презентує Tesla Model 3

У будь-якому разі, "автомобільній промисловості слід налаштуватися на голодні роки", наголошує він і попереджає: "Ми ще побачимо масштабну реструктуризацію і заходи щодо скорочення витрат аж до закриття цілих заводів".

Конкретних прогнозів автори дослідження не дають, але можна припустити, що пертурбації в галузі, які наближаються, торкнуться і російського автопрому. Власне, часткове згортання корпорацією Ford виробництва у Європі, зокрема закриття заводів у Росії, є частиною процесу, що набирає обертів. Тим більше, що лідери американського автопрому відстали у сфері електромобільності і зараз мають надолужувати згаяне.

Та й нещодавня пропозиція Fiat Chrysler об'єднатися з Renault може бути продиктована бажанням долучитися до вже досить багатого досвіду цієї компанії у випуску електромобілів. З цієї точки зору російський завод АвтоВАЗ, контрольований французьким концерном, виглядає не дуже привабливим і перспективним активом. 

Дивитись відео 02:56

Техогляд машини у Німеччині: як це працює? (10.05.2019)

  • Звичайна розетка мало придатна для заряджання електромобілів

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Звичайна розетка не дуже підходить

    Свій електромобіль можна зарядити і від звичайної побутової розетки напругою в 220 вольт. Утім, робити це рекомендовано лише в разі крайньої необхідності. Звичайна вилка має дуже малу зарядну потужність (близько 2,3 кіловата), а тому процес заряджання триватиме годинами. У цей час електромережа помешкання буде перевантажена, через що зростає ризик загоряння кабелю.

  • Трифазна розетка дозводить зарядити електромобіль швидше

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Швидше - від трифазної розетки

    Значно швидше зарядити електромобіль вдасться за допомогою трифазної розетки напругою 380 (400) вольт. Однак для заряджання від трифазної розетки потрібен спеціальний пристрій, який з'єднаний з електромобілем та регулює зарядну потужність.

  • Зарядна станція Wallbox значно пришвидшить заправку елктромобіля

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Спеціальна зарядна станція Wallbox для електромобілів

    Ще легше зарядити електромобіль, якщо ви встановили вдома зарядну станцію Wallbox. В принципі, це ніщо інше, як прикріплена на стіні спеціальна розетка для електрокарів. Але за її допомогою електромобіль можна зарядити в десять разів швидше. Виробників таких станцій чимало: від автокомпаній до постачальників струму. Знайти їх у продажу - не проблема.

  • Зарядні пункти у Берліні

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Заправка на узбіччі

    Дорогою "заправити" електромобіль можна також за допомогою зарядних пунктів: у Німеччині на сьогодні налічується понад 16 тисяч вільнодоступних пунктів, стверджують у галузевій асоціації. Близько 12 відсотків з них дозволяють швидку зарядку електрмообілів. Таким чином, на один пункт зарядки в Німеччині припадає приблизно 10 електромобілів. Такий показник рекомендувала і Єврокомісія.

  • Зарядні пункти для електромобілів у ФРН: уряд хоче 100 тисяч до 2020 року

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Віставання від плану

    На додачу до вже наявних зарядних пунктів по всій Німеччині мають до 2020 року з'явитися ще щонайменше 100 тисяч зарядних пунктів - саме такий план прописано у коаліційній угоді між правлячими партіями ХДС та СДПН. Однак до цього показника ще далеко: за два останніх роки міністерство транспорту ФРН хоч і дало дозволи на спорудження 16 тисяч, але ввели в експлуатації лише близько тисячі.

  • На зарядній станції Tesla Supercharger

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Швидко, швидше, найшвидше

    Автовиробники також будують свої зарядні станції, як-от Tesla. Однак "заправитися" безкоштовно - це вже в минулому. Тепер клієнти на Tesla Supercharger повинні платити. BMW та Porsche також планують будувати свої мережі зарядних станцій. Перший прототип має потужність 450 кіловат - утричі вищу, ніж Supercharger. Це дозволить за три хвилини зарядити електрокар на 100 кілометрів шляху.

  • Зарядна станція Ubitricity у Берліні

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Зарядка від ліхтаря

    Швидко та недорого створити велику кількість зарядних пунктів має намір берлінський стартап Ubitricity, Для цього він планує переобладнти під зарядні станції стовпи вуличних ліхтарів. У Берліні в наступні два роки мають з'витися до тисячі таких зарядних пунктів. Такі пункти на базі ліхтарів вже є в Лондоні. Хто захоче зарядити електрмобіль у такий спосіб, повинен мати при собі спеціальний кабель.

  • Система для швидкої зарядки Технічного університету Ґраца

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Робот-заправник

    Досить неприємна ситуація, коли ви хочете "заправити" свій електрокар, а на загальнодоступній зарядці стоїть вже чиясь машина. І ще гірше, коли вона вже повністю зарядилася і не мала б займати місце. Вирішенням могли б стати автоматичні зарядні станції, на яких електромобілі "заправляли" б роботи. Саме над цим працюють дослідники з Технічного університету Ґраца, що в Австрії.

  • Автовиробники прагнуть, щоб електромобілі заправляли роботи.

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Автовиробники роблять ставку на роботів

    Інші дослідники теж працюють над розробкою роботів для заряджання електромобілів, як-от в Університеті Хемніца (на фото). Автоконцерн Volkswagen у співпраці з виробником роботів Kuka рік тому також представив відповідну розробку, а енергопостачальна компанія Innogy - робота-заправника у лютому цього року. Розробляє такі системи і Tesla.

  • Станція для заміни батарей в електромобілях від фірми nio

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Заміна батареї: повна замість порожньої

    Зарядка триває надто довго? Тоді, можливо, варто просто замінити батарею. Китайський автовиробник nio розробив спеціальні гаражі, в яких роботи замінюють батареї. Триває увесь процес лише дві хвилини. 18 таких установок уже працюють. До 2020 року компанія повинна збудувати уздовж важливого транзитного маршруту з півночі на південь Китаю до 1100 таких станцій.

  • У майбутньому зарядити електромобіль можна буде і без кабелю

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Зарядити без кабелю

    Технологія, яка вже доступна навіть для зубних щіток, у майбутньому має використовуватися і для електромобілів: індуктивна зарядка. Для "заправки" авто повинне зупинитися на спеціальному майданчику, струм буде передано бездротовим шляхом. А точно запаркувати електромобіль для зарядки допоможе автоматика. Над цим рішенням працюють такі автовиробники як Volkswagen, Mercedes, Porsche, Hyundai та Kia.

  • Renault та Qualcomm збудували у Франції тестову ділянку дороги для мобільної зарядки

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Зарядка під час їзди

    Ще більший комфорт забезпечить індуктивна зарядка, для якої не потрібно спеціально зупинятися. Автоконцерн Renault та виробник чіпів Qualcomm випробовують у Франції мобільну індуктивну зарядку. Тестову ділянку дороги обладнано магнітними коліями, батареї електромобілів мають заряджатися на швидкості в 100 кілометрів на годину. Над такою розробкою працює і стартап в Ізраїлі.

  • Мобільна зарядна станція фірми Chargery

    Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

    Рішення на крайній випадок

    ... а якщо все пішло не так - й зарядний пункт зайнятий, і робот поламався - то тоді за допомогою потрібно звернутися до мобільного сервісу із заряджання електрокарів. У ФРН співробітники стартапу Chargery за потреби швидко доставлять powerbank для знеструмленого авто, "заправлять" і відвезуть мобільний зарядний пристрій назад. Щоправда, повна зарядка триватиме до чотирьох годин.

    Автор: Інза Вреде, Андрій Пробитюк


 

DW.COM

Заправте свій електромобіль - інновації для зарядки

Майбутнє належить електромобілям, але інфраструктура зарядних станцій для них - ще в стадії розбудови. Де і як зараз можна "заправити" електрокари і як в майбутньому виглядатиме процес заряджання? Наш огляд. (06.03.2019)  

Аудіо й відео до теми

Техогляд машини у Німеччині: як це працює? (10.05.2019)  

Також за темою

Ford-Chef Jim Hackett und VW-Chef Herbst Diess

Альянс Volkswagen i Ford: спочатку пікапи, згодом електромобілі? 17.01.2019

Німецький і американський автобудівники починають стратегічне партнерство у момент рішучої перебудови свого бізнесу. Які очікування від цього альянсу?

Altmaier stellt Industriestrategie vor

Уряд Німеччини хоче захищати концерни від "ворожих поглинань" 05.02.2019

Уряд ФРН хоче допомагати інвестиціями великим німецьким корпораціям при загрозі їхнього поглинання іноземними гравцями, заявив міністр економіки. Це має посилити німецький бізнес у конкуренції з Китаю та США.

USA Technikmesse CES in Las Vegas Elektro-SUV von Byton

Електромобілі та автовиробники: музику замовляють у Китаї 08.01.2019

Електромобільність та IT-сервіси все більше проникають у традиційну автомобільну промисловість. І з Китаю автовиробникам з ФРН загрожують нові конкуренти, які спинаються на ноги у тому числі з німецькою допомогою.

Реклама

Докладно

Блакитна карта - програма для трудової еміграції кваліфікованих кадрів до країн ЄС

"Блакитна карта" у ФРН: фахівці з України - серед лідерів

Торік рекордні 27 тисяч іноземців отримали у Німеччині "блакитну карту" ЄС. З них майже тисячу отримали українці.  

E-Auto | VW Golf (picture-alliance/dpa/dpa-Zentralbild/ZB/J. Loesel)

Удвічі більше інвестицій у випуск електромобілів за рік

Ernst & Young: автоконцерни роблять ставку на електромобілі. Капіталовкладення у випуск автомобілів з ДВЗ скорочуються.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  